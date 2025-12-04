WCLV Program Guide 12-4-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Prokofiev, Sergei Romeo and Juliet, Op. 64 Timothy Ridout, vi; Frank Dupree, p Harmonia Mundi HMN-916118 n/a 5:32
0:05:32 German, Edward Romeo and Juliet Incidental Music BBC Concert Orch/John Wilson Dutton CDLX-7156 Edward German 10:09
0:15:41 Berlioz, Hector Roméo et Juliette, Op. 17 New York Phil/Leonard Bernstein Sony SM2K-47526 (2) Berlioz: Requiem - Mort De Cléopâtre - Roméo Et Juliette (Excerpts) 12:30
0:29:44 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 3 in G, K. 216 Joshua Bell, v; English Chamber Orch/Peter Maag London 436376-2 n/a 25:27:00
0:55:11 Stravinsky, Igor Song, "Pastorale" Los Angeles Guitar Quartet GHA 126016 Barber of Seville Overture 1:47
1:00:00 Cherubini, Luigi Les Abencérages, ou L'Étendard de Grenade Orfeo Orch/György Vashegyi Bru Zane BZ-1050 (3) Les Abencérages 5:51
1:05:51 Cherubini, Luigi Etude #2 Barry Tuckwell, fh; St Martin's Academy/Neville Marriner London B0006249-02 (2) Horn Concertos of Knechtl, M. Haydn, Mozart (#4), Strauss (2), & Hoddinott; Sonatas of Danzi & Beethoven 6:19
1:13:30 Strauss, Richard Aus Italien, Op. 16 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy London 425941-2 n/a 41:47:00
1:55:17 Wolf, Hugo Italienisches Liederbuch Geraldine McGreevy, s; Sholto Kynoch, p Stone Records 5.06019E+12 Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 3 1:32
2:00:00 Dvorák, Antonín Slavonic Dances, Op. 72 Czech Phil/Jiri Belohlavek Dec 4789458 Dvorak Slavonic Dances 5:40
2:05:40 Pejacevic, Dora Violin Sonata No. 2 in b-flat, Op. 43, "Slavonic" Itamar Zorman, v; Ieva Jokubaviciute, p First Hand Records FHR-119 Dora Pejacevic 17:01
2:22:41 Martinu, Bohuslav Borova (Seven Czech Dances) (1929-30) Radoslav Kvapil, p Unicorn-Kanchana DKPCD-9140 Anthology of Czech Piano Works, Vol. 3: Bohuslav Martinu 1:32
2:24:13 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 89 in F 18th-Century Orch/Frans Brüggen Philips 462602-2 Symphonies 88 & 89 • Sinfonia Concertante 19:44
2:43:57 Corelli, Arcangelo Recorder Sonata in F, Op 5/4 Frans Brüggen, r; Gustav Leonhardt, hc; Anner Bylsma, vc Teldec 93669-2 n/a 11:36
2:55:33 Telemann, Georg Philipp Overture (Suite) in a, TWV 55:a2 Marion Verbruggen, r; Age of Enlightenment Orch/Monica Huggett Harmonia Mundi HMU-907093 Telemann: Les Plaisirs, Chamber Concertos 1:35
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Liszt, Franz Ave Maris Stella The Sixteen/Harry Christophers London B0010836-02 A Mother's Love: Music for Mary 5:08
3:05:08 Wagner, Richard Die Meistersinger von Nürnberg Vienna Phil/Lorin Maazel Sony 88883712052 Summer Night Concert 2013 11:51
3:16:59 Wagner, Richard Tannhäuser Llyr Williams, p Signum SIGCD-388 (2) Wagner Without Words 10:39
3:27:38 Ruehr, Elena String Quartet No. 8, "Insect Dances" Arneis Quartet Avie AV-2502 Lift: Chamber Music by Elena Ruehr 1:50
3:29:28 Vaughan Williams, Ralph The Wasps incidental music Kansas City Sym/Michael Stern Reference Recordings RR-129 Elgar: Enigma Variations/Vaughan Williams: The Wasps, Greensleeves 25:18:00
3:54:46 Britten, Benjamin Two Insect Pieces Sara Watkins, ob; Osian Ellis, h Meridian CDE-84119 Tit for Tat: A Celebration 1:45
4:00:00 Stravinsky, Igor Five Easy Pieces (1917) Ursula Oppens, Paul Jacobs, p's Nonesuch H-71347 Stravinsky: Music For Two Pianos & Piano Four Hands 5:30
4:05:30 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 94 in G, "Surprise" New York Phil/Leonard Bernstein Sony SM3K-47553 (3) Haydn: The "London" Symphonies Nos. 93-99 26:34:00
4:32:04 Stravinsky, Igor Symphonies of Wind Instruments Orch of St Luke's/Robert Craft Musicmasters 67103-2 Stravinsky: The Composer, Vol. 3 7:50
4:41:23 Chambonniè, Jacques Champion de Pièces de clavecin, bk 1 Arion Ensemble Radio Canada Int'l MVCD-1081 Un Concert En Nouvelle-France 13:07
4:54:30 Waldteufel, Emile Béobile Gulbenkian Foundation Orch/Michel Swierczewski Nimbus NI-5264 Waldteufel Waltzes, Polkas and Galops 1:43
5:00:00 Buxtehude, Dietrich Prelude, Fugue and Chaconne Robert Noehren, o Delos D/CD-3023 Buxtehude: Organ Music 5:22
5:05:22 Pezel, Johann Christoph Sonata-Ciacona in B-Flat Musica Antiqua Köln DG Archiv 453418-2 Chaconne 15:38
5:21:00 Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 Eliot Fisk, g Musicmasters 67130-2 Eliot Fisk Performs Works by Baroque Composers 12:52
5:35:34 Gould, Morton Latin-American Symphonette London Sym Orch/Morton Gould Varese-Sarabande VCDM-100010 n/a 19:04
5:54:38 Gershwin, George George Gershwin's Song Book (1932) Peter Donohoe, p EMI/Ang CDC7-54280-2 n/a 1:36
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Dance of the Reed Pipes (1892)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)
Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)
Heinrich Schütz: Vater unser (1625)
Leroy Anderson: A Christmas Festival (1950)
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)
Franz von Suppé: Isabella: Overture (1869)
Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo (1909)
Mikola Leontovich: Carol of the Bells (1916)
John Philip Sousa: March 'Foshay Tower Washington Memorial' (1929)
George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 104 'London' (1795)
Gioacchino Rossini: Duetto buffo di due gatti 'Cat Duet' (c.1860)
Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance (1919)
John Rutter: Candlelight Carol (1984)
Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (1740)
Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)
Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme (1995)
Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus (1927)
Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)
Irving Berlin: White Christmas (1948)
Traditional: Sheep under the Snow, Apples in Winter & Little Christmas Reel
Erich Wolfgang Korngold: Baby Serenade: Overture (1928)
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)
Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)
Jerry Herman: Mame: We Need a Little Christmas (1966)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 (1772)
Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo (1940)
Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)
Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)
Billy May: Holiday Cheer (1958)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712)
Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Chaconne (1683)
Joseph Haydn: Symphony No. 41 in C (1769)
Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 2 (1790)
Sir William Walton: Scapino Comedy Overture (1940)
Stephen Sondheim: Comedy Tonight! (1962)
Jacques Offenbach: Le Papillon: Act 1 (1860)
Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols (1912)
Béla Bartók: Hungarian Sketches (1931)
Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)
Ernesto Lecuona: La comparsa (1930)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Jan Pieterszoon Sweelinck: Hodie Christus natus est (1619)
George Frideric Handel: Messiah: For unto us a Child is born (1741)
C. E. F. Weyse: O Green and Shimmering Tree, Good Day (1830)
Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1859)
Mel Tormé: The Christmas Song (1946)
Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944)
Irving Berlin: White Christmas (1948)
Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 (1812)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Sir Hamilton Harty: An Irish Symphony (1904)
Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 5 in D 'Ghost' (1808)
Alec Wilder: Air for Bassoon (1945)
Alec Wilder: Air for Oboe (1945)
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)
Anatoly Liadov: Barcarolle (1898)
Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle (1944)
Jean Françaix: L'Heure du berger (1947)
Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1869)
Jack Sutte: Toys’ Marches (2021)
Antonín Dvorák: Czech Suite (1879)
Orlando Gibbons: Fantasia No. 4 in d (1620)
Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Ship in the Night (1935)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Ballet & Final Tableau (1909)
Leroy Anderson: Suite of Carols for String Orchestra (1955)
Alex North: The Misfits: Gay and Roselyn (1961)
Fritz Kreisler: Caprice viennois (1910)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra (1860)
Gaetano Maria Schiassi: Sinfonia Pastorale (1735)
Francis Poulenc: Mouvements perpétuels (1918)
Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue (1883)
Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)
Howard Shore: The Return of the King: Into the West (2003)
Howard Shore: The Two Towers: Suite (2002)
Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1 (1917)
Paul Gilson: Sailors' Dances (1892)
Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)
Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1892)
Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus (1739)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G (1889)
Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 10 in B-Flat (1780)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Alexander Scriabin: Etude in G sharp minor, Op. 8 No. 9 Alla ballata Yuja Wang, piano Album: Yuja Wang: Fantasia DG 16606 Music: 4:29
Ludwig van Beethoven, arr. Ruben Rengel: Sonata No. 9 in A Major: Movement 3 Presto Sphinx Virtuosi
Lillian & Robert Utsey Chamber Music Series, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson University, Clemson, SC Music: 6:47
Alexander Scriabin: Prelude and Nocturne for the Left Hand Alone in C-sharp minor, Op. 9 No. 1 Ilya Yakushev, piano Beaches Fine Arts Series, St Paul's By-The-Sea Church, Jacksonville Beach, FL Music: 8:20
Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet No. 15 in D minor, K. 421 Castalian String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 27:11
Astor Piazzolla: Chiquillin de Bachin Ann Hobson Pilot, harp Album: Astor Piazzolla "Escualo" Harmonia Mundi HMU 907627 Music: 4:18
Astor Piazzolla: Histoire du Tango Tessa Lark, violin; Sean Shibe, guitar La Jolla Music Society, The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA Music: 18:56
Damien Geter: String Quartet No. 1 "Neo-Soul" Ines Voglar Belgique, violin; Ruby Chen, violin; Jennifer Arnold, viola; Nancy Ives, cello Album: Elevate: All Classical Radio's RII Vol. 2 Navona Music: 17:16
Tomaso Albinoni, arr. Remo Giazotto and Eroica Trio: Adagio in G minor Eroica Trio Tuesday Musical Club, Temple Beth-El, San Antonio, TX Music: 6:08
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Antonín Dvorák: A Hero's Song (1897)
Josef Suk: Things Lived and Dreamt (1909)
23:00 QUIET HOUR
Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)
Robert Moran: Notturno in Weiss (2006)
Johann Pachelbel: Canon in D (1700)
Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)
Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' (1924)
Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)
Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)
Leonard Bernstein: Mass: A Simple Song (1971)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)
Percy Grainger: Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon (1901)