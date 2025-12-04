© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 12-4-2025

Ideastream Public Media
Published December 4, 2025 at 5:19 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Prokofiev, Sergei           Romeo and Juliet, Op. 64          Timothy Ridout, vi; Frank Dupree, p         Harmonia Mundi            HMN-916118    n/a       5:32
0:05:32 German, Edward           Romeo and Juliet Incidental Music         BBC Concert Orch/John Wilson         Dutton  CDLX-7156       Edward German            10:09
0:15:41 Berlioz, Hector  Roméo et Juliette, Op. 17          New York Phil/Leonard Bernstein            Sony    SM2K-47526 (2)           Berlioz: Requiem - Mort De Cléopâtre - Roméo Et Juliette (Excerpts)         12:30
0:29:44 Mozart, Wolfgang Amadeus       Violin Concerto No. 3 in G, K. 216          Joshua Bell, v; English Chamber Orch/Peter Maag     London 436376-2          n/a       25:27:00
0:55:11 Stravinsky, Igor Song, "Pastorale"          Los Angeles Guitar Quartet        GHA            126016 Barber of Seville Overture         1:47
1:00:00 Cherubini, Luigi Les Abencérages, ou L'Étendard de Grenade     Orfeo Orch/György Vashegyi          Bru Zane          BZ-1050 (3)      Les Abencérages          5:51
1:05:51 Cherubini, Luigi Etude #2           Barry Tuckwell, fh; St Martin's Academy/Neville Marriner           London B0006249-02 (2)           Horn Concertos of Knechtl, M. Haydn, Mozart (#4), Strauss (2), & Hoddinott; Sonatas of Danzi & Beethoven      6:19
1:13:30 Strauss, Richard           Aus Italien, Op. 16         Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy            London 425941-2          n/a       41:47:00
1:55:17 Wolf, Hugo        Italienisches Liederbuch Geraldine McGreevy, s; Sholto Kynoch, p            Stone Records  5.06019E+12    Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 3        1:32
2:00:00 Dvorák, Antonín Slavonic Dances, Op. 72           Czech Phil/Jiri Belohlavek         Dec            4789458           Dvorak Slavonic Dances            5:40
2:05:40 Pejacevic, Dora Violin Sonata No. 2 in b-flat, Op. 43, "Slavonic"   Itamar Zorman, v; Ieva Jokubaviciute, p     First Hand Records       FHR-119           Dora Pejacevic 17:01
2:22:41 Martinu, Bohuslav         Borova (Seven Czech Dances) (1929-30)           Radoslav Kvapil, p           Unicorn-Kanchana        DKPCD-9140    Anthology of Czech Piano Works, Vol. 3: Bohuslav Martinu            1:32
2:24:13 Haydn, Franz Joseph    Symphony No. 89 in F   18th-Century Orch/Frans Brüggen            Philips  462602-2          Symphonies 88 & 89 • Sinfonia Concertante       19:44
2:43:57 Corelli, Arcangelo          Recorder Sonata in F, Op 5/4    Frans Brüggen, r; Gustav Leonhardt, hc; Anner Bylsma, vc            Teldec  93669-2            n/a       11:36
2:55:33 Telemann, Georg Philipp           Overture (Suite) in a, TWV 55:a2            Marion Verbruggen, r; Age of Enlightenment Orch/Monica Huggett          Harmonia Mundi            HMU-907093    Telemann: Les Plaisirs, Chamber Concertos      1:35

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Liszt, Franz       Ave Maris Stella            The Sixteen/Harry Christophers London            B0010836-02    A Mother's Love: Music for Mary 5:08
3:05:08 Wagner, Richard           Die Meistersinger von Nürnberg Vienna Phil/Lorin Maazel            Sony    88883712052    Summer Night Concert 2013      11:51
3:16:59 Wagner, Richard           Tannhäuser      Llyr Williams, p Signum SIGCD-388 (2)            Wagner Without Words 10:39
3:27:38 Ruehr, Elena     String Quartet No. 8, "Insect Dances"     Arneis Quartet  Avie     AV-2502     Lift: Chamber Music by Elena Ruehr       1:50
3:29:28 Vaughan Williams, Ralph           The Wasps incidental music      Kansas City Sym/Michael Stern        Reference Recordings   RR-129 Elgar: Enigma Variations/Vaughan Williams: The Wasps, Greensleeves      25:18:00
3:54:46 Britten, Benjamin           Two Insect Pieces         Sara Watkins, ob; Osian Ellis, h            Meridian           CDE-84119       Tit for Tat: A Celebration            1:45
4:00:00 Stravinsky, Igor Five Easy Pieces (1917)            Ursula Oppens, Paul Jacobs, p's            Nonesuch         H-71347           Stravinsky: Music For Two Pianos & Piano Four Hands  5:30
4:05:30 Haydn, Franz Joseph    Symphony No. 94 in G, "Surprise"          New York Phil/Leonard Bernstein  Sony    SM3K-47553 (3)           Haydn: The "London" Symphonies Nos. 93-99        26:34:00
4:32:04 Stravinsky, Igor Symphonies of Wind Instruments           Orch of St Luke's/Robert Craft     Musicmasters   67103-2            Stravinsky: The Composer, Vol. 3          7:50
4:41:23 Chambonniè, Jacques Champion de      Pièces de clavecin, bk 1 Arion Ensemble            Radio Canada Int'l         MVCD-1081      Un Concert En Nouvelle-France 13:07
4:54:30 Waldteufel, Emile          Béobile Gulbenkian Foundation Orch/Michel Swierczewski            Nimbus NI-5264 Waldteufel Waltzes, Polkas and Galops  1:43
5:00:00 Buxtehude, Dietrich       Prelude, Fugue and Chaconne   Robert Noehren, o            Delos   D/CD-3023       Buxtehude: Organ Music           5:22
5:05:22 Pezel, Johann Christoph            Sonata-Ciacona in B-Flat           Musica Antiqua Köln            DG Archiv        453418-2          Chaconne         15:38
5:21:00 Bach, Johann Sebastian            Violin Partita No. 2 in d minor, BWV 1004           Eliot Fisk, g  Musicmasters   67130-2            Eliot Fisk Performs Works by Baroque Composers            12:52
5:35:34 Gould, Morton   Latin-American Symphonette     London Sym Orch/Morton Gould            Varese-Sarabande        VCDM-100010  n/a       19:04
5:54:38 Gershwin, George         George Gershwin's Song Book (1932)    Peter Donohoe, p            EMI/Ang           CDC7-54280-2  n/a       1:36

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Dance of the Reed Pipes (1892)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)
Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)
Heinrich Schütz: Vater unser (1625)
Leroy Anderson: A Christmas Festival (1950)
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)
Franz von Suppé: Isabella: Overture (1869)
Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo (1909)
Mikola Leontovich: Carol of the Bells (1916)
John Philip Sousa: March 'Foshay Tower Washington Memorial' (1929)
George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 104 'London' (1795)
Gioacchino Rossini: Duetto buffo di due gatti 'Cat Duet' (c.1860)
Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance (1919)
John Rutter: Candlelight Carol (1984)
Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (1740)
Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)
Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme (1995)
Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus (1927)
Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)
Irving Berlin: White Christmas (1948)
Traditional: Sheep under the Snow, Apples in Winter & Little Christmas Reel
Erich Wolfgang Korngold: Baby Serenade: Overture (1928)
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)
Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)
Jerry Herman: Mame: We Need a Little Christmas (1966)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 (1772)
Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo (1940)
Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)
Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)
Billy May: Holiday Cheer (1958)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712)
Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Chaconne (1683)
Joseph Haydn: Symphony No. 41 in C (1769)
Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 2 (1790)
Sir William Walton: Scapino Comedy Overture (1940)
Stephen Sondheim: Comedy Tonight! (1962)
Jacques Offenbach: Le Papillon: Act 1 (1860)
Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols (1912)
Béla Bartók: Hungarian Sketches (1931)
Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)
Ernesto Lecuona: La comparsa (1930)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Jan Pieterszoon Sweelinck: Hodie Christus natus est (1619)
George Frideric Handel: Messiah: For unto us a Child is born (1741)
C. E. F. Weyse: O Green and Shimmering Tree, Good Day (1830)
Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1859)
Mel Tormé: The Christmas Song (1946)
Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944)
Irving Berlin: White Christmas (1948)
Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 (1812)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Sir Hamilton Harty: An Irish Symphony (1904)
Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 5 in D 'Ghost' (1808)
Alec Wilder: Air for Bassoon (1945)
Alec Wilder: Air for Oboe (1945)
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)
Anatoly Liadov: Barcarolle (1898)
Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle (1944)
Jean Françaix: L'Heure du berger (1947)
Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1869)
Jack Sutte: Toys’ Marches (2021)
Antonín Dvorák: Czech Suite (1879)
Orlando Gibbons: Fantasia No. 4 in d (1620)
Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Ship in the Night (1935)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Ballet & Final Tableau (1909)
Leroy Anderson: Suite of Carols for String Orchestra (1955)
Alex North: The Misfits: Gay and Roselyn (1961)
Fritz Kreisler: Caprice viennois (1910)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra (1860)
Gaetano Maria Schiassi: Sinfonia Pastorale (1735)
Francis Poulenc: Mouvements perpétuels (1918)
Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue (1883)
Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)
Howard Shore: The Return of the King: Into the West (2003)
Howard Shore: The Two Towers: Suite (2002)
Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1 (1917)
Paul Gilson: Sailors' Dances (1892)
Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)
Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1892)
Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus (1739)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G (1889)
Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 10 in B-Flat (1780)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Alexander Scriabin: Etude in G sharp minor, Op. 8 No. 9 Alla ballata Yuja Wang, piano Album: Yuja Wang: Fantasia DG 16606 Music: 4:29

Ludwig van Beethoven, arr. Ruben Rengel: Sonata No. 9 in A Major: Movement 3 Presto Sphinx Virtuosi
Lillian & Robert Utsey Chamber Music Series, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson University, Clemson, SC Music: 6:47

Alexander Scriabin: Prelude and Nocturne for the Left Hand Alone in C-sharp minor, Op. 9 No. 1 Ilya Yakushev, piano Beaches Fine Arts Series, St Paul's By-The-Sea Church, Jacksonville Beach, FL Music: 8:20
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet No. 15 in D minor, K. 421 Castalian String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 27:11
 
Astor Piazzolla: Chiquillin de Bachin Ann Hobson Pilot, harp Album: Astor Piazzolla "Escualo" Harmonia Mundi HMU 907627 Music: 4:18
 
Astor Piazzolla: Histoire du Tango Tessa Lark, violin; Sean Shibe, guitar La Jolla Music Society, The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA Music: 18:56
 
Damien Geter: String Quartet No. 1 "Neo-Soul" Ines Voglar Belgique, violin; Ruby Chen, violin; Jennifer Arnold, viola; Nancy Ives, cello Album: Elevate: All Classical Radio's RII Vol. 2 Navona Music: 17:16
 
Tomaso Albinoni, arr. Remo Giazotto and Eroica Trio: Adagio in G minor Eroica Trio Tuesday Musical Club, Temple Beth-El, San Antonio, TX Music: 6:08

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Antonín Dvorák: A Hero's Song (1897)
Josef Suk: Things Lived and Dreamt (1909)

23:00 QUIET HOUR
Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)
Robert Moran: Notturno in Weiss (2006)
Johann Pachelbel: Canon in D (1700)
Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)
Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' (1924)
Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)
Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)
Leonard Bernstein: Mass: A Simple Song (1971)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)
Percy Grainger: Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon (1901)
Arts & Culture