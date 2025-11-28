WCLV Program Guide 12-1-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

TBA

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

TBA

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Jakob Froberger: Tombeau de Monsieur Blancrocher (1652)

Richard Strauss: Die Nacht (1885)

Agustín Barrios: La catedral (1921)

Sir Edward Elgar: Finale from Piano Quintet (1919)

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Carl Nielsen: Allegro collerico from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 4 in A-Flat (1886)

Percy Grainger: Harvest Hymn (1932)

Jeremy Sams: Jeremy's Jig (1986)

Henry Purcell: Timon of Athens: Curtain tune (1694)

Giovanni Gabrieli: Buccinate in neomenia tuba (publ.1615)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 84 in D (1765)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)

Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas (1911)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 (1878)

Bedrich Smetana: The Two Widows: Polka (1874)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 1 in C (1792)

Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 2 (1794)

Eric Coates: The Three Bears Phantasy (1926)

Ralph Vaughan Williams: Dona nobis pacem (1936)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento No. 15 (1777)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 18 for Piano & Violin (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Quintet for Piano & Winds (1784)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers (1905)

Traditional: Gloucestershire Wassail

Traditional: God Rest Ye Merry, Gentlemen

Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime (1893)

Adolphe Adam: O Holy Night (1847)

John Frederick Coots: Santa Claus is Coming to Town (1934)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers (1892)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c (1876)

Michael Torke: December (1995)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: December 'Christmas' (1876)

Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: December (1841)

Joseph Haydn: String Quartet No. 16 in A (1769)

Frank Bridge: Norse Legend (1938)

Edvard Grieg: Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies' (1895)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto (1791)

Robert Schumann: Fantasy Pieces (1838)

Alberto Hemsi: Burlesca from Viola Quintet in G (1943)

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 in A (1812)

Miklós Rózsa: The Red House: Suite (1947)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Marc-Antoine Charpentier: Noëls on Instruments (1693)

George Frideric Handel: Harp Concerto in B-Flat (1738)

Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? (1864)

Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra (1943)

Robert Schumann: Vienna Carnival: Allegro (1839)

Max Richter: Vivaldi Recomposed: Autumn 1 (2012)

Pedro I of Brazil: Te Deum laudamus from 'Te Deum' (1820)

Cyril J. Mockridge: Miracle on 34th Street: Suite (1947)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862)

Marcel Dupré: Heroic Poem 'Verdun' (1936)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: String Quartet No. 32 in C 'Bird' (1781)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers (1892)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Franz Schubert: Impromptu No. 1 in c (1828)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Leopoldo Miguez: Suíte à Antiga (1893)

Pedro I of Brazil: Te Deum (1820)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

TBA

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)

Béla Bartók: The Miraculous Mandarin: Suite (1927)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus' (1944)

Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 (1740)

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante (1778)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Franz Liszt: Adagio from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' (1850)

George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)