WCLV Program Guide 12-1-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
TBA
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
TBA
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Johann Jakob Froberger: Tombeau de Monsieur Blancrocher (1652)
Richard Strauss: Die Nacht (1885)
Agustín Barrios: La catedral (1921)
Sir Edward Elgar: Finale from Piano Quintet (1919)
Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)
Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)
Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)
Carl Nielsen: Allegro collerico from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)
William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)
Gabriel Fauré: Barcarolle No. 4 in A-Flat (1886)
Percy Grainger: Harvest Hymn (1932)
Jeremy Sams: Jeremy's Jig (1986)
Henry Purcell: Timon of Athens: Curtain tune (1694)
Giovanni Gabrieli: Buccinate in neomenia tuba (publ.1615)
Padre Antonio Soler: Sonata No. 84 in D (1765)
Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)
Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)
Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas (1911)
Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)
Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 (1878)
Bedrich Smetana: The Two Widows: Polka (1874)
Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 1 in C (1792)
Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 2 (1794)
Eric Coates: The Three Bears Phantasy (1926)
Ralph Vaughan Williams: Dona nobis pacem (1936)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento No. 15 (1777)
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 18 for Piano & Violin (1778)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Quintet for Piano & Winds (1784)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers (1905)
Traditional: Gloucestershire Wassail
Traditional: God Rest Ye Merry, Gentlemen
Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime (1893)
Adolphe Adam: O Holy Night (1847)
John Frederick Coots: Santa Claus is Coming to Town (1934)
Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers (1892)
Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c (1876)
Michael Torke: December (1995)
Peter Tchaikovsky: The Seasons: December 'Christmas' (1876)
Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: December (1841)
Joseph Haydn: String Quartet No. 16 in A (1769)
Frank Bridge: Norse Legend (1938)
Edvard Grieg: Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies' (1895)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto (1791)
Robert Schumann: Fantasy Pieces (1838)
Alberto Hemsi: Burlesca from Viola Quintet in G (1943)
Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 in A (1812)
Miklós Rózsa: The Red House: Suite (1947)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Marc-Antoine Charpentier: Noëls on Instruments (1693)
George Frideric Handel: Harp Concerto in B-Flat (1738)
Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? (1864)
Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra (1943)
Robert Schumann: Vienna Carnival: Allegro (1839)
Max Richter: Vivaldi Recomposed: Autumn 1 (2012)
Pedro I of Brazil: Te Deum laudamus from 'Te Deum' (1820)
Cyril J. Mockridge: Miracle on 34th Street: Suite (1947)
Anton Rubinstein: Melody in F (1852)
Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862)
Marcel Dupré: Heroic Poem 'Verdun' (1936)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: String Quartet No. 32 in C 'Bird' (1781)
Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers (1892)
John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)
Franz Schubert: Impromptu No. 1 in c (1828)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Leopoldo Miguez: Suíte à Antiga (1893)
Pedro I of Brazil: Te Deum (1820)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
TBA
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)
Béla Bartók: The Miraculous Mandarin: Suite (1927)
23:00 QUIET HOUR
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)
Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus' (1944)
Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 (1740)
Francisco Tárrega: La´grima (1881)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante (1778)
George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)
Jules Massenet: Elégie (1869)
Franz Liszt: Adagio from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' (1850)
George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737)
Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)