WCLV Program Guide 12-3-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Gassmann, Johann Florian Un pazzo ne fa cento Eclipse Chamber Orch/Sylvia Alimena Naxos 8.570421 Gassmann Overtures 5:26

0:05:26 Salieri, Antonio La Locandiera London Mozart Players/Matthias Bamert MHS 5164941 n/a 7:25

0:12:51 Schubert, Franz Overture in C, "In the Italian Style," D 591 La Scala Phil/Riccardo Chailly Decca 4852944 Ouverturen 7:58

0:22:32 Stojowski, Zygmunt Piano Concerto #2 in A-Flat, Op 32 Jonathan Plowright, p; BBC Scottish Sym/Martyn Brabbins Hyperion CDA-67314 The Romantic Piano Concerto 28 33:01:00

0:55:33 Barrios Mangoré, Augustìn Danza Paraguaya No. 1 David Russell, g Telarc CD-80373 David Russell- Music Of Barrios 1:52

1:00:00 Scarlatti, Domenico Keyboard Sonata in f/C, Kk 466 Yuja Wang, p DG B0014108-02 Yuja Wang: Transformation 5:36

1:05:36 Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 2 in G minor, Op. 8, RV 315, “Summer” Enrico Onofri, v; Il Giardino Armonico/Giovanni Antonini Teldec 97671-2 Vivaldi: Le Quattro Stagioni, Il Cimentro Dell'Armonia e dell'Inventione, Vol. 1 10:32

1:16:08 Mclin, Lena Johnson A Summer Day Helen Walker-Hill, p Leonarda LE-339 Kaleidoscope: Music By African-American Women 3:56

1:21:50 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 4 in B-Flat, Op. 60 Philadelphia Orch/Riccardo Muti EMI CDS7-49487-2 (6) Beethoven: Complete Symphonies 33:40:00

1:55:30 Scriabin, Alexander Mazurkas, Op 25 Samuel Feinberg, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:33

2:00:00 Bland, Ed Cell Fone Blues (2000) Judith Olson, p Cambria CD-1256 Urban Counterpoint 4:56

2:04:56 Shostakovich, Dmitri Jazz Suite No. 2 (Suite for Promenade Orchestra) (1938) Russian State Sym Orch/Dmitri Yablonsky Naxos 6.110104 Shostakovich * Jazz Suites Nos 1 and 2 20:32

2:25:28 Perkinson, Coleridge-Taylor Blue/s Forms for Solo Violin (1972) Sanford Allen, v Cedille CDR-90000087 Coleridge-Taylor Perkinson: A Celebration 1:46

2:27:14 Bax, Arnold Roscatha ("Eire," Pt 3)(1910) Ulster Orch/Bryden Thomson Chandos CHAN-10157 Ulster Orchestra / Handley: Harty/ Stanford/Moeran/Bax: Orchestral Works 10:49

2:38:03 Giuliani, Mauro Gran Duetto Concertante in A, Op 52 James Galway, f; Kazuhito Yamashita, g RCA 61448-2 Beethoven: 33 Variations on a Waltz by Diabelli, Op. 120; Allegrettos in C minor, WoO 53 & Hess 69 16:35

2:54:38 Giuliani, Mauro Pièces faciles et agréables, Op 74 Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g BIS CD-413 Mauro Giuliani - The Complete Works for Flute and Guitar, Vol.3 1:50

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Schumann, Robert Toccata in C, Op. 7 Ada Gorbunova, p LP Classics 1007-A/B (2) Ada Gorbunova 5:18

3:05:18 Gnattali, Radames Toccata em ritmo de samba Sergio Assad, Odair Assad, g's Nonesuch 79179-2 Alma Brasileira 3:15

3:08:33 Assad, Clarice Sin Fronteras Chicago Sinfonietta/Mei-Ann Chen Cedille CDR-90000185 Project W 13:28

3:22:01 Boismortier, Joseph Boudin de La Puce (Pièce en rondeau de clavecin) Kathleen McIntosh, hc Gasparo GSCD-309 Boismortier: Harpsichord Music 1:20

3:23:21 Onslow, Georges String Quintet in a, Op. 58 Elan Quintet Naxos 8.574187 Georges Onslow 31:35:00

3:54:56 Satie, Erik Chanson andalouse (pour 'Pousse l'Amour') (1906) Jean-Yves Thibaudet, p London 473620-2 (5) Satie (The Complete Solo Piano Music) 1:35

4:00:00 Brahms, Johannes Three Vocal Quartets, Op 64 Westminster Cho/Joseph Flummerfelt Delos DE-3193 BRAHMS, J.: 18 Liebeslieder Waltzes / 14 Deutsche Volkslieder / Quartets - Opp. 64, 92 (Westminster Choir, Flummerfelt) 5:08

4:05:08 Schumann, Robert Papillons, Op. 2 Jeanne Golan, p Arsis CD-135 The Poet Speaks 17:03

4:23:50 Corelli, Arcangelo Concerto grosso in D, Op 6/4 Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan Harmonia Mundi HMU-907014 Concerti Grossi Op.6 1-6 9:02

4:32:52 Hessenberg, Kurt Concerto Grosso No. 1, Op 18 (1938) Slovak Radio Sym/Leland Sun Cassandra Records CR-201 Hessenberg 21:43

4:54:35 Kellner, David Fantasia in F Göran Söllscher, g DG B0003000-02 Eleven-String Baroque 1:27

5:00:00 Beethoven, Ludwig van Song, "An die Hoffnung," Op 94 Peter Schreier, t; Walter Olbertz, p Berlin Classics 0090672-BC (3) Beethoven: Lieder, Volumes 1-3 5:36

5:05:36 Beethoven, Ludwig van Piano Trio #3 in c, Op 1/3 Eugene Istomin, p; Isaac Stern, v; Leonard Rose, vc Sony SM2K-64510 (2) Isaac Stern - A Life In Music- Beethoven: Piano Trios Op. 1, Piano Trio WoO 38, 14 Variations, Op. 44 29:55:00

5:37:03 Arne, Thomas Overture #4 in F Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 4759117 Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood 7:12

5:44:15 Veracini, Francesco Maria Ouverture (Suite) #6 in B-Flat Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel DG Archiv 439937-2 5 Ouvertures 10:45

5:55:00 Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Eugenia Zukerman, f; Shanghai String Quartet Delos DE-3173 Music For A Sunday Morning 1:41

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Duke Ellington: Prelude to a Kiss (1938)

George Frideric Handel: Musette from Concerto Grosso (1739)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Herbert Howells: Magnificat (1946)

Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 1 (1794)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 3 in A (1717)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

Miklós Rózsa: Quo Vadis: March 'Ave Caesar' (1951)

Sir Malcolm Arnold: Little Suite No. 4 (1963)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Snowflakes (1892)

Richard Roblee: Down Home (2009)

Amanda Röntgen-Maier: Andantino from Violin Sonata in b (1878)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872)

Ola Gjeilo: Across the Vast, Eternal Sky (2017)

John Williams: Star Wars: Princess Leia's Theme (1977)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)

George Gershwin: Prelude 'Novelette in Fourths' (1919)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

Monty Norman: James Bond Theme (1962)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Irving Fine: Blue Towers (1959)

William A. Dougherty Jr: March 'Fight the Team Across the Field' (1915)

Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat (1870)

John McLaughlin: A Lotus on Irish Streams (1971)

Ludwig van Beethoven: Rondo in G (1798)

Jean Sibelius: Violin Concerto in d (1905)

Sir Edward Elgar: Scherzo from Symphony No. 1 (1908)

Sir Granville Bantock: The Witch of Atlas (1902)

Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 (1916)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Irving Berlin: White Christmas (1948)

Leroy Anderson: Sleigh Ride (1948)

Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944)

Anton Webern: Im Sommerwind (1904)

Bernard de La Monnoye: Patapan (1720)

Michael Praetorius: Lo, how a rose e'er blooming (1609)

Ralph Vaughan Williams: The Little Drummer Boy (1941)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Alexander Glazunov: The Seasons (1899)

Heitor Villa-Lobos: Concerto for Guitar & Small Orchestra (1951)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 in G (1770)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 6 in F (1770)

Florence Price: Five Folksongs in Counterpoint (1951)

Jean Sibelius: Valse lyrique (1920)

Dmitri Shostakovich: Dolls' Dances: Lyric Waltz (1952)

Nicolò Paganini: Caprice No. 24 (1820)

Robert Schumann: Davidsbündlertänze (1837)

Alfredo Casella: Finale from 'Italia' (1910)

Sir George Dyson: Children's Suite after Walter de la Mare (1920)

Nino Rota: The Godfather: Love Theme (1972)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Alexander Glazunov: Allegro from Symphony No. 7 'Pastoral' (1902)

Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951)

Nino Rota: La Dolce Vita: Suite (1960)

Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Pastoral Symphony (1734)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 90 (1788)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889)

Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in F (1720)

Maurice Ravel: Sonatine (1905)

Randall Thompson: Alleluia (1940)

Ernst Toch: Geographical Fugue (1930)

Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 4 (1885)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Suite (1892)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 7 in C (1770)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 14 in G (1770)

Michael Haydn: Symphony No. 34 in E-Flat (1788)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-Flat (1908)

20:00 OVATIONS: Les Délices, Amanda Powell, soprano, Debra Nagy, recorder & direction; Julie Andrijeski & Allison Monroe, violins; Rebecca Landell, viola da gamba; Mark Edwards, organ; Daniel Swenberg, theorbo & baroque guitar

Noel, Noel

Traditional, arr. Debra Nagy: The Coventry Carol

John Playford: Divisions on Greensleeves (What Child is This)

arr. Nagy: Drive the Cold Winter away

Tarquinio Merula: Canzonetta Spirituale La Nanna

Bartolomé de Selma y Salaverde: Canzon no. 3

Michael Praetorius, arr. Nagy: In dulci Jubilo

Christian Geist: Wie schön leuchtet schön der Morgenstern

Praetorius, arr. Les Délices: Es ist ein ros entsprungen

Dietrich Buxtehude: Also hat Gott die Welt beliebet, BuxWV 5

Traditional, arr. Les Délices: The Wexford Carol

Traditional: Tomorrow will be my dancing day (instrumental)

Arr. Les Délices: Make we joy now in this fest

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 (1797)

Victor Manuel Amaral Ramírez: Saggio: Súplica (2009)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Concerto for 2 Pianos (1776)

Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' (1713)

Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)

Aram Khachaturian: Masquerade: Romance (1941)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Florence Price: Scenes in Tin Can Alley (1928)

William Grant Still: The American Scene: The East (1957)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 in f 'Appassionata' (1805)

Scott Joplin: Treemonisha: A Real Slow Drag (1911)

23:00 QUIET HOUR

Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp (1888)

Frank Bridge: There is a Willow Grows Aslant a Brook (1927)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

Traditional: The Water is Wide

Edvard Grieg: Two Lyric Pieces (1898)

Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)

Gerald Finzi: Prelude (1925)

Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)

Libby Larsen: Blue Piece (2010)