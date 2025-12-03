© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 12-3-2025

Ideastream Public Media
Published December 3, 2025 at 5:20 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Gassmann, Johann Florian        Un pazzo ne fa cento    Eclipse Chamber Orch/Sylvia Alimena      Naxos  8.570421          Gassmann Overtures    5:26
0:05:26 Salieri, Antonio  La Locandiera   London Mozart Players/Matthias Bamert MHS            5164941           n/a       7:25
0:12:51 Schubert, Franz Overture in C, "In the Italian Style," D 591           La Scala Phil/Riccardo Chailly     Decca  4852944           Ouverturen       7:58
0:22:32 Stojowski, Zygmunt       Piano Concerto #2 in A-Flat, Op 32        Jonathan Plowright, p; BBC Scottish Sym/Martyn Brabbins    Hyperion           CDA-67314       The Romantic Piano Concerto 28      33:01:00
0:55:33 Barrios Mangoré, Augustìn        Danza Paraguaya No. 1 David Russell, g            Telarc   CD-80373         David Russell- Music Of Barrios 1:52
1:00:00 Scarlatti, Domenico       Keyboard Sonata in f/C, Kk 466 Yuja Wang, p    DG            B0014108-02    Yuja Wang: Transformation       5:36
1:05:36 Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 2 in G minor, Op. 8, RV 315, “Summer”         Enrico Onofri, v; Il Giardino Armonico/Giovanni Antonini  Teldec  97671-2            Vivaldi: Le Quattro Stagioni, Il Cimentro Dell'Armonia e dell'Inventione, Vol. 1            10:32
1:16:08 Mclin, Lena Johnson     A Summer Day Helen Walker-Hill, p      Leonarda          LE-339       Kaleidoscope: Music By African-American Women          3:56
1:21:50 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 4 in B-Flat, Op. 60          Philadelphia Orch/Riccardo Muti       EMI      CDS7-49487-2 (6)         Beethoven: Complete Symphonies            33:40:00
1:55:30 Scriabin, Alexander       Mazurkas, Op 25           Samuel Feinberg, p       Profil    PH-22006 (12)        Scriabin Piano Works    1:33
2:00:00 Bland, Ed          Cell Fone Blues (2000)  Judith Olson, p  Cambria           CD-1256            Urban Counterpoint       4:56
2:04:56 Shostakovich, Dmitri     Jazz Suite No. 2 (Suite for Promenade Orchestra) (1938)            Russian State Sym Orch/Dmitri Yablonsky         Naxos  6.110104            Shostakovich * Jazz Suites Nos 1 and 2 20:32
2:25:28 Perkinson, Coleridge-Taylor       Blue/s Forms for Solo Violin (1972)        Sanford Allen, v Cedille  CDR-90000087 Coleridge-Taylor Perkinson: A Celebration          1:46
2:27:14 Bax, Arnold       Roscatha ("Eire," Pt 3)(1910)     Ulster Orch/Bryden Thomson            Chandos           CHAN-10157    Ulster Orchestra / Handley: Harty/ Stanford/Moeran/Bax: Orchestral Works 10:49
2:38:03 Giuliani, Mauro  Gran Duetto Concertante in A, Op 52     James Galway, f; Kazuhito Yamashita, g     RCA     61448-2            Beethoven: 33 Variations on a Waltz by Diabelli, Op. 120; Allegrettos in C minor, WoO 53 & Hess 69  16:35
2:54:38 Giuliani, Mauro  Pièces faciles et agréables, Op 74          Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g         BIS       CD-413 Mauro Giuliani - The Complete Works for Flute and Guitar, Vol.3    1:50
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Schumann, Robert        Toccata in C, Op. 7       Ada Gorbunova, p         LP Classics            1007-A/B (2)     Ada Gorbunova 5:18
3:05:18 Gnattali, Radames        Toccata em ritmo de samba       Sergio Assad, Odair Assad, g's        Nonesuch         79179-2            Alma Brasileira 3:15
3:08:33 Assad, Clarice  Sin Fronteras    Chicago Sinfonietta/Mei-Ann Chen         Cedille            CDR-90000185 Project W         13:28
3:22:01 Boismortier, Joseph Boudin de   La Puce (Pièce en rondeau de clavecin) Kathleen McIntosh, hc     Gasparo           GSCD-309        Boismortier: Harpsichord Music 1:20
3:23:21 Onslow, Georges          String Quintet in a, Op. 58          Elan Quintet      Naxos            8.574187          Georges Onslow           31:35:00
3:54:56 Satie, Erik         Chanson andalouse (pour 'Pousse l'Amour') (1906)         Jean-Yves Thibaudet, p      London 473620-2 (5)     Satie (The Complete Solo Piano Music) 1:35
4:00:00 Brahms, Johannes        Three Vocal Quartets, Op 64     Westminster Cho/Joseph Flummerfelt      Delos   DE-3193           BRAHMS, J.: 18 Liebeslieder Waltzes / 14 Deutsche Volkslieder / Quartets - Opp. 64, 92 (Westminster Choir, Flummerfelt)     5:08
4:05:08 Schumann, Robert        Papillons, Op. 2 Jeanne Golan, p            Arsis    CD-135 The Poet Speaks     17:03
4:23:50 Corelli, Arcangelo          Concerto grosso in D, Op 6/4     Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan            Harmonia Mundi            HMU-907014    Concerti Grossi Op.6 1-6           9:02
4:32:52 Hessenberg, Kurt          Concerto Grosso No. 1, Op 18 (1938)    Slovak Radio Sym/Leland Sun            Cassandra Records      CR-201 Hessenberg      21:43
4:54:35 Kellner, David   Fantasia in F     Göran Söllscher, g        DG       B0003000-02            Eleven-String Baroque   1:27
5:00:00 Beethoven, Ludwig van Song, "An die Hoffnung," Op 94 Peter Schreier, t; Walter Olbertz, p          Berlin Classics  0090672-BC (3) Beethoven: Lieder, Volumes 1-3 5:36
5:05:36 Beethoven, Ludwig van Piano Trio #3 in c, Op 1/3          Eugene Istomin, p; Isaac Stern, v; Leonard Rose, vc        Sony    SM2K-64510 (2)           Isaac Stern - A Life In Music- Beethoven: Piano Trios Op. 1, Piano Trio WoO 38, 14 Variations, Op. 44  29:55:00
5:37:03 Arne, Thomas   Overture #4 in F            Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood          L'Oiseau Lyre   4759117           Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood 7:12
5:44:15 Veracini, Francesco Maria         Ouverture (Suite) #6 in B-Flat    Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel   DG Archiv        439937-2          5 Ouvertures    10:45
5:55:00 Bach, Johann Sebastian            Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067            Eugenia Zukerman, f; Shanghai String Quartet   Delos   DE-3173           Music For A Sunday Morning            1:41

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Duke Ellington: Prelude to a Kiss (1938)
George Frideric Handel: Musette from Concerto Grosso (1739)
Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)
Herbert Howells: Magnificat (1946)
Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 1 (1794)
Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 3 in A (1717)
Johannes Brahms: Lullaby (1868)
Miklós Rózsa: Quo Vadis: March 'Ave Caesar' (1951)
Sir Malcolm Arnold: Little Suite No. 4 (1963)
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)
Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Snowflakes (1892)
Richard Roblee: Down Home (2009)
Amanda Röntgen-Maier: Andantino from Violin Sonata in b (1878)
Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872)
Ola Gjeilo: Across the Vast, Eternal Sky (2017)
John Williams: Star Wars: Princess Leia's Theme (1977)
Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)
George Gershwin: Prelude 'Novelette in Fourths' (1919)
Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)
Monty Norman: James Bond Theme (1962)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Irving Fine: Blue Towers (1959)
William A. Dougherty Jr: March 'Fight the Team Across the Field' (1915)
Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat (1870)
John McLaughlin: A Lotus on Irish Streams (1971)
Ludwig van Beethoven: Rondo in G (1798)
Jean Sibelius: Violin Concerto in d (1905)
Sir Edward Elgar: Scherzo from Symphony No. 1 (1908)
Sir Granville Bantock: The Witch of Atlas (1902)
Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 (1916)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Irving Berlin: White Christmas (1948)
Leroy Anderson: Sleigh Ride (1948)
Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944)
Anton Webern: Im Sommerwind (1904)
Bernard de La Monnoye: Patapan (1720)
Michael Praetorius: Lo, how a rose e'er blooming (1609)
Ralph Vaughan Williams: The Little Drummer Boy (1941)
Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Alexander Glazunov: The Seasons (1899)
Heitor Villa-Lobos: Concerto for Guitar & Small Orchestra (1951)
Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 in G (1770)
Padre Antonio Soler: Sonata No. 6 in F (1770)
Florence Price: Five Folksongs in Counterpoint (1951)
Jean Sibelius: Valse lyrique (1920)
Dmitri Shostakovich: Dolls' Dances: Lyric Waltz (1952)
Nicolò Paganini: Caprice No. 24 (1820)
Robert Schumann: Davidsbündlertänze (1837)
Alfredo Casella: Finale from 'Italia' (1910)
Sir George Dyson: Children's Suite after Walter de la Mare (1920)
Nino Rota: The Godfather: Love Theme (1972)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Alexander Glazunov: Allegro from Symphony No. 7 'Pastoral' (1902)
Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951)
Nino Rota: La Dolce Vita: Suite (1960)
Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Pastoral Symphony (1734)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 90 (1788)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889)
Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in F (1720)
Maurice Ravel: Sonatine (1905)
Randall Thompson: Alleluia (1940)
Ernst Toch: Geographical Fugue (1930)
Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 4 (1885)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Suite (1892)
Padre Antonio Soler: Sonata No. 7 in C (1770)
Padre Antonio Soler: Sonata No. 14 in G (1770)
Michael Haydn: Symphony No. 34 in E-Flat (1788)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)
Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-Flat (1908)

20:00 OVATIONS: Les Délices, Amanda Powell, soprano, Debra Nagy, recorder & direction; Julie Andrijeski & Allison Monroe, violins; Rebecca Landell, viola da gamba; Mark Edwards, organ; Daniel Swenberg, theorbo & baroque guitar
Noel, Noel
Traditional, arr. Debra Nagy: The Coventry Carol
John Playford: Divisions on Greensleeves (What Child is This)
arr. Nagy: Drive the Cold Winter away
Tarquinio Merula: Canzonetta Spirituale La Nanna
Bartolomé de Selma y Salaverde: Canzon no. 3
Michael Praetorius, arr. Nagy: In dulci Jubilo
Christian Geist: Wie schön leuchtet schön der Morgenstern
Praetorius, arr. Les Délices: Es ist ein ros entsprungen
Dietrich Buxtehude: Also hat Gott die Welt beliebet, BuxWV 5
Traditional, arr. Les Délices: The Wexford Carol
Traditional: Tomorrow will be my dancing day (instrumental)
Arr. Les Délices: Make we joy now in this fest

21:00 OVATIONS POSTLUDE
Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 (1797)
Victor Manuel Amaral Ramírez: Saggio: Súplica (2009)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Concerto for 2 Pianos (1776)
Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)
Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' (1713)
Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)
Aram Khachaturian: Masquerade: Romance (1941)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
Florence Price: Scenes in Tin Can Alley (1928)
William Grant Still: The American Scene: The East (1957)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 in f 'Appassionata' (1805)
Scott Joplin: Treemonisha: A Real Slow Drag (1911)

23:00 QUIET HOUR
Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp (1888)
Frank Bridge: There is a Willow Grows Aslant a Brook (1927)
Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)
Traditional: The Water is Wide
Edvard Grieg: Two Lyric Pieces (1898)
Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)
César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)
Gerald Finzi: Prelude (1925)
Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)
Libby Larsen: Blue Piece (2010)
