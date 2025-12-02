WCLV Program Guide 12-2-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Dowland, John Pavan Paul O'Dette, l Harmonia Mundi HMU-907160 Dowland: Complete Lute Works, Vol. 1 5:23

0:05:23 Menotti, Gian-Carlo Sebastian Spoleto Festival Orch/Richard Hickox Chandos CHAN-9900 Menotti: Apocalisse & Other Orchestral Works 4:54

0:10:17 Still, William Grant La Guiablesse (1927) Berlin Sym/Isaiah Jackson Koch 3-7154-2 n/a 18:35

0:30:15 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #11 in B-Flat, Op 22 Wilhelm Kempff, p Philips 456868-2 (2) Great Pianists of the 20th Century: Wilhelm Kempff III 24:33:00

0:54:48 Handel, George Frideric Water Music Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan Harmonia Mundi HMU-907010 Water Musick 1:52

1:00:00 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Keith Jarrett, p ECM 1362/3 (2) Bach: Well-Tempered Clavier Book 1 5:42

1:05:42 Jarrett, Keith Adagio (1984) Marcia Butler, ob; Fairfield Orch/Thomas Crawford ECM 1450 KEITH JARRETT: BRIDGE OF LIGHT 9:54

1:15:36 Albinoni, Tomaso Adagio in g Paul Nicholson, o; Guildhall String Ensemble/Robert Salter RCA 61275-2 Strings: The Definitive Collection 8:33

1:25:55 Bruch, Max Scottish Fantasy, Op. 46 Cho-Liang Lin, v; Chicago Sym/Leonard Slatkin CBS MK-42315 Violin Concerto No. 1, Scottish Fantasy 29:24:00

1:55:19 Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "This is no mine ain house", H XXXIa:14b Lorna Anderson, s; Haydn Trio Brilliant Classics 93453 (3) Haydn: Scottish Songs, Vol. 4 1:54

2:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 English Chamber Orch Wind Ensemble EMI/Ang CD-CFP-4555 n/a 2:49

2:02:49 Mozart, Wolfgang Amadeus Song, "Dans un bois solitaire," K. 308 Lorraine Hunt Lieberson, ms; Peter Serkin, p Harmonia Mundi HMU-907500 Lorraine Hunt Lieberson: Recital at Ravinia 2:53

2:05:42 Lilburn, Douglas Tone Poem, "Forest" (1936) New Zealand Sym Orch/James Judd Naxos 8.557697 Lilburn Orchestral Works 15:54

2:21:36 Strauss, Richard Song, "Im Walde" Christiane Libor, s; Nina Schumann, p Two Pianists TP-1039312 (9) Strauss: Complete Songs 1:47

2:23:23 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 9 in E-flat, K. 271, "Jeunehomme" Keith Jarrett, p; Stuttgart Chamber Orch/Dennis Russell Davies ECM 1624/25 (2) WOLFGANG AMADEUS MOZART: PIANO CONCERTOS II 32:22:00

2:55:45 Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:42

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Persichetti, Vincent Pastoral, Op 21 (1943) Philadelphia Woodwind Quintet Boston Records BR-1063-CD French Portraits 5:47

3:05:47 Saint-Saens, Camille Oboe Sonata, Op. 166 Heinz Holliger, ob; Anton Kernjak, p ECM 2694 n/a 11:43

3:17:30 Saint-Saens, Camille Clarinet Sonata in E-Flat, Op. 167 Michael Collins, clarinet; Noriko Ogawa, piano BIS CD-2497 Camille Saint-Saëns 15:16

3:32:46 Giuliani, Mauro Pièces faciles et agréables, Op 74 Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g BIS CD-413 Mauro Giuliani - The Complete Works for Flute and Guitar, Vol.3 1:24

3:34:10 Fuchs, Kenneth Eventide (Concerto for English Horn) Thomas Stacy, eh; London Sym Orch/JoAnn Falletta Naxos 8.559224 FUCHS, K.: American Place (An) / Eventide / Out of the Dark 21:24

3:55:34 Schoeck, Othmar Ten Songs, Op. 24A Lynne Dawson, s; Julius Drake, p New Classical Adventure 234405 (12) Othmar Schoeck Complete Edition, Vol 6 1:41

4:00:00 Alfvén, Hugo Gustav II Adolf, Op 49 Swedish Radio Sym Orch/Stig Westerberg Caprice CAP-21340 Swedish Highlights 5:03

4:05:03 Berwald, Franz Piano Trio #2 in f Gaudier Ensemble Hyperion CDA-66834 Berwald: Grand Septet, Quartet for Piano and Wind, Piano Trio No. 2 21:50

4:28:48 Borodin, Alexander String Quartet no.2 in D English Chamber Orch Vanguard VCD-72012 n/a 8:11

4:36:59 Barber, Samuel Adagio for Strings (from Op. 11) Boston Sym Orch Strings/Charles Munch RCA 6366-2-RC Cavalleria Rusticana 7:39

4:44:38 Tchaikovsky, Peter String Quartet No. 1 in D, Op. 11 New York Phil Strings/Leonard Bernstein Sony MLK-62617 Noctune 9:26

4:54:04 Jacob, Gordon Divertimento (1956) Tommy Reilly, harmonica; Hindar String Quartet Chandos CHAN-8802 Tommy Reilly - Jacob/ Moody: Harmonica Music 1:29

5:00:00 Gershwin, George Strike Up the Band Boston Pops Orch/Arthur Fiedler RCA 60838-2 Stars and Stripes Forever & The Greatest Marches 2:44

5:02:44 Gershwin, George Promenade Tashi RCA 7901-2-RC Rendezvous With Tashi 2:39

5:05:23 Gershwin, George An American in Paris St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin MMG MCD-10035 Gershwin: An American In Paris 17:34

5:23:54 Haydn, Franz Joseph London Trio No. 1 in C, H IV:1 Laurel Zucker, f; Renée Siebert, f; Samuel Magill, vc Cantilena Records 66013-2 Haydn London Trios & Divertimentos with Laurel Zucker, Renee Siebert, Shirien Taylor, and Samuel Magill 8:37

5:32:31 Elgar, Edward In the South (Alassio) Overture, Op. 50 Royal Phil/Andrew Litton Virgin 61255-2 Elgar: Enigma Variations, Serenade, Etc. 21:18

5:53:49 Benson, Warren Farewell Frederick Hemke, sx, Milton Granger, p Enf Records 1203-2 N/A 1:46

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: Duet No. 1 (1739)

Michel Corrette: Symphonie des noëls No. 6 (1781)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

William Grant Still: Humor from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers (1887)

Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Chorus 'Kommt ihr Töchter' (1727)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe (1710)

Ottorino Respighi: The Birds: Preludio (1927)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 9 'Razumovsky No. 3' (1806)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Fernando Bustamante: Misionera (1948)

Harry T. Burleigh: Southland Sketch No. 4 (1916)

Jean-Philippe Rameau: Pygmalion: Overture (1748)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 (1909)

Joseph Beal & James Boothe: Jingle Bell Rock (1957)

Dani Howard: Trombone Concerto (2021)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

John Barry: The Wrong Box: Theme (1966)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

Robert Russell Bennett: The Many Moods of Christmas: Medley No. 3 (1963)

William Bolcom: Raggin' Rudi (1974)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance (1890)

Josef Suk: Moderato from 'Things Lived and Dreamt' (1909)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 2 in d (1902)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sérénade (1893)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Muzio Clementi: Symphony No. 3 in G 'Great National' (1832)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Harry T. Burleigh: Southland Sketches (1916)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Overture (1874)

Scott Joplin: Treemonisha: Aunt Dinah Has Blown the Horn (1911)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Traditional: The Twelve Days of Christmas

Victor Herbert: Babes in Toyland: March of the Toys (1903)

Howard Blake: The Snowman: Walking in the Air (1982)

Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils (1905)

Lewis Redner: O Little Town of Bethlehem (1868)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers (1892)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole (1879)

Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies (1834)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: String Quintet No. 2 in G (1875)

Johann Nepomuk Hummel: Theme & Variations (1820)

Anonymous: Spiritual 'My Lord, What a Morning'

Harry T. Burleigh: The Soldier (1916)

Bedrich Smetana: Má vlast: Blaník (1879)

Joaquín Turina: Danzas Andaluzas: Zapateado (1912)

Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Andaluza (1909)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (1780)

Felix Mendelssohn: Sextet for Piano & Strings (1824)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Bourrée & Double (1720)

Albert Roussel: Bacchus et Ariane: Suite No. 2 (1931)

John Bull: In Nomine IX (1612)

Max Steiner: All This, and Heaven Too: Suite (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Johann Sebastian Bach: Finale from Oboe Concerto (1740)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Pas de deux & Final Waltz (1892)

Stephen Foster: Camptown Races (1850)

Ernö Dohnányi: Finale from Sextet in C (1935)

Robert Schumann: Papillons (1831)

Gustav Holst: Finale from Symphony 'The Cotswolds' (1902)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1892)

Simon Wills: A Prelude & Fugue for Christmas (2004)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)

John Field: Nocturne No. 4 in A (1817)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 3 (1873)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Patric Standford: A Christmas Carol Symphony (1978)

Percy Fletcher: Bal masqué (1914)

Frederic Curzon: Robin Hood Suite: March of the Bowmen (1936)

Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907)

Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C (1765)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Adolphus Hailstork: Symphony No. 1: Mvt 3 Virginia Symphony Orchestra; JoAnn Falletta, conductor

Album: Adolphus Hailstork: An American Port Of Call Naxos Music: 4:31

Szymon Laks: String Quartet No. 3, "On Polish Folk Themes" Terra String Quartet

Guarneri Hall Presents, Guarneri Hall, Chicago, IL Music: 20:28

Jean-Baptiste Arban: Fantaisie and Variations on "The Carnival of Venice" Ben Stumke, trumpet; WDR Radio Orchestra; Johannes Witt, conductor EBU, Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne, Germany Music: 7:24

Adolphus Hailstork: Sanctum Rhapsody for Viola and Piano Meghan Yost, viola; Irene Kim, piano

Clayton State University, Spivey Hall, Morrow, GA Music: 14:26

Jennifer Higdon: Harp Concerto: Joy Ride Yolanda Kondonassis, harp; Rochester Philharmonic Orchestra; Ward Stare, conductor Album: American Rapture Azica 71327 Music: 4:25

Peter Tchaikovsky: String Quartet No. 1 in D major, Op. 11: Mvt 2 Nicholas Canellakis, solo cello; Kristin Lee, violin; James Thompson, violin; Paul Neubauer, viola; Dmitri Atapine, cello Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA Music: 6:31

Jennifer Higdon: Book of Brass: Mvts 1, 2 & 4 American Brass Quintet Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 8:53

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2, Op. 63 Augustin Hadelich, violin; NDR Elbphilharmonie Orchestra; Juraj Valcuha, conductor EBU, Elbphilharmonie, Hamburg, Germany Music: 26:56

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Franz Schmidt: Symphony No. 3 in A (1928)

Percy Grainger: To a Nordic Princess (1928)

23:00 QUIET HOUR

William Pursell: Christ Looking Over Jerusalem (1953)

Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' (1908)

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)

Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1865)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests (1791)

Felix Mendelssohn: Adagio from String Symphony No. 11 (1823)

Johan Halvorsen: La Mélancolie (1913)

Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)