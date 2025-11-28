© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 11-29-2025

Published November 28, 2025 at 3:43 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Arensky, Anton 24 Pieces, Op 36           Anatoly Sheludiakov, p  Angelok 1 Records         
Ponce, Manuel  Sonata Romántica         Hermann Hudde, g       
Arensky, Anton To the Memory of Suvorov         Russian Phil/Dmitry Yablonsky     
Juon, Paul        Viola Sonata in D, Op 15           Eliesha Nelson, vi; Glen Inanga, p           
Arensky, Anton 24 Pieces, Op 36           Anatoly Sheludiakov, p 
Eccles, John     Love's but the frailty of the mind Catherine Bott, s; David Roblou, hc           
Arne, Thomas   Overture #2 in A            Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood         
Bax, Arnold       Symphony #2 in e/C (1926)       London Phil/Bryden Thomson         
Sor, Fernando   24 Guitar Etudes (Studies), Op 35          Eduardo Fernàndez, g          
Borodin, Alexander        Tarantella in D  Natalia Zusman; Inna Heifetz, p's     
Chopin, Frederic           Tarantelle in A-Flat, Op. 43        Artur Rubinstein, p        
Bizet, Georges  Song, "Tarantelle"         Ann Murray, ms; Graham Johnson, p           
Saint-Saens, Camille     Tarantelle in a, Op. 6     Demarre McGill, f; Anthony McGill, cl; Chicago Youth Sym/Allen Tinkham   
Saint-Saens, Camille     Henry VIII         Razumovsky Symphony/Andrew Mogrelia       
Saint-Saens, Camille     Symphony No. 3 in c minor, Op. 78, "Organ"       Boston Sym Orch/Charles Munch; Berj Zamkochian o (Sym Hall, Boston)      
Buxtehude, Dietrich       Chorale Prelude, "Gelobet seist du, Jesu Christ" Nicholas Danby, o         

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Delius, Frederick           Fennimore and Gerda (1909-10) Royal Phil/Thomas Beecham       
Delius, Frederick           Violin Sonata #2 (1923) Albert Sammons, v; Evelyn Howard-Jones, p         
Handel, George Frideric Violin Sonata in A, Op. 1, No. 14 (HWV 372)       Rachel Barton Pine, v; David Schrader, hc; John Mark Rozendaal, vc    
Arensky, Anton Twelve Etudes, Op 74   Adam Neiman, p          
Arensky, Anton Piano Concerto in F, Op 2          Cherkassov, p; USSR Radio Sym Orch/Alexander Alexeev
Anonymous 14th century, English          Estampie anglaise         Faure, Gabriel   Romance in B-Flat, Op 28          Isabelle Faust, v; Florent Boffard, p         
Gaubert, Philippe          Romance          Jacques Zoon, f; Bernd Brackman, p       
Saint-Saens, Camille     Romance, Op. 36          Marcello Rota, fh; Pietro Spada, p      
Mussorgsky, Modest     Pictures at an Exhibition Dallas Sym/Eduardo Mata           
Des celliers de hesdi, Nicolle     Ung vray musicien        Ensemble Clement Janequin          
Balakirev, Mily  Valse melancolique (Waltz #2 in f)         Alexander Paley, p         
Prokofiev, Serge           Waltzes, Op. 110           Scottish National Orch/Neeme Järvi       
Rubinstein, Anton          Waltz in e, Op 109/2      Alexander Bakhchiev, p
Glazunov, Alexander     Concert Waltz #2 in F, Op 51     Philharmonia Orch/Yevgeny Svetlanov     
Wesley, Samuel            Symphony #6 in B-Flat  London Mozart Players/Matthias Bamert
Mozart, Wolfgang Amadeus       The Magic Flute, K. 620 Paul Fried, f; Allan Vogel, ob           

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.
Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4 Odense Symphony Orchestra Jan Wagner
Carlos Chávez Sextet for 2 Violins, 2 Cellos, and Piano Southwest Chamber Music
Traditional Catalan El Noi de la Mare Lars Hannibal, guitar
Franz Liszt Funeral March and Chorus from Verdi's "Don Carlos" Alberto Reyes, piano
Luis de Milan Fantasia No. 31 Jacob Heringman, lute
Luis de Milan Pavana No. 1 in a Jacob Heringman, lute
Juan García de Zéspedes Hermoso amor The Rose Ensemble Jordan Sramek
Ruperto Chapi y Lorente String Quartet No. 1 in G Brodsky Quartet

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Valerie Kahler
Jean-Philippe Rameau: Orchestral Suite from Platee: Mvt 1 Philharmonia Baroque Orchestra; Nicholas McGegan, conductor Album: Rameau: Platee & Dardanus Suite Conifer 51313 Music: 4:30

Viet Cuong: Constellations ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Church of St. John the Divine, Houston, TX Music: 15:24

Jean-Philippe Rameau, arr. Steven Verhelst: Suite from Dardanus Karidion Brass EBU, Saalbau, Homburg, Germany Music: 10:36

Joan Tower: No Longer Very Clear Kara Huber, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 16:21

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 18: Mvt 3 Orli Shaham, piano
Album: Orli Shahm Mozart Sonatas Vol. 2 and 3 Canary 21 Music: 4:12

Antonin Dvoak: Piano Trio No. 2 in G minor, Op. 26: Mvt 1 Orli Shaham, piano; Francisco Fullana, violin; Nicholas Canellakis, cello Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA Music: 11:46

Julian Yu: Six Chinese Folk Songs Shanghai Philharmonic Orchestra; Zhang Yi, conductor
EBU, Concert Hall, Symphony Hall, Shanghai, China Music: 10:49

Jean Francaix: Wind Quintet No. 2 Imani Winds Syracuse Friends of Chamber Music, Grant School Auditorium, Syracuse, NY Music: 19:43

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston
Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Overture (1670)
Jean-Baptiste Lully: Marche Royale (1660)
Marc-Antoine Charpentier: Noëls on Instruments (1693)
Gaetano Donizetti: Ugo, conte di Parigi: Overture (1832)
Adolphus Hailstork: Symphony No. 1 (1988)

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND
Johann David Heinichen: Concerto Grosso in C (1715)
Robert Schumann: Scenes from Childhood (1838)
Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 (1786)

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
Peter Olmeda, 18, Cello, from Winchester, Massachusetts
Adolphus Hailstork (b.1941): Theme and Variations on "Draw the Sacred Circle Closer" (5:51)
  
Perry Moskowitz, 17, Piano, from Ipswich, Massachusetts
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata No. 13 in Eb major "Quasi una Fantasia" Op. 27, No. 1, I. Andante-Allegro  (4:47)
 
W.A. Mozart (1756-1791): Sonata in D Major No 18, K 576, 3rd mvmt performed by Orli Shaham, piano
 
Noah Ferris, 18, Cello, from Amherst, Massachusetts
Claude Debussy (1862-1918): Cello Sonata in D Minor, L. 135, I. Prologue  (4:30)
 
Lillian Arnold Mages, 15, Violin, from Waltham, Massachusetts
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): Melodie (3:35)
  
Victoria S. Bi, 16, Piano, from Plano, Texas
Frédéric Chopin (1810-1849): Nocturne Op. 62, No. 2 (5:55)
  
CLOSING PIECE:  W.A. Mozart: Sonata in A major No. 11, K.331, 3rd mvmt “Alla Turca” performed by Orli Shaham, piano

13:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer
Gateways Festival Orchestra, Anthony Parnther, conductor; J’Nai Bridges, mezzo-soprano (recorded 4/27/2025)
Antonín Dvořák: Symphony No. 8
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a
Damien Sneed: Reflections of Resilience: Five Spirituals
William L. Dawson: Negro Folk Symphony
J. R. Johnson: "Lift Every Voice and Sing"

15:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey
Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Overture (1843)
Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima (1832)
Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670)
Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 in A-Flat (1817)
Max Bruch: Violin Concerto No. 3 in d (1891)
Ottorino Respighi: Brazilian Impressions (1928)
Nino Rota: The Godfather - A Symphonic Portrait (1974)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell:
18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman:
George and Ira Gershwin            Fascinating Rhythm      William Bolcom          
Burton Lane-Yip Harburg            That Great Come and Get It Day             Biff McGuire                  Finian's Rainbow -- 1960 Revival
Burton Lane      Overture from Finian's Rainbow             Orchestra            Finian's Rainbow -- 1960 Revival
Jay Gorney-Yip Harburg               Brother, Can You Spare a Dime?             Bing Crosby                   American Songbook Series: Yip Harburg
Burton Lane-Yip Harburg            Necessity          Crol Brice               Finian's Rainbow -- 1960 Revival
Burton Lane-Yip Harburg            How Are Things in Glocca Morra?          Ella Logan, Albert Sharpe              Finian's Rainbow -- Original B'way Cast
Burton Lane-Yip Harburg            If This Isn't Love              Melissa Errico, Max Von Esson      Finian's Rainbow -- 2004 Revival
Burton Lane-Yip Harburg            Old Devil Moon                Petula Clark, Don Francks                        Warner Bros. Film Music
Burton Lane-Yip Harburg            When the Idle Poor        Jim Norton, Kate Baldwin                        Finian's Rainbow -- 2010 B'way Revival
Burton Lane-Yip Harburg            Something Sort of Grandish      David Wayne        Finian's Rainbow -- Original B'way Cast
Burton Lane-Yip Harburg            When I'm Not Near the Girl I Love          Yip Harburg                Yip Sings Harburg
Burton Lane-Yip Harburg            When I'm Not Near the Girl I Love          David Wayne            Finian's Rainbow -- Original B'way Cast
Burton Lane-Yip Harburg            Look to the Rainbow     Kate Baldwin, Cheyenne Jackson                  Finian's Rainbow -- 2010 B'way Revival
George and Ira Gershwin            Sweet and Low Down   Joshua Bell     
Burton Lane-Yip Harburg            Filler: The Begat              Terri White, John Sloman              Finian's Rainbow -- 2004 Revival

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)
Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)
Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte (1905)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel
20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; live from Mandel Concert Hall at Severance

22:00 OVATIONS: Akron Symphony Christopher Wilkins, Conductor
Elfman, Sleepy Hollow
Rachmaninoff, Isle of the Dead
Eidelman, The Tempest (world premiere)
Stravinsky, Firebird Suite 

23:20 QUIET HOUR
