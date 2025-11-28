WCLV Program Guide 11-29-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Arensky, Anton 24 Pieces, Op 36 Anatoly Sheludiakov, p Angelok 1 Records
Ponce, Manuel Sonata Romántica Hermann Hudde, g
Arensky, Anton To the Memory of Suvorov Russian Phil/Dmitry Yablonsky
Juon, Paul Viola Sonata in D, Op 15 Eliesha Nelson, vi; Glen Inanga, p
Arensky, Anton 24 Pieces, Op 36 Anatoly Sheludiakov, p
Eccles, John Love's but the frailty of the mind Catherine Bott, s; David Roblou, hc
Arne, Thomas Overture #2 in A Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood
Bax, Arnold Symphony #2 in e/C (1926) London Phil/Bryden Thomson
Sor, Fernando 24 Guitar Etudes (Studies), Op 35 Eduardo Fernàndez, g
Borodin, Alexander Tarantella in D Natalia Zusman; Inna Heifetz, p's
Chopin, Frederic Tarantelle in A-Flat, Op. 43 Artur Rubinstein, p
Bizet, Georges Song, "Tarantelle" Ann Murray, ms; Graham Johnson, p
Saint-Saens, Camille Tarantelle in a, Op. 6 Demarre McGill, f; Anthony McGill, cl; Chicago Youth Sym/Allen Tinkham
Saint-Saens, Camille Henry VIII Razumovsky Symphony/Andrew Mogrelia
Saint-Saens, Camille Symphony No. 3 in c minor, Op. 78, "Organ" Boston Sym Orch/Charles Munch; Berj Zamkochian o (Sym Hall, Boston)
Buxtehude, Dietrich Chorale Prelude, "Gelobet seist du, Jesu Christ" Nicholas Danby, o
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Delius, Frederick Fennimore and Gerda (1909-10) Royal Phil/Thomas Beecham
Delius, Frederick Violin Sonata #2 (1923) Albert Sammons, v; Evelyn Howard-Jones, p
Handel, George Frideric Violin Sonata in A, Op. 1, No. 14 (HWV 372) Rachel Barton Pine, v; David Schrader, hc; John Mark Rozendaal, vc
Arensky, Anton Twelve Etudes, Op 74 Adam Neiman, p
Arensky, Anton Piano Concerto in F, Op 2 Cherkassov, p; USSR Radio Sym Orch/Alexander Alexeev
Anonymous 14th century, English Estampie anglaise Faure, Gabriel Romance in B-Flat, Op 28 Isabelle Faust, v; Florent Boffard, p
Gaubert, Philippe Romance Jacques Zoon, f; Bernd Brackman, p
Saint-Saens, Camille Romance, Op. 36 Marcello Rota, fh; Pietro Spada, p
Mussorgsky, Modest Pictures at an Exhibition Dallas Sym/Eduardo Mata
Des celliers de hesdi, Nicolle Ung vray musicien Ensemble Clement Janequin
Balakirev, Mily Valse melancolique (Waltz #2 in f) Alexander Paley, p
Prokofiev, Serge Waltzes, Op. 110 Scottish National Orch/Neeme Järvi
Rubinstein, Anton Waltz in e, Op 109/2 Alexander Bakhchiev, p
Glazunov, Alexander Concert Waltz #2 in F, Op 51 Philharmonia Orch/Yevgeny Svetlanov
Wesley, Samuel Symphony #6 in B-Flat London Mozart Players/Matthias Bamert
Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Paul Fried, f; Allan Vogel, ob
06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.
Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4 Odense Symphony Orchestra Jan Wagner
Carlos Chávez Sextet for 2 Violins, 2 Cellos, and Piano Southwest Chamber Music
Traditional Catalan El Noi de la Mare Lars Hannibal, guitar
Franz Liszt Funeral March and Chorus from Verdi's "Don Carlos" Alberto Reyes, piano
Luis de Milan Fantasia No. 31 Jacob Heringman, lute
Luis de Milan Pavana No. 1 in a Jacob Heringman, lute
Juan García de Zéspedes Hermoso amor The Rose Ensemble Jordan Sramek
Ruperto Chapi y Lorente String Quartet No. 1 in G Brodsky Quartet
08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Valerie Kahler
Jean-Philippe Rameau: Orchestral Suite from Platee: Mvt 1 Philharmonia Baroque Orchestra; Nicholas McGegan, conductor Album: Rameau: Platee & Dardanus Suite Conifer 51313 Music: 4:30
Viet Cuong: Constellations ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Church of St. John the Divine, Houston, TX Music: 15:24
Jean-Philippe Rameau, arr. Steven Verhelst: Suite from Dardanus Karidion Brass EBU, Saalbau, Homburg, Germany Music: 10:36
Joan Tower: No Longer Very Clear Kara Huber, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 16:21
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 18: Mvt 3 Orli Shaham, piano
Album: Orli Shahm Mozart Sonatas Vol. 2 and 3 Canary 21 Music: 4:12
Antonin Dvoak: Piano Trio No. 2 in G minor, Op. 26: Mvt 1 Orli Shaham, piano; Francisco Fullana, violin; Nicholas Canellakis, cello Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA Music: 11:46
Julian Yu: Six Chinese Folk Songs Shanghai Philharmonic Orchestra; Zhang Yi, conductor
EBU, Concert Hall, Symphony Hall, Shanghai, China Music: 10:49
Jean Francaix: Wind Quintet No. 2 Imani Winds Syracuse Friends of Chamber Music, Grant School Auditorium, Syracuse, NY Music: 19:43
10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston
Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Overture (1670)
Jean-Baptiste Lully: Marche Royale (1660)
Marc-Antoine Charpentier: Noëls on Instruments (1693)
Gaetano Donizetti: Ugo, conte di Parigi: Overture (1832)
Adolphus Hailstork: Symphony No. 1 (1988)
11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND
Johann David Heinichen: Concerto Grosso in C (1715)
Robert Schumann: Scenes from Childhood (1838)
Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 (1786)
12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
Peter Olmeda, 18, Cello, from Winchester, Massachusetts
Adolphus Hailstork (b.1941): Theme and Variations on "Draw the Sacred Circle Closer" (5:51)
Perry Moskowitz, 17, Piano, from Ipswich, Massachusetts
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata No. 13 in Eb major "Quasi una Fantasia" Op. 27, No. 1, I. Andante-Allegro (4:47)
W.A. Mozart (1756-1791): Sonata in D Major No 18, K 576, 3rd mvmt performed by Orli Shaham, piano
Noah Ferris, 18, Cello, from Amherst, Massachusetts
Claude Debussy (1862-1918): Cello Sonata in D Minor, L. 135, I. Prologue (4:30)
Lillian Arnold Mages, 15, Violin, from Waltham, Massachusetts
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): Melodie (3:35)
Victoria S. Bi, 16, Piano, from Plano, Texas
Frédéric Chopin (1810-1849): Nocturne Op. 62, No. 2 (5:55)
CLOSING PIECE: W.A. Mozart: Sonata in A major No. 11, K.331, 3rd mvmt “Alla Turca” performed by Orli Shaham, piano
13:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer
Gateways Festival Orchestra, Anthony Parnther, conductor; J’Nai Bridges, mezzo-soprano (recorded 4/27/2025)
Antonín Dvořák: Symphony No. 8
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a
Damien Sneed: Reflections of Resilience: Five Spirituals
William L. Dawson: Negro Folk Symphony
J. R. Johnson: "Lift Every Voice and Sing"
15:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey
Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Overture (1843)
Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima (1832)
Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670)
Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 in A-Flat (1817)
Max Bruch: Violin Concerto No. 3 in d (1891)
Ottorino Respighi: Brazilian Impressions (1928)
Nino Rota: The Godfather - A Symphonic Portrait (1974)
17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell:
TBA
18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman:
George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm William Bolcom
Burton Lane-Yip Harburg That Great Come and Get It Day Biff McGuire Finian's Rainbow -- 1960 Revival
Burton Lane Overture from Finian's Rainbow Orchestra Finian's Rainbow -- 1960 Revival
Jay Gorney-Yip Harburg Brother, Can You Spare a Dime? Bing Crosby American Songbook Series: Yip Harburg
Burton Lane-Yip Harburg Necessity Crol Brice Finian's Rainbow -- 1960 Revival
Burton Lane-Yip Harburg How Are Things in Glocca Morra? Ella Logan, Albert Sharpe Finian's Rainbow -- Original B'way Cast
Burton Lane-Yip Harburg If This Isn't Love Melissa Errico, Max Von Esson Finian's Rainbow -- 2004 Revival
Burton Lane-Yip Harburg Old Devil Moon Petula Clark, Don Francks Warner Bros. Film Music
Burton Lane-Yip Harburg When the Idle Poor Jim Norton, Kate Baldwin Finian's Rainbow -- 2010 B'way Revival
Burton Lane-Yip Harburg Something Sort of Grandish David Wayne Finian's Rainbow -- Original B'way Cast
Burton Lane-Yip Harburg When I'm Not Near the Girl I Love Yip Harburg Yip Sings Harburg
Burton Lane-Yip Harburg When I'm Not Near the Girl I Love David Wayne Finian's Rainbow -- Original B'way Cast
Burton Lane-Yip Harburg Look to the Rainbow Kate Baldwin, Cheyenne Jackson Finian's Rainbow -- 2010 B'way Revival
George and Ira Gershwin Sweet and Low Down Joshua Bell
Burton Lane-Yip Harburg Filler: The Begat Terri White, John Sloman Finian's Rainbow -- 2004 Revival
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)
Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)
Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte (1905)
20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel –
TBA
20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; live from Mandel Concert Hall at Severance
22:00 OVATIONS: Akron Symphony Christopher Wilkins, Conductor
Elfman, Sleepy Hollow
Rachmaninoff, Isle of the Dead
Eidelman, The Tempest (world premiere)
Stravinsky, Firebird Suite
23:20 QUIET HOUR
TBA