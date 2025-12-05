WCLV Program Guide 12-5-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Beethoven, Ludwig van Six Ländler, WoO 15 Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky Vanguard OVC-8016 The Willi Boskovsky Collection Vol. 2, The Charm of Old Vienna 5:37

0:05:37 Beethoven, Ludwig van Variations in D on the "Turkish March," Op.76 Emil Gilels, p EMI/Ang CDFB5-69509-2 (2) n/a 7:08

0:12:45 Mozart, Wolfgang Amadeus The Abduction from the Seraglio, K. 384 Dresden Staatskapelle/Hans Vonk Capriccio 10070 Mozart: Overtures 4:11

0:16:56 Haydn, Franz Joseph L'incontro improvviso Lausanne Chamber Orch/Antal Dorati Philips 6769040 (3) Haydn: L'incontro improvviso 7:42

0:26:05 Smetana, Bedrich String Quartet No. 1 in e, "From My Life" Pavel Haas Quartet Supraphon SU 4172-2 Smetana: String Quartet No. 1 In E Minor "From My Life", String Quartet No. 2 In D Minor 28:32:00

0:54:37 Rameau, Jean-Philippe Pièces de clavecin (1724) Pieter-Jan Belder, hc Brilliant 93903 (3) Rameau: Complete Harpsichord Works 1:35

1:00:00 Kreisler, Fritz Zigeuner Capriccio (Gypsy Caprice) Caroline Goulding, v; Christopher O'Riley, p Telarc CD-80744 Caroline Goulding 5:16

1:05:16 Strauss II, Johann Der Zigeunerbaron (The Gypsy Baron) Chicago Sym Orch/Fritz Reiner RCA RCD1-5405 Strauss Waltzes 7:59

1:13:15 Strauss, Richard Festliches Präludium, Op. 61 Philadelphia Orch/Wolfgang Sawallisch EMI/Ang CDC5-55185-2 n/a 11:11

1:26:10 Beach, Amy Violin Sonata Joseph Silverstein, v; Gilbert Kalish, p New World 80542-2 Music of Amy Beach/ Arthur Foote/ Arthur Farwell/ Preston Ware Orem 28:51:00

1:55:01 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 63 Vassily Primakov, p LP Classics 1021 Chopin: 21 Mazurkas 1:50

2:00:00 Schubert, Franz Impromptus, D 899 (Op. 90) Barry Douglas, p Chandos CHAN-10933 Schubert: Works for Solo Piano, Volume 2 5:21

2:05:21 Mazzoli, Missy Impromptu (Thomas's Piece) Joshua Bell, v; Kaprálová Orch Sony 88985396692 n/a 2:30

2:07:51 Gershwin, George Porgy and Bess Fantasy for Violin and Orchestra Joshua Bell, v; London Sym Orch/John Williams Sony SK-60659 Gershwin Fantasy 20:24

2:28:15 Gershwin, George Porgy and Bess Jascha Heifetz, v; Brooks Smith, p RCA 62645-2 Selections From The Heifetz Collection 1:32

2:29:47 Dvorák, Antonín Czech Suite, Op 39 Padova Chamber Orch/David Golub Arabesque Z-6697 Dvořák: Czech Suite, Nocturne, Serenade for Strings 25:18:00

2:55:05 Martinu, Bohuslav Borova (Seven Czech Dances) (1929-30) Radoslav Kvapil, p Unicorn-Kanchana DKPCD-9140 Anthology of Czech Piano Works, Vol. 3: Bohuslav Martinu 1:49

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Kernis, Aaron Jay Too Hot Toccata Grant Park Orch/Carlos Kalmar Cedille CDR-90000105 Symphony in Waves: Music of Aaron Jay Kernis /Grant Park Orchestra 5:53

3:05:53 Finzi, Gerald Grand Fantasia and Toccata, Op 38 Philip Fowke, p; Royal Liverpool Phil/Richard Hickox EMI/Ang CDM7-64720-2 n/a 15:44

3:21:37 Widor, Charles Organ Symphony #5 in F Pierre Cochereau, o Philips 442473-2 (2) n/a 4:40

3:26:17 Boulanger, Lili Cortège (1914) Joseph Roche, v; Paul Freed, p Vox CDX-5029 (2) Chamber Works by Women Composers 1:53

3:28:10 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 1 in C, Op.21 Vienna Phil/Claudio Abbado DG 427301-2 n/a 27:40:00

3:55:50 Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 Philadelphia Orch/Riccardo Muti EMI/Ang CDZ7-62505-2 n/a 1:37

4:00:00 Louie, Alexina Scenes from a Jade Terrace (1988) Susan Chan, p MSR Classics MS-1245 East West Encounter 5:19

4:05:19 Kreisler, Fritz Tambourin chinois, Op 3 Maxim Vengerov, v; Shanghai Sym/Long Yu DG 4836606 Gateways 3:49

4:09:08 Ketèlby, Albert In A Chinese Temple Garden Palm Court Theatre Orch/Anthony Godwin Chandos CHAN-6676 The Grand Passions of Ketelbey 6:08

4:16:54 Stravinsky, Igor Pulcinella Australian Chamber Orch/Christopher Lyndon Gee Omega OCD-1011 n/a 37:45:00

4:54:39 D'Ana, Francesco Non pigliar madona Concentus Musicus Patavinus/Giovanni Toffano Bongiovanni GB-5018-2 Musiche strumentali del Rinascimento Veneto 1:48

5:00:00 Wagner, Richard Tannhäuser Canadian Brass, Berlin Phil, Bayreuth Festival Brass/Edo de Waart Philips 434109-2 Wagner for Brass 5:05

5:05:05 Wagner, Richard Tannhäuser Vienna Phil/Sir Georg Solti London 414581-2 (3) Tannhäuser 21:39

5:28:31 Steffan, Joseph Anton Clavier Concerto in B-Flat Andreas Staier, forte-p; Concerto Köln Teldec 94569-2 Concertos For Fortepiano 26:30:00

5:55:01 Anonymous 17th century, Scottish The Lady Margaret Wemyss Book Ronn McFarlane, l Dorian DOR-90257 Lute Recital: McFarlane, Ronn - GRIEVE, D. / BECK / LESSLIE (Highland King - The Scottish Lute, Vol. 2) 1:52

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Fugue (1917)

Kermit Poling: Two Puerto Rican Carols (2010)

Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 1 (1800)

Samuel Scheidt: Canzona bergamasca (1630)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British Tar (1878)

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

Luigi Boccherini: Symphony No. 12 in D (1775)

Jacob Gade: Jealousy (1925)

Carl Nielsen: Aladdin Suite: Oriental March (1919)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 39 (1788)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

Ross Bagdasarian: The Chipmunk Song (1958)

Alfredo Catalani: Scherzo (1878)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Andante (1878)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in A (1720)

Jack Sutte: O Faithful Town’s Christmas Tree (2021)

Hugh Martin: Meet Me in St. Louis: The Boy Next Door (1944)

Robert Schumann: March from Fantasie in C (1836)

Traditional: The Miller of Dee

Gioacchino Rossini: Sigismondo: Overture (1814)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wir glauben all' an einen Gott' (1739)

Alberto Nepomuceno: O Garatuja: Prelude (1904)

Francis Poulenc: Four Christmas Motets (1952)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Prelude (1884)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Goff Richards: Homage to the Noble Grape (1988)

Daryl Runswick: Fantasia on 'The Coventry Carol' and 'In dulci jubilo' (1996)

Frédéric Chopin: Scherzo from Piano Sonata No. 3 (1844)

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin (1735)

Joseph Haydn: Symphony No. 1 in D (1759)

Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Ballade No. 2 in F (1839)

Johannes Brahms: Ballade in g (1892)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 after Corelli in d 'La Follia' (1726)

George Frideric Handel: Messiah: Behold, A Virgin shall conceive...O Thou that tellest (1741)

Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture (1901)

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 4 in e (1838)

Otto Nicolai: Christmas Overture (1833)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Maurice Ravel: Scarbo from 'Gaspard de la nuit' (1908)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

John Williams: Home Alone: Holiday Flight (1990)

Alan Silvestri: The Polar Express: Spirit of the Season (2004)

Howard Blake: The Snowman: Walking in the Air (1982)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Bob Chilcott: Mid-winter (1994)

Traditional: The First Nowell (1833)

John Rutter: Angels' Carol (1988)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Francesco Geminiani: The Enchanted Forest (1755)

Federico Moreno Tórroba: Concierto de Castilla (1960)

Gerald Finzi: Love's Labour's Lost: Introduction (1946)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Sarabande (1953)

Amy Beach: Les rêves de Colombine (1907)

Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium (1572)

René Clausen: O magnum mysterium (2009)

Giovanni Gabrieli: Canzon in Echo on the 12th tone (1597)

Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931)

Michael Abels: Winged Creatures (2019)

Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 in D 'Fandango' (1799)

Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Suite (1939)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

TBA

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 in e (1830)

Sir Arnold Bax: The Happy Forest (1922)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1 in G, Movement 2: Allemande Zuill Bailey, cello

Album: Zuill Bailey: Francoeur, Bach, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Vieuxtemps Delos 3326 Music: 4:28

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D Major, Haffner, KV 385 Apollo's Fire Baroque Orchestra; Jeannette Sorrell, conductor Apollo's Fire, Severance Music Center, Mandel Concert Hall, Cleveland, OH Music: 19:20

JP Jofre: Hard Tango Geoffrey Herd, violin; Ken Meyer, guitar; Esther Park, piano; Greg Robbins, bass; JP Jofre, bandoneon Geneva Music Festival, Smith Opera House, Geneva, NY Music: 5:05

Ellen Taaffe Zwilich: Cello Concerto (chamber version) Zuill Bailey, solo cello; Charles Wetherbee, violin; Michael Brook, viola; Charles Lee, cello; David Crowe, bass; Jennifer Hayghe, piano; Michael Butterman, conductor Boulder Philharmonic Orchestra, Brungard Aviation Hangar, Boulder, CO Music: 17:28

Robert Schumann: Fantasy Pieces for Clarinet & Piano: Movement 3 Rasch und mit Feuer Todd Levy, clarinet; Elena Abend, piano Album: Brahms and Schumann Avie 2098 Music: 4:31

Franz Schubert: Cello Quintet In C Major, D. 596: Movement 4 Allegretto Clive Greensmith, cello; The Miro Quartet Chamber Music Society Palm Beach, Norton Museum of Art, West Palm Beach, FL Music: 09:31

Howard Hanson: Serenade for Flute, Harp, and String Orchestra Eva Ding, flute; Jacqueline Kerrod, harp; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Catskill Mountain Foundation, Doctorow Center for the Arts, Hunter, NY Music: 6:01

Robert Schumann: Piano Quartet in E-flat major, Op. 47 Stephen Prutsman, piano; Alexi Kenney, violin; Ayane Kozasa, viola; Paul Wiancko, cello Spoleto Festival USA Bank of America Chamber Music Series, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 27:00

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Hector Berlioz: Requiem (1837)

23:00 QUIET HOUR

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Howard Hanson: Slumber Song (1915)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

John Cage: In a Landscape (1948)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)