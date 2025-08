WCLV Program Guide 08-07-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bortkiewicz, Serge Studies, Op 15 Pierre Huybregts, p

Tchaikovsky, Peter Ouverture solenelle, "1812," Op. 49 Oregon Sym Orch/James DePreist

Bortkiewicz, Serge Suite for Violin and Piano, Op. 63 Chrstian Persinaru, v; Nils Franke, p

Janácek, Leoš Wind Sextet, "Mládí (Youth)" (1924) Michael Thompson Wind Quintet

Bonis, Mel Album pour les Tout-Petits (1913) Nathalia Nilstein, p

Purcell, Henry Fantasia: Three parts on a ground, Z 731 Orch of the 18th Century/Frans Brüggen

Locatelli, Pietro L'Arte del Violino, Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/Günter Kehr

Britten, Benjamin Phantasy Quartet, Op. 2 Alex Klein, ob; Vermeer Quartet members

Vaughan Williams, Ralph Phantasy Quintet (1912) Maggini String Quartet; Garfield Jackson, vi

McKinley, Thomas Fantasy Pieces for Piano (2005) Roberta Rust, p

Strauss, Josef Schäfer-Quadrille, Op. 196 Slovak State Phil/Arthur Kulling

Strauss II, Johann Waltzes, "Morgenblätter," Op. 279 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Strauss, Josef Polka schnell, "Eingesendet," Op 24 Vienna Phil/Mariss Jansons

Brahms, Johannes Srting Sextet No. 1 in B-Flat, Op. 18 St Martin's Academy Chamber Ensemble

Brahms, Johannes Liebeslieder Waltzes Op. 52 Edith Mathis, s; Brigitte Fassbaender, ms; Peter Schreier, t; Dietrich Fischer-Dieskau, br

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Khachaturian, Aram Pepo (1934) Armenian Phil/Loris Tjeknavorian

Arutiunian, Alexander Trumpet Concerto in A-Flat (1949) Paul Johnson, tr; Dallas Wind Sym/Howard Dunn

Dandrieu, Jean-François Suite in D André Isoir, o

Boismortier, Joseph Boudin de Deuxième Sérénade ou Simphonie Françoise Le Concert Spirituel/Hervé Niquet

Hérold, Ferdinand Symphony #2 in D Swiss Italian Orch/Wolf-Dieter Hauschild

Guerre, Elisabeth Jacquet de la Clavier Suite #4 in F Karen Flint, hc

Copland, Aaron The Red Pony Suite Phoenix Sym/James Sedares

Copland, Aaron The Heiress film music St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Copland, Aaron Our Town London Sym Orch/Aaron Copland

Mendelssohn, Felix Piano Trio No. 1 in d, Op 49 David Golub, p; Mark Kaplan, v; Colin Carr, vc

Kabalevsky, Dmitri The Comedians, Op 26 Bavarian State Orch/Wolfgang Sawallisch

Thomas, Ambroise Hamlet Denyce Graves, ms; Samuel Ramey, b; London Phil/Antonio de Almeida

MacDowell, Edward Hamlet and Ophelia, Op 22 Ulster Orch/Takuo Yuasa

Parker, Horatio Vathek (1903) Royal Phil/Karl Krueger

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 2 in D, K. 211 London Phil/Anne-Sophie Mutter, v

Wieniawski, Henryk Etudes-Caprices, Op 18 Michael Rabin, v; Leon Pommers, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture (1796)

Alan Gray: Magnificat & Nunc dimittis (1912)

Jean-Philippe Rameau: Les Sauvages (1727)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 (1795)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 7 (1885)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 in B-Flat (1834)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka (1866)

Nicolò Paganini: Caprice No. 14 (1820)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Sumaré (1921)

Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: Galop (1959)

Joe Raposo: Sesame Street: Theme (1969)

Arcade Fire: Empty Room (2010)

Wolfgang Amadeus Mozart: Gigue (1789)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Roxanna Panufnik: Kyrie after William Byrd (2015)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sir Granville Bantock: The Sea Reivers (1920)

Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea (1922)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 18 in E-Flat 'Hunt' (1802)

Franz Schubert: Rondo in A 'Grand Rondeau' (1828)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B-Flat (1791)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra (1860)

Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne (1884)

Ernesto Lecuona: Rumba-Rhapsody (1943)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy (1808)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in f-Sharp (1891)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 (1842)

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 in D (1721)

Victor Herbert: Five Pieces for Cello & Strings (1900)

George Enescu: Symphony No. 1 in E-Flat (1905)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

Hermann Goetz: Spring Overture (1864)

George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 8 (1743)

Antonín Dvorák: Finale from Violin Sonata (1880)

David Del Tredici: Virtuoso Alice (1984)

Ermanno Wolf-Ferrari: Finale from Suite Concertino (1933)

Robert Fuchs: Serenade No. 5 in D (1895)

Alan Silvestri: Back to the Future: End Credits (1985)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Johann Furchheim: Sonatella for Strings (1670)

George Gershwin: Allegro from Piano Concerto (1925)

Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus (1848)

Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Polka (1956)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G (1720)

Frederick Delius: Koanga: La Calinda (1898)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto (1725)

Dag Wirén: Serenade for Strings (1937)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed is the Man (1915)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

George Gershwin: Strike Up the Band: Overture (1927)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 63 in C 'La Roxelane' (1780)

Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 2 (1845)

John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)

Thomas Tallis: Tunes for Archbishop Parker's Psalter (1567)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony (1913)

Ignaz Pleyel: Sinfonia Concertante No. 2 (1805)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas (1953)

Ernesto Lecuona: Valses fantásticos (1951)

Enrique Granados: Goyescas: El amor y la muerte (1911)

William Sterndale Bennett: Piano Sonata in A-Flat 'Die Jungfrau von Orleans' (1873)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

Jean Sibelius: Humoresque No. 3 (1917)

Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla (1854)

Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D (1880)

David Diamond: The Enormous Room (1948)

Robert Farnon: Intermezzo for Harp & Strings (1952)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio (1878)

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 'Farewell' (1772)

Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony (1875)

Johannes Brahms: Intermezzo in E (1892)

Erich Wolfgang Korngold: Devotion: The Death of Emily Brontë (1946)

Randall Thompson: Alleluia (1940)

E. J. Moeran: Serenade in G: Air (1948)