WCLV Program Guide 08-05-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Bizet, Georges The Pearl Fishers Nicolai Gedda, t; Ernest Blanc, br; Paris Opéra-Comique Orch/Pierre Dervaux EMI/Ang CDE5-68129-2 n/a 5:31

0:06:00 Bizet, Georges Patrie Overture, Op 19 French National Radio Orch/Charles Munch Adès 13.224-2 Bizet: Symphony In C Major / Jeux D'Enfants, Op. 22 / Patrie Overture, Op. 19 12:12

0:18:00 Bizet, Georges Romance sans Paroles Peter Vanhove, p Pavane ADW-7515 Bizet Piano Music 4:51

0:24:00 Mendelssohn, Felix Piano Quartet No. 3 in b, Op 3 Domus Piano Quartet Virgin 91183-2 Mendelssohn: The Piano Quartets 30:47:00

0:55:00 Mendelssohn, Fanny Song, "Das Heimweh" Tuula Nienstedt, ms; Uwe Wegner, p Christophorus CHE-0068-2 Lieder 1:46

1:00:00 Tchaikovsky, Peter Valse-Scherzo in C, Op. 34 Daniel Lozakovich, v; Russian National Orch/Vladimir Spivakov DG 4836086 Tchaikovsky 5:46

1:06:00 Hersch, Fred Variations on a Theme by Tchaikovsky (2006) Natasha Paremski, p Steinway & Sons 30093 Natasha Paremski 18:34

1:26:00 Foerster, Josef Bohuslav Symphony No. 1 in d, Op. 9 Osnabrück Sym/Hermann Bäumer MD+G Recordings 6321491-2 Foerster Symphonies 29:27:00

1:55:00 Fibich, Zdeněk Moods, Impressions and Reminiscences Marian Lapshansky, p Supraphon SU-32492131 Fibich 1:45

2:00:00 Paulus, Stephen Berceuse Yolanda Kondonassis, h Azica ACD-71281 American Harp 5:45

2:06:00 Paulus, Stephen Petite Suite (2007) Cosmos Trio MSR CLassics MS-1677 American Premieres 11:13

2:17:00 Debussy, Claude Petite Suite French National Radio Orch/Jean Martinon EMI/Ang CDM7-69589-2 The Children's Corner, Petite Suite 13:47

2:31:00 Guerre, Elisabeth Jacquet de la Clavier Suite #4 in F Karen Flint, hc Plectra PL2-1003 (2) de la Guerre: Complete Works for Harpsichord 1:38

2:32:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Flute Concerto No. 1 in G, K. 313 Jacques Zoon, f; Boston Baroque Orch/Martin Pearlman Telarc CD-80624 Mozart: Flute Concertos, Symphony No 41 22:36

2:55:00 Dandrieu, Jean-François Suite in D André Isoir, o Adda 581052 Dandrieu; Pieces d'orgue 1:31

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Rossini, Gioachino Péchés de vieillesse (Sins of My Old Age), Vol V Alessandro Mangoni, p Naxos 8.572315 Rossini Complete Piano Music 3 5:44

3:06:00 Giuliani, Mauro La Rossiniana #1, Op 119 David Russell, g Telarc CD-80525 Music Of Giuliani 16:08

3:22:00 Giuliani, Mauro Divertimenti Notturni, Op 86 Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g BIS CD-412 Giuliani: The Complete Works for Flute & Guitar, Vol. 2 1:47

3:24:00 Vivaldi, Antonio Violin Concerto in d, R 329 Andrew Manze, v; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood London 455653-2 Violin Concertos, Op.6 / Concerto "The Cuckoo" ["Le Coucou" ∙ "Der Kuckuck"] 8:27

3:32:00 Reger, Max Concerto in the Old Style, Op 123 Karl Suske, v; Heinz Schunk, v; Berlin Staatskapelle/Otmar Suitner Berlin Classics 0091232-BC Balletsuite, Concerto, Beethoven-Variationen 23:16

3:55:00 Reger, Max Five Humoresques, Op 20 Daria Rabotkina, p MSR Classics MS-1662 Humoresques 1:42

4:00:00 Schubert, Franz Salve Regina in B-Flat, D 106 Peter Schreier, t; Tapiola Sinfonietta/Peter Schreier Ondine ODE-917-2 Schubert: Missa Solemnis 4:51

4:05:00 Schubert, Franz Arpeggione Sonata in a minor, D. 821 Yizhak Schotten, vi; Katherine Collier, p Crystal CD-635 Yizhak Schotten, Viola 20:39

4:27:00 Arensky, Anton Piano Concerto in F, Op 2 Richard Alston, p; Czech National Sym Orch/Paul Freeman Centaur CRC-2307 Anton Arensky: Concerto for Piano and Orchestra, Op. 2 27:36:00

4:55:00 Arensky, Anton Twelve Etudes, Op 74 Richard Alston, p Centaur CRC-2307 Anton Arensky: Concerto for Piano and Orchestra, Op. 2 1:41

5:00:00 Beethoven, Ludwig van Fidelio, Op 72 Bonney, s; van der Walt, t; Chamber Orchestra Of Europe/Nikolaus Harnon Teldec 41374-2 n/a 4:57

5:05:00 Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.3 in C, Op.72b Berlin Phil/Herbert von Karajan DG D-210385 (2) Symphonies and Overtures Part 2 14:41

5:21:00 Benda, Georg Symphony for Strings in B-Flat Czech Phil/Vaclav Talich EMI/Ang 75483-2 (2) Great Conductors Of The 20th Century: Václav Talich 5:46

5:27:00 Schumann, Robert Piano Quartet in E-Flat, Op. 47 Benda Musicians Price-Less D-14171 n/a 26:40:00

5:53:00 Schumann, Robert Romanzen für Frauenstimmen, Op. 91 Stuttgart Radio Cho/Rupert Huber Hänssler Classic CD-93.256 Robert Schumann * Romanzen und Balladen für Chor 1:54

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

George Gershwin: Impromptu in Two Keys (1924)

Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)

William Grant Still: Folk Suite No. 2 (1962)

Randall Thompson: Frostiana: The Pasture (1959)

Béla Bartók: Hungarian Sketches (1931)

Arcangelo Corelli: Sarabande & Gigue from Concerto Grosso (1713)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles (1910)

Eric Coates: By the Sleepy Lagoon (1930)

John Philip Sousa: March 'King Cotton' (1895)

George Gershwin: Selections from 'Girl Crazy' (1930)

Joseph Haydn: Symphony No. 1 in D (1759)

William Mathias: As You Like It: Final Dance (1967)

Giuseppe Verdi: Aïda: Ballet Music (1870)

Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz (1943)

Franz Schubert: The Devil's Pleasure Palace: Overture (1814)

Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 (1881)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto (1791)

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

Giuseppe Matteo Alberti: Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Strings (1730)

Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 32 'Lord, Make Me To Know My End' (c.1800)

Igor Stravinsky: Three Dances from 'The Firebird' (1910)

Josef Strauss: Polka 'The Soubrette' (1861)

Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

William Boyce: Symphony No. 4 in F (1760)

Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz (1896)

Stephen Goss: Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' (2007)

Johannes Brahms: Waltz No. 15 (1865)

John Powell: Five Virginian Folk Songs (1938)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 in B-Flat (1903)

Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato (1876)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gabriel Fauré: Fantaisie (1898)

Albert Roussel: Divertissement (1906)

George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915)

Edward MacDowell: Scherzo from Piano Concerto No. 2 (1889)

Alessandro Scarlatti: Variations on 'La Folia' (1723)

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 (1812)

Sir Edward Elgar: Caractacus: Triumphal March (1898)

Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 4 (1889)

Sir Arthur Sullivan: Macbeth: Overture (1888)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C 'Jupiter' (1788)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Dmitri Shostakovich: Burlesque from Violin Concerto No. 1 (1955)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque (1883)

Samuel Barber: Souvenirs Suite (1952)

Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture (1937)

George Gershwin: Girl Crazy: Suite (1930)

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat 'Rhenish' (1850)

Antonín Dvorák: Romance in f (1877)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Johannes Brahms: Intermezzo in a (1892)

Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Intermezzo (1897)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Steve Reich: Nagoya Marimbas (1994)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)

Charlie Chaplin: A King in New York: Now That It's Ended (1957)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Richard Strauss: In the Ruins of Rome from 'Aus Italien' (1886)

Miklós Rózsa: Quo Vadis: March 'Ave Caesar' (1951)

Sérgio Assad: Sephardic Passage from 'Interchange' (2008)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)

Franz Liszt: Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' (1880)

William Grant Still: The American Scene: The East (1957)

Arthur Benjamin: Oboe Concerto after Cimarosa (1942)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)

Agustín Lara: Granada (1932)

Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 (1825)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance (1866)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Carl Maria von Weber: Konzertstück in f (1821)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: March (1873)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Moritz Moszkowski: From Foreign Lands (1884)

Leos Janácek: Idyll for String Orchestra (1878)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Anton Diabelli: Guitar Sonata in F (1830)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations (1899)

Henri Sauguet: La nuit (1930)

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Guillaume Dufay: Sanctus from Mass for St. Anthony of Padua (1450)

Ola Gjeilo: Sanctus: London (2004)

Arcangelo Corelli: Violin Sonata in d 'La Folia' (1700)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d (1909)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 11 'Harmonies du soir' (1851)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

23:00 QUIET HOUR

Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet (1864)

Percy Grainger: Dreamery (1942)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Adrian Willaert: Pater Noster & Ave Maria (1532)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 (1813)

Alberto Hemsi: Canzone from 'Coplas Sefardies' (1945)

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Frederick S. Converse: Serenade (1903)