WCLV Program Guide 08-02-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Kabalevsky, Dmitri Colas Breugnon, Op 24 Armenian Phil/Loris Tjeknavorian

Borodin, Alexander Prince Igor Royal Liverpool Phil Orch/Charles Mackerras

Borodin, Alexander Prince Igor New York Phil/Leonard Bernstein

Spohr, Ludwig (Louis) Double Quartet #1 in d, Op 65 St Martin's Academy Chamber Ensemble

Beethoven, Ludwig van Rondo in A, WoO 49 Jenö Jandó, p

Beethoven, Ludwig van Canon, "Signor Abate (Abb‚ Stadler)," WoO 178 Tabea Ensemble

Cleve, Halfdan Ballade Tragica, Op 22 Geir Henning Braaten, p

Debussy, Claude Ballade Jean-Yves Thibaudet, p

Debussy, Claude En Blanc et Noir Lyon National Orch/Jun Märkl

Grieg, Edvard Violin Concerto No. 1 in F (after Sonata, Op. 8) Henning Kraggerud, v; Tromso Chamber Orch

Sinding, Christian Waltzes, Op 59 Henning Kraggerud, v; Christian Ihle Hadland, p

Rossini, Gioachino Il Signor Bruschino Scottish Chamber Orch/Jaime Laredo

Huber, Hans A Comedy Overture, Op 50 Stuttgart Phil/Jörg-Peter Weigle

Busoni, Ferruccio Comedy Overture, Op. 38 Berlin Radio Sym Orch/Arturo Tamayo

Mozart, Wolfgang Amadeus Fantasia in f (Organ Piece for a Clock), K. 608 Cipa Dichter, p; Misha Dichter, p

Vitols, Jazeps Dargakmeni (Jewels), Op 66 Latvian National Sym Orch/Dmitri Yablonsky

Vitols, Jazeps Dargakmeni (Jewels), Op 66 Latvian National Sym Orch/Dmitri Yablonsky

Diamond, David Symphony #1 (1941) Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Perle, George Piano Sonatina Michael Boriskin, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Delius, Frederick Fennimore and Gerda (1909-10) English Chamber Orch/Daniel Barenboim

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Duet Sonata in C, K. 19d Cipa Dichter, Misha Dichter, p

Arnold, Malcolm English Dances, Op 53 Philharmonia Orch/Bryden Thomson

Bax, Arnold Symphony #1 in E-Flat (1922) London Phil/Bryden Thomson

Offenbach, Jacques Cancan Empire Brass

Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream, Op. 61 Philharmonia Orch/Otto Klemperer

Mendelssohn, Felix String Symphony No. 7 in d Hanover Band/Roy Goodman

Liszt, Franz Six Consolations (1849-50) Jorge Bolet, p

Barber, Samuel Adagio for Strings (from Op. 11) Berlin Phil Orch/Semyon Bychkov

Couperin, François Les Timbres Folios Guitar Duo

Gershwin, George Song, "The Man I Love" Martin Jones, p

Grainger, Percy Shenandoah Polyphony/Stephen Layton

Grainger, Percy Lincolnshire Posy London Wind Orch/Denis Wick

MacDowell, Edward Orchestra Suite #2, Op 48, "Indian" Bohuslav Martinu Phil/Charles Anthony Johnson

Fairchild, Blair Some Indian Songs and Dances Dario Müller, p

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Manuel Blasco de Nebra Piano Sonata No. 1 in c, Op. 1 Javier Perianes, piano

Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in d, BWV 1059 Gonzalo Ruiz, oboe; Portland Baroque Orchestra

Osvaldo Golijov Tenebrae Avalon String Quartet

Nicolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan, Musical Pictures, Op. 57 Philharmonia Orchestra; Enrique Batiz

Leo Brouwer El Decameron Negro John Williams, guitar

Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending Jose-Luis Garcia, violin; English Chamber Orchestra

Joaquin Turina Piano Trio in F Lincoln Trio

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12: Mvt 3 Frank Huang, violin; Rohan De Silva, piano Album: Live from the 2002 International Violin Competition of Indianapolis

Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges: Symphony No. 1 in G Major, Op. 11 Colour of Music Festival Virtuosi; Jean Montes, conductor Colour of Music Festival, The Riviera Theater, Charleston, SC

Piano Puzzler Contestants: Lyle and Donna Jaffe calling from Winston-Salem, North Carolina

Felix Mendelssohn: Prelude and Fugue No. 5, Op. 35 Benjamin Grosvenor, piano

Wolfgang Amadeus Mozart: String Duo No. 1 in G Major, K. 423 Frank Huang, violin; Cynthia Phelps, viola; New York Philharmonic String Trio University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Robert Schumann: Marchenerzahlungen, Op. 132: Mvt 4 Jurg Dahler, viola; Gilles Vonsattel, piano; Francois Benda, clarinet

Margaret Bonds: Troubled Water Lara Downes, piano

Johannes Brahms: Horn Trio in E-flat Major, Op. 40 Ben Goldscheider, horn; Grace Park, violin; Gilles Vonsattel, piano Camerata Pacifica, Hahn Hall, Music Academy of the West, Santa Barbara, CA

Wynton Marsalis: Blues Symphony: Mvt 4 Cincinnati Symphony Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Cincinnati Music Hall, Cincinnati, OH

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston

George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 (1883)

Clarice Assad: Sin Fronteras (2017)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 in C (1777)

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Leroy Anderson: Plink, Plank, Plunk! (1951)

Christoph Willibald Gluck: Orfée et Eurydice: Ballet General (1774)

Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque (1921)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite (1867)

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded

Kaz Hudson, 17, Guitar, from Centennial, Colorado (Recipient of Jack Kent Cooke Young Artist Award)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)Suite for Cello No. 3 in C Major, BVW 1009 transposed for guitar in G major I. Prelude (4:19)

Katelyn Nguyen, 16, Bassoon, from Portland, Oregon (Recipient of Jack Kent Cooke Young Artist Award)

Jose Siqueira (1907-1985) Drei Etuden (Three Etudes) for Bassoon and Piano II. Tempo di Modinha (3:29) III. Allegro scherzoso (1:36)

Miles Levine, 16, Cello, from Hastings-on-Hudson, New York

John Williams (b. 1932) Elegy for Cello and Orchestra (6:54)

Joaquín Chávez, 18, Clarinet, Originally from Lima, Peru and Currently Living in Interlochen, Michigan (Recipient of Jack Kent Cooke Young Artist Award) Malcolm Arnold (1921-2006) Sonatina for Clarinet and Piano, Op. 29I. Allegro con brio (2:41) III. Furioso (2:29)

Eric Zhang, 17, Piano, from Bedford, MA Friedrich Gulda (1930-2000)Play Piano Play VII. Lento, molto tranquillo e piano (4:14)

13:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer

Alfredo Catalani Contemplazione Vienna Philharmonic Riccardo Muti, Conductor Carnegie Hall 03/01/2025

Igor Stravinsky Divertimento from Le baiser de la fée Vienna Philharmonic Riccardo Muti, Conductor

Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture NYO2 Teddy Abrams, Conductor Carnegie Hall 08/01/2024

Alfredo Catalani Contemplazione Vienna Philharmonic Riccardo Muti, Conductor

Franz Schubert Symphony in C Major, "Great" Vienna Philharmonic Riccardo Muti, Conductor

15:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma (1924)

Giacomo Puccini: La bohème: Sì, mi chiamano Mimì (1896)

Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' (1824)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Instrumental Suite (1737)

Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini (1876)

Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Scène d'amour (1958)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Hans Zimmer Inc

Hans Zimmer: Rain Man: Theme—Brussels Philharmonic/Dirk Brossé

Hans Zimmer: Driving Miss Daisy: Driving—Brussels Philharmonic/Dirk Brossé

Hans Zimmer: The Lion King: Suite – Contemporary Youth Orchestra/Liza Grossman

Klaus Badelt: Curse of the Black Pearl: Main Themes—Cleveland Pops/Carl Topilow

Hans Zimmer: Dead Man’s Chest: Jack Sparrow—Tim Gill, cello; Royal Philharmonic/Nic Raine

Mark Mancina: Tarzan: Suite— Contemporary Youth Orchestra/Liza Grossman

Hans Zimmer: Thelma & Louise: Thunderbird (excerpt)—Brussels Philharmonic/Dirk Brossé

Hans Zimmer: Gladiator: Am I Not Merciful?—Brussels Philharmonic/Dirk Brossé

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman:

George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm William Bolcom

Frank Loesser Runyonland Orchestra -2 Guys & Dolls -- Original B'way Cast

L.Bernstein-B.Comden-A.Green New York, New York Mandy Patinkin,Donna MurphyLeonard Bernstein's New York

A.J. Lerner-F. Loewe The Heather on the Hill Shirley Jones, Jack Cassidy Brigadoon -- Studio Cast Recording

J.Styne-B.Comden-A.Green Neverland Mary Martin -RG Peter Pan -- Original B'way Cast

Greg Kotis-Mark Hollmann Urinetown Company Urinetown -- Original B'way Cast

Robert Lopez-Jeff Marx Avenue Q Company Avenue Q -- Original B'way Cast

John Kander-Fred Ebb All That Jazz Bebe Neuwirth, Ann Reinking Chicago -- B'way Revival

Sigmund Romberg, Oscar Hammerstein The Riff Song Mario Lanza The Desert Song -- Studio Cast

R.Rodgers-O.Hammeerstein All I Owe Ioway Company -- Film Soundtrack

Meredith Willson Iowa Stubborn Company The Music Man -- Original B'way Cast

Cole Porter You Don't Know Paree Howard McGillin Fifty Million Frenchmen -- Origiinal B'way Cast

R.Rodgers-S.Sondheim Someone Woke Up Alyson Reed Do I Hear a Waltz? -- 2001 Revival

Jerry Bock-Sheldon Harnick Anatevka Alfred Molina Fiddler on the Roof -- 2004 Revival

Scott Frankel-Michael Korie Will You? Christine Ebersole Grey Gardens

Gene DePaul-Johnny Mercer It's a Typical Day Peter Palmer, Li'l Abner -- Original B'way Cast

L.Bernstein-B.Comden-A.Green Christopher Street Company Wonderful Town -- Original B'way Cast

Harold Arlen-Yip Harburg The Merry Old Land of Oz Company The Wizard of Oz -- Film Soundtrack

A.J. Lerner-F. Loewe Camelot Richard Harris, Vanessa Redgrave -- Film Soundtrack

Jerry Herman Milk and Honey Tommy Rall, Company Milk and Honey -- Original B'way Cast

George Gershwin-DuBose Heyward Summertime Harolyn Blackwell Porgy and Bess -- Studio Cast

Stephen Sondheim The Advantages of Floating in the Middle of Sea Pacific Overtures -- Original B'way Cast

George and Ira Gershwin Sweet and Low Down Joshua Bell

Tom Jones-Harvey Schmidt Filler: Gonna Be Another Hot Day Stephen Douglass 110 in the Shade

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Antonín Dvorák: Overture 'My Home' (1882)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel –

Cassie Pilgrim, oboe

Saint Paul Chamber Orchestra

Douglas Boyd, conductor

DEAN: Short Stories–Five Interludes for String Orchestra

STRAUSS: Concerto in D for Oboe and Small Orchestra

MOZART: Symphony No. 39 in E-flat

BEETHOVEN: Symphony No. 6. “Pastoral” (Saint Paul Chamber Orchestra; Edo de Waart, cond. – SPCO Live Recording)

22:00 OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra & Cleveland Chamber Choir

Margaret A. Bonds (1913-1972): Credo—Katherine Jolly, soprano; Jelani Watkins, bass; Gregory Ristow, conductor (text: W.E.B. Du Bois, 1868-1963)

Wolfgang Amadeus Mozart: Mass in C minor—Katherine Jolly, soprano; Abigail Hakel-Garcia, soprano; Peter Wright, tenor; Jelani Watkins, bass; Daniel Meyer, conductor

23:20 QUIET HOUR

TBA