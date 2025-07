WCLV Program Guide 07-31-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, "Allein Gott in der Höh' sei Ehr," BWV 662 Lionel Rogg, o

Mendelssohn, Felix Violin Concerto in e minor, Op. 64 Henryk Szeryng, v; London Sym Orch/Antal Dorati

Macfarren, George Concert Overture, "Chevy Chace" English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones

Price, Florence Concert Overture No. 2 Württemberg Phil/John Jeter

Bonds, Margaret Three Dream Portraits Thomas Hampson, br; Kuang-Hao Huang, p

Cimarosa, Domenico L'infedelta fedele Esterhazy Orch/Alessandro Amoretti

Cimarosa, Domenico Sinfonia Concertante in G Nicolet, f; Holliger, ob; St Martin's Academy/Kenneth Sillito Philips 416359-2 Concertos For Flute And Oboe / Konzerte Für Flöte Und Oboe / Concertos Pour Flûte Et Hautbois 17:03

Montsalvatge, Xavier Poema concertante Rachel Barton Pine, v; North German Radio Phil/Celso Antunes

Still, William Grant La Guiablesse (1927) Berlin Sym/Isaiah Jackson

Still, William Grant Little Folk Suite #4 Oregon String Quartet

Beethoven, Ludwig van Song, "An die Hoffnung," Op 94 Peter Schreier, t; Walter Olbertz, p

Beethoven, Ludwig van Symphony No. 8 in F, Op. 93 Manchester Camerata/Douglas Boyd

Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi

Saint-Saens, Camille Bassoon Sonata in G, Op. 168 David McGill, bn; Peter Serkin, p

Bacewicz, Grazyna Oboe Sonatina Nancy Ambrose King, ob; Sylvia Wang, p

Philidor, André Danican Pavane (1610) New York Kammermusiker

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Carl Philipp Emanuel Fantasia and Fugue in c, Wq 119/7 Roland Münch, o

Bach, Carl Philipp Emanuel Fantasy in C, Wq 61/6 Andreas Staier, forte-p

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 133, "Ich freue mich in dir" Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Atterberg, Kurt Symphony #1 in b, Op 3 Frankfurt Radio Sym Orch/Ari Rasilainen

Chopin, Frédéric ɐtudes, Op. 10 Vladimir Horowitz, p

Satie, Erik Trois Gymnopédies (1888) Richard Stoltzman, cl; Nancy Allen, h

Poulenc, Francis Clarinet and Bassoon Sonata (1922) James Campbell, cl; Rachel Gough, bn

Gershwin, George An American in Paris Boston Pops Orch/John Williams

Bernstein, Leonard West Side Story New York Phil/Leonard Bernstein

Bernstein, Leonard Thirteen Anniversaries Michele Tozzetti, p

Bach, Johann Sebastian Fantasia in c, BWV 906 Andrew Appel, hc

Bax, Arnold Fantasy Sonata for Viola and Harp (1927) Evan Wilson, vi; Marcia Dickstein, h

Busoni, Ferruccio Fantasia after Bach Igor Levit, p

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 3 in G, BWV 1048 Boston Baroque/Martin Pearlman

Bach, Johann Sebastian Anna Magdalena Notebook Alexandre LaGoya, g



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Stephan Koncz: Dances from Transylvania (2014)

Alphonse Hasselmans: Etude 'La Source' (1898)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Where Corals Lie (1899)

Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn (1899)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 (1806)

Jacques Offenbach: Marine's Hymn (1859)

Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe (1717)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' (1833)

Quincy Porter: Ukrainian Suite (1925)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano (1787)

Peter Tchaikovsky: Coronation March (1883)

Federico García Lorca: Sevillanas del siglo XVIII (1931)

George Gershwin: Oh, Kay!: Overture (1926)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 23 in D (1838)

Karol Kurpinski: Polish Wedding: Mazurka (1850)

Claude Debussy: Finale from Cello Sonata (1915)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Marc-André Hamelin: Etude No. 1 in a 'Triple Etude after Chopin' (1992)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

Traditional: The Girl I Left Behind Me

Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Liszt: Hungarian Battle March (1875)

Samuel Scheidt: Galliard Battaglia (1621)

Franz Schubert: Wanderer Fantasy (1822)

Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen übers Feld (1884)

Friedrich Kuhlau: Overture to 'Elves' Hill' (1828)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite (1931)

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in E-Flat 'Storm at Sea' (1725)

Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture (1783)

Joseph Lanner: Waltz 'The Suitors' (1830)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D (1877)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits: My Pretty Bess (1935)

Carl Philipp Emanuel Bach: Oboe Concerto in E-Flat (1765)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)

Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

Johannes Brahms: Piano Sonata No. 1 in C (1853)

Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' (1919)

Frederick Delius: Over the Hills and Far Away (1897)

Charles Wilfrid Orr: A Cotswold Hill Tune (1939)

Felix Mendelssohn: War March of the Priests (1845)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Fairies' March (1842)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

Giovanni Palestrina: Improperium expectavit cor meum (1593)

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini (1934)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Folk Feast (1955)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10/6 (1728)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Alan Silvestri: The Abyss: End Titles (1989)

Ottorino Respighi: Belkis, Queen of Sheba: Orgiastic Dance (1934)

Max Richter: Vivaldi's Summer Concerto Recomposed (2012)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat (1785)

Ralph Vaughan Williams: Scherzo from Symphony No. 2 'A London Symphony' (1920)

Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 (1790)

Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 (1775)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: Theme & Variations from Suite No. 4 'Mozartiana' (1887)

Ignace Jan Paderewski: Minuet in G (1887)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 in F (1833)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 2 (1910)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 16 in F (1826)

Peter Boyer: Symphony No. 1 (2013)



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Karol Szymanowski: Concert Overture (1905)

Sergei Prokofiev: Visions fugitives (1917)

Sergei Rachmaninoff: Caprice bohémien (1894)

Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' (1892)

Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 (1938)

Morton Gould: Blues from 'Interplay' (1945)

Joseph Haydn: String Quartet No. 51 in G (1791)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1 in d (1879)

Sir Arnold Bax: The Garden of Fand (1916)

Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm (1901)



23:00 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)

Robert Moran: Notturno in Weiss (2006)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)

Johann Peter Salomon: Romance (1795)

Jules Massenet: Elégie (1869)

George Frederick Bristow: Nocturne from Symphony in f-Sharp (1858)

Claude Debussy: Beau soir (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 (1783)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale (1919)