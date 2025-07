WCLV Program Guide 07-29-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mendelssohn, Fanny Songs Without Words, Op 8 Tzimon Barto, p

Wolf-Ferrari, Ermanno Serenade for Strings in E-Flat I Virtuosi Italiani

Saint-Saens, Camille Souvenir d'Italie, Op 80 Antony Gray, p

Tchaikovsky, Peter Capriccio italien, Op. 45 Dresden Staatskapelle/Neville Marriner

Anonymous 14th century, Italian Trotto Newberry Consort/Mary Springfels

Trad, Irish The Wild Rose of the Mountain Carol Thompson, h

Haydn, Michael String Quintet in G Salzburg Haydn Quintet

Clarke, Rebecca Lullaby (Ancient Irish Tune) Helen Callus, vi; Robert McDonald, p

Collins, Edward Joseph Variations on an Irish Tune (1930) Royal Scottish National Orch/Marin Alsop

Trad, Irish Tobin's Favorite Carol Thompson, h

Frescobaldi, Girolamo Toccata per l'elevazione Pierre Cochereau, o; Ensemble/Armand Birbaum

Chávez, Carlos Toccata for Orchestra (1947) State of Mexico Sym Orch/Enrique Bátiz

Haines, Edmund Toccata Chicago Brass Quintet

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #29 in B-Flat, Op 106, "Hammerklavier" Rudolf Buchbinder, p

Rameau, Jean-Philippe Les Paladins La Chapelle Harmonique/Valentin Tournet

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

McLeod, Jenny Tone Clock Piece XVI Diedre Irons, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 101 in D, "Clock" Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

McLeod, Jenny Tone Clock Piece XX Michael Houstoun, p

Lilburn, Douglas Canzonetta #1 (1942) Martin Riseley, v; Donald Maurice, vi

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin and Viola Duo No. 1 in G, K. 423 Vera Beths, v; Jürgen Kussmaul, vi

Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 Ildebrando D'Arcangelo, b-br; Turin Teatro Regio Orch/Gianandrea Noseda

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 208, "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd! (Hunt)" Julia Shaw, h; Nora Bumanis, h

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 147, "Herz und Mund und Tat und Leben (Heart and mouth and deed and life)" Ruth Laredo, p

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 110, "Unser Mund sei voll Lachens (May our mouth be filled with laughter)" Gächinger Kantorei; Bach-Collegium Stuttgart/Helmuth Rilling

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.4 in D, BWV 1069 English Concert/Trevor Pinnock

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 130, "Herr Gott, dich loben alle wir (Lord God, we all praise you)" B, H, W Läubin, tr; Preston, o; Schmitt, ty

Bach, Johann Christian Sinfonia Concertante in E-Flat Alan Hacker, , Antony Pike, cl's; Geoffrey Gambold, bn; London Festival Orch/Ross Pople

Rota, Nino 15 Preludes Danielle Laval, p

Kunzen, Friedrich Ludwig Divertimento in A Thomas Trondhjem, p

Rautavaara, Einojuhani Divertimento (1953) Wisconsin Chamber Orch/Andrew Sewell

Sibelius, Jean Tapiola, Op. 112 Philharmonia Orch/Vladimir Ashkenazy

Schumann, Robert Waldszenen, Op. 82 Andreas Haefliger, p

Roman, Johann Helmich Drottningholm Wedding Music Uppsala Chamber Orch/Anthony Halstead

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 10 (1879)

Heinrich Marschner: Grand Festive Overture (1842)

Lukas Foss: Baroque Interlude from Renaissance Concerto (1985)

William Schuman: New England Triptych: Be Glad Then, America (1957)

Astor Piazzolla: Milonga Prelude 'Flora's Game' (1987)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Harold Arlen: I Love a Parade (1931)

Dieterich Buxtehude: Magnificat (1680)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in d (1720)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Sir Edward German: Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' (1904)

George Frideric Handel: The Triumph of Time and Disillusionment: Overture (1707)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko (1869)

Nicolò Paganini: Caprice No. 1 (1820)

Darius Milhaud: Three Rag-Caprices (1922)

Ottorino Respighi: The Birds: The Hen (1927)

Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Moresca (1607)

Percy Grainger: Mock Morris (1911)

Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b (1738)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Cello Sonata No. 2 (1796)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika (1934)

Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' (1838)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Benjamin Britten: Paul Bunyan: Overture (1941)

Don Gillis: Paul Bunyan (1964)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 11 in B-Flat (1800)

George Frideric Handel: Harp Concerto in B-Flat (1738)

Johannes Brahms: Variations & Fugue on a Theme by Handel (1861)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1782)

Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781)

Juan Arriaga: Los esclavos felices: Overture (1820)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Anton Webern: Im Sommerwind (1904)

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johann Jakob Froberger: Canzona No. 2 (1649)

Dieterich Buxtehude: Fugue in C 'Jig' (1690)

Charles Wakefield Cadman: Dark Dancers of the Mardi Gras (1933)

Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle (1864)

Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Wedding Suite (1953)

Charles Koechlin: Sonatine (1916)

Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Pirate King (1879)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British tar (1878)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 2 (1911)

Robert Schumann: Abegg Variations (1830)

Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D (1791)

John Williams: Attack of the Clones: Across the Stars (2002)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances (1784)

Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 (1937)

Franz Waxman: Mr. Roberts: Suite (1955)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 19 in E-Flat (1772)

Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings (1929)

Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture (1859)

Floro Meliton Ugarte: Vidala (1948)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)

Joaquín Rodrigo: Bolero from Concierto Andaluz (1967)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 1 in C (1810)

Louis Moreau Gottschalk: God Save the Queen (1850)

Nicolò Paganini: Variations on 'God Save the King' (1829)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in g (1740)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Peter Boyer: Festivities (2011)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Suite (1936)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Jean-Michel Damase: Seventeen Variations for Wind Quintet (1952)

Astor Piazzolla: Histoire du Tango (1986)

Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 (1847)

Ricardo Castro: Piano Concerto in a (1887)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado (1921)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Batuque (1891)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 20 in G (1802)

Franz Schubert: String Quartet No. 15 (1826)

Manuel de Falla: Suite populaire espagnole (1915)

Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich (1727)

23:00 QUIET HOUR

Amilcare Ponchielli: Elegia (1883)

Sir Edward Elgar: Romance from Violin Sonata (1918)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests (1791)

Keith Jarrett: Elegy for Violin & Strings (1984)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin (1915)

Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting (1920)

Alexander Glazunov: Novelette No. 3 for Strings 'Interlude in an Old Style' (1886)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Remembrances (1901)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama (1889)