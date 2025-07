WCLV Program Guide 07-30-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Hamelin Etude No. 7 in e-flat, "After Tchaikovsky (for the Left Hand Alone)" Marc-André Hamelin, p Hyperion CDA-67789 Hamelin * Etudes * Con Intimissino Sentimento * Cathy's Variations * Marc-André Hamelin, Piano 5:00

0:05:00 Bax, Arnold Concertante for Piano Left Hand and Orchestra Margaret Fingerhut, p; BBC Phil/Vernon Handley Chandos CHAN-9715 Bax: Bard of Dimbovitza · In Memoriam · Concertante for Piano 24:07:00

0:30:37 Mendelssohn, Felix Violin Sonata in f, Op 4 Shlomo Mintz, v; Paul Ostrovsky, p DG 419244-2 Violinsonaten = Violin Sonatas = Sonates Pour Violon 24:00:00

0:54:37 Schubert, Franz Twelve German Dances ("Ländler"), D 790 Ensemble Wien Sony SK-48386 Schubert: Rondo pour violon et orchestre à cordes en la 1:32

1:00:00 Tchaikovsky, Peter Sleeping Beauty, Op. 66 Swedish Radio Sym/Yevgeny Svetlanov Ondine ODE-938-2 Russian Adagios 5:35

1:05:35 Clarke, Rebecca Morpheus Helen Callus, vi; Robert McDonald, p ASV CDDCA-1130 A Portrait Of The Viola 7:19

1:12:54 Lully, Jean-Baptiste Atys Les Arts Florissants/William Christie Harmonia Mundi HMC-901249 LULLY: Atys, Extraits 9:55

1:24:33 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 39 in E-Flat, K. 543 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 452496-2 (19) The Symphonies 30:46:00

1:55:19 Scriabin, Alexander Preludes, Op 39 Evgeny Zarafiants, p Naxos 8.554145 Scriabin: Preludes for Piano, Vol 2 1:36

2:00:00 Mussorgsky, Modest Khovanshchina Osipov Balalaika Orch/Viktor Dubrovsky Angel/ Melodiya SR-40171 The World Of The Balalaika 5:08

2:05:08 Rubinstein, Anton Nero Slovak Phil/Michael Halász Marco Polo 8.220451 RUBINSTEIN : Ballet Music 17:31

2:22:39 Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy London 410162-2 (2) Sergei Prokofiev: Cinderella / Mazurka 1:31

2:24:10 Grieg, Edvard Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46 Ivan Davis, p Audiofon CD-72022 Ivan Davis- Piano Music Of Edvard Grieg 13:31

2:37:41 Grieg, Edvard Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55 Philharmonia Orch/Walter Susskind Price-Less D-19092 Grieg: Peer Gynt Suites, Etc. 16:42

2:54:23 Grondahl, Agathe Backer Fantasy Pieces, Op 55 Natalia Strelchenko, p Arena AR-07015 Agathe Backer-Grondahl: Complete Piano Music, Vol. IV 1:31

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Satie, Erik Jack-in-the-Box (1899) Utah Sym Orch/Maurice Abravanel Vanguard OVC-4030 The Complete Ballets of Erik Satie 5:40

3:05:40 Satie, Erik Trois morceaux en forme de poire (1890-1903) Robert, Gaby Casadesus, p Sony MPK-52527 Debussy, Casadesus, Faure and others 13:53

3:19:33 Prokofiev, Serge The Love for Three Oranges Suite, Op. 33a National Sym/Leonard Slatkin RCA 68801-2 Prokofiev: 6th Symphony; Suite from "The Love For Three Oranges" 15:41

3:35:14 Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy London 410162-2 (2) Sergei Prokofiev: Cinderella / Mazurka 1:29

3:36:43 Wagner, Richard Siegfried Idyll Orch/Bruno Walter Sony SM2K-64456 (2) Bruno Walter: The Edition, Wagner Orchestra Music 18:16

3:54:59 Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p Marco Polo 8.223434 HELLER : Preludes Opp. 81 and 150 1:38

4:00:00 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 209, "Non sa che sia dolore (He does not know what sorrow is)" Jean-Pierre Rampal, f; Ars Rediviva/Milan Munclinger CBS MK-39022 3 Flute Concertos 5:07

4:05:07 Haydn, Franz Joseph Lira organizzata Concerto No. 1 in C, H VIIh:1 Jean-Pierre Rampal, f; Pierre Pierlot, ob; Franz Liszt Chamber Orch/János Rolla CBS M2K-39772 (2) N/A 14:22

4:19:29 Couperin, François Musette de Choisie/Musette de Tavernie David Munrow Recorder Consort Angel SB-3861 (2) The Art Of The Recorder 5:32

4:25:01 Rameau, Jean-Philippe Les fêtes d'Hébé Les Musiciens du Louvre/Marc Minkowski DG Archiv 4775578 N/A 3:22

4:30:05 Barber, Samuel Violin Concerto, Op. 14 Vadim Gluzman, v; Sao Paulo Sym/John Neschling BIS SACD-1662 Bernstein * Barber * Bloch * Gluzman/OSESP/Neschling 23:45

4:53:50 Spalding, Albert Etchings, Op 5 Albert Spalding, v; André Benoist, p Biddulph LAB-054 Hark! Hark! The Lark 1:18

5:00:00 Järnefelt, Edvard Song, "The Sound of Home" Sauli Tiilikainen, br; Pentti Kotiranta, p Finland Transcriptions FT-9701 N/A 5:26

5:05:26 Järnefelt, Edvard The Sound of Home Finnish Radio Sym Orch/Ilpo Mansnerus Finland Transcriptions FT-9701 N/A 10:10

5:15:36 Sibelius, Jean Finlandia, Op. 26 Boston Pops Orch/Arthur Fiedler London 430212-2 Orchestral Favourites 8:38

5:25:57 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 29 in A, K. 201 Shmuel Ashkenasi, v; Camerata Chicago/Drostan Hall Dmd Classics 2006 N/A 28:52:00

5:54:49 Martin Y Soler, Vicente La Capricciosa Corretta Ramon, br, Krull, s, Les Talens Lyriques/Rousset Naive E-8887 (2) Martin y Soler- La Capricciosa corretta 1:47

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:58:40 George Enescu: Wedding Dance (1917) Daniel Hope, violin Deutsche Gram 4795305 1:42

06:08:12 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 (1871) Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:27

06:17:22 Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 (1800) Academy for Early Music Berlin Harmonia Mundi 902420 9:42

06:29:30 Mario Castelnuovo-Tedesco: Arioso from Concerto Italiano Op 31 (1924) Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orchestra Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 8:27

06:38:11 John Farmer: Fair Phyllis I saw sitting all alone (1599) King's Singers EMI 63052 1:15

06:41:04 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

06:51:31 Claude Debussy: Arabesque No. 2 (1888) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:22

06:55:00 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941) Salut Salon Warner 554295 1:42

06:57:03 John Philip Sousa: March 'The Pathfinder of Panama' (1915) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:27

07:05:15 Jay Ungar: A Time for Farewell (1982) Thomas Hampson, baritone THM 5432 2:50

07:08:57 Traditional: Farewell to Ireland & Highlander's Farewell Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 3:38

07:14:41 Alexander Glazunov: Triumphal March Op 40 (1893) Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 9:43

07:25:25 Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:07

07:29:14 Calvin Custer: The American Frontier (1989) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 7:20

07:40:39 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 Op 45 (1940) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4839839 11:45

07:54:39 Stephen Sondheim: Into the Woods: Stay with Me (1987) Angelika Kirchschlager, m-sop Sony 64498 2:24

07:57:16 Johann Sebastian Bach: Duet No. 3 BWV 804 (1739) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 4795534 2:15

08:07:10 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin (1904) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 6:07

08:14:52 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture (1817) Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Deutsche Gram 431653 8:03

08:23:02 Anonymous: Chacona in C from 'Flores de Música' (1709) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 2:35

08:26:24 George Gershwin: Shall We Dance: They All Laughed (1937) Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 2:43

08:31:40 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General (1879) Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:49

08:34:52 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas Op 2 (1937) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 8:46

08:45:43 John Williams: Cowboys Overture (1980) Boston Pops John Williams Decca 4851590 8:51

08:56:38 André Previn: Four Horsemen of the Apocalypse: Theme (1962) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 3:40

09:05:21 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 (1848) London Philharmonic Sir Georg Solti Deutsche Gram 4779525 16:46

09:23:45 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 Op 46 # 4 (1878) Katia Labèque, piano Philips 426264 4:22

09:28:08 Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme (1960) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:43

09:38:47 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Chaconne (1683) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:45

09:42:56 Sir Edward Elgar: Finale from Symphony No. 1 Op 55 (1908) Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Decca 4789353 11:44

09:56:11 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 (1862) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:25

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:26 John Philip Sousa: March 'The Free Lance' (1906) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:03

10:06:55 John Philip Sousa: Presidential Polonaise (1886) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:56

10:12:07 Jean-Philippe Rameau: Concert No. 6 en sextuor (1768) Les Talens Lyriques Christophe Rousset Decca 1845 16:31

10:29:25 Louis Antoine Dornel: Oboe Sonata (1723) Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 7:07

10:38:02 Ludwig van Beethoven: Variations on 'See, the conqu'ring hero comes' (1796) Zuill Bailey, cello Telarc 80740 12:23

10:53:17 Felix Mendelssohn: String Quartet No. 5 in E-Flat Op 44 # 3 (1838) Pacifica Quartet Cedille 082 30:13

11:24:33 Louis Moreau Gottschalk: Grand Fantasia Triumfal Op 69 (1869) Cristina Ortiz, piano Royal Philharmonic Moshe Atzmon Decca 414348 8:05

11:34:08 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 (1934) Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

11:46:56 Franz Schubert: Rondo from Piano Trio No. 1 D 898 (1827) Claude Frank, piano Sony 19439946802 8:53

11:56:22 David Rose: Holiday for Strings (1943) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 3:12

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:40 Joseph Haydn: Symphony No. 95 in c (1791) Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 20:24

12:29:17 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-Flat Op 19 (1798) Emil Gilels, piano Cleveland Orchestra George Szell Warner 29:40

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:59 Francis Poulenc: Les chemins de l'amour (1940) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:25

13:05:29 George Gershwin: Love is Here to Stay (1937) Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 3:44

13:11:11 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861) André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 20:40

13:32:20 Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 S 427 (1852) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 9:15

13:43:07 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729) Gary Schocker, flute Azica 71230 5:24

13:49:17 Ottorino Respighi: Berceuse (1901) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:30

13:54:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 10 K 247 (1776) Vienna Chamber Ensemble Denon 9883 33:18

14:28:01 Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944) Boston Pops John Williams Decca 4851590 10:13

14:39:04 William Schuman: New England Triptych: Be Glad Then, America (1957) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 5:29

14:45:34 Charles Ives: Variations on 'America' (1891) New York Philharmonic Kurt Masur Teldec 74007 6:49

14:52:54 Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet Op 143 (1950) Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:30

14:58:17 John Williams: Hook: Flight to Neverland (1991) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:44

15:03:33 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Street Awakens (1936) Ayako Uehara, piano EMI 17852 1:12

15:04:47 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936) Ayako Uehara, piano EMI 17852 3:32

15:09:07 Hugo Wolf: Scherzo & Finale (1877) Orchestra of Paris Daniel Barenboim Erato 45416 15:03

15:25:15 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 27 Op 90 (1814) Daniel Shapiro, piano Azica 71234 8:08

15:34:24 Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870) Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 17:31

15:54:10 John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 5:32

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:05 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739) Les Délices Délices 2013 6:05

16:11:19 Zdenek Fibich: Toman and the Wood Nymph Op 49 (1878) Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:31

16:27:36 Frédéric Chopin: Etude No. 21 Op 25 # 9 'Butterfly' (1836) Irena Portenko, piano Blue Griffin 213 0:59

16:27:57 Frédéric Chopin: Etude No. 21 Op 25 # 9 'Butterfly' (1836) Irena Portenko, piano Blue Griffin 213 0:59

16:28:57 Frédéric Chopin: Etude No. 24 in c Op 25 # 12 'Ocean' (1836) Irena Portenko, piano Blue Griffin 213 2:43

16:33:46 Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God (1798) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 4:06

16:39:32 Peter Tchaikovsky: 1812 Overture Op 49 (1880) Don Cossack Choir Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 15:22

16:55:40 Guillaume de Machaut: Virelai 'Douce dame jolie' (1350) Waverly Consort Michael Jaffee Vanguard 8201 4:19

17:05:21 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 1 D 898 (1827) Claude Frank, piano Sony 19439946802 6:37

17:13:56 Ruth Gipps: Knight in Armor Op 8 (1940) BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 9:53

17:24:56 Enrique Granados: Valses poéticos (1887) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 10:19

17:39:27 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 'Fandango' (1799) Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

17:45:40 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 (1886) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:00

17:54:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Oboe Concerto K 314 (1777) John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 6:01

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:52 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a (1873) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 15:53

18:25:26 Hershy Kay: Cakewalk: Three Dances (1951) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80144 9:16

18:36:23 Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture (1829) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80141 3:30

18:41:31 Frédéric Chopin: Ballade No. 4 in f Op 52 (1842) Krystian Zimerman, piano Deutsche Gram 4795448 11:53

18:56:01 Giuseppe Verdi: Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo è burla' (1893) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80364 3:10

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:00:58 Sergei Prokofiev: Waltz Suite Op 110 (1947) São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 29:04

19:31:20 Jack Gallagher: Sinfonietta for String Orchestra (2007) London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 26:41

20:00 OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra & Cleveland Chamber Choir

Margaret A. Bonds (1913-1972): Credo—Katherine Jolly, soprano; Jelani Watkins, bass; Gregory Ristow, conductor (text: W.E.B. Du Bois, 1868-1963)

Wolfgang Amadeus Mozart: Mass in C minor—Katherine Jolly, soprano; Abigail Hakel-Garcia, soprano; Peter Wright, tenor; Jelani Watkins, bass; Daniel Meyer, conductor

21:00 OVATIONS POSTLUDE

21:22:41 Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 1 Op 49 (1839) Emanuel Ax, piano Sony 975227 6:14

21:29:03 Howard Shore: The Return of the King: Into the West (2003) Pavel Verner, cello City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 4:36

21:33:39 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 (1897) Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 10:11

21:44:00 Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles (1910) Royal Scottish National Orchestra Jun Märkl Naxos 503293 3:46

21:47:47 José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Evocación (1990) Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 1:34

21:49:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 (1776) Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

21:58:19 Johannes Brahms: Waltz No. 2 Op 39 # 2 (1865) Yaara Tal, piano Sony 53285 1:17

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

22:00:22 Florence Price: Piano Quintet in a (1935) Michelle Cann, piano Catalyst Quartet Azica 71346 26:51

22:27:53 Anonymous: Spiritual 'Rockin' for the World' Jessye Norman, soprano Lawrence Foster Philips 432731 3:43

22:32:47 Scott Joplin: A Treemonisha Sampler (1911) Great American Main Street Band EMI 54131 20:25

22:55:01 David N. Baker: Blues (Deliver My Soul) (1968) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 4:11

23:00 QUIET HOUR

23:01:19 Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings Op 48 (1880) Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 11:13

23:12:33 Edvard Grieg: Two Lyric Pieces Op 68 (1898) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437520 8:16

23:20:47 Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 (1740) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2489 2:19

23:23:13 Francisco Tárrega: La´grima (1881) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 2:00

23:25:14 Charles Gounod: Hymne à Sainte Cécile (1865) Leslie Howard, piano Hyperion 66683 11:21

23:36:35 Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 2:39

23:39:25 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 (1865) Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

23:45:45 Morton Gould: Spirituals for String Choir & Orchestra: Sermon (1941) London Symphony Walter Susskind Everest 9003 3:41

23:49:27 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat Op 28 # 15 'Raindrop' (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 5:24

23:54:59 David Raksin: Laura: Theme (1944) Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 975227 3:14

23:58:24 Maurice Duruflé: Notre Père Op 14 (1967) King's Singers Naxos 572987 1:21