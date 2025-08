WCLV Program Guide 08-06-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Dvorák, Antonín Symphony No. 9 in e minor, Op. 95, "From the New World" Haarlem Women's Cho/Leny van Schaik

Dvorák, Antonín Bagatelles, Op 47 Bonn Beethovenhalle Orch/Dennis Russell Davies

Renié, Henriette Cello Sonata (1920) Victor Julien-Laferrière, vc; Théo Fouchenneret, p

Guerre, Elisabeth Jacquet de la Violin and Continuo Sonata #2 in D Lina Tur Benet, v; Kenneth Weiss, hc; Paixi Mentero

Guerre, Elisabeth Jacquet de la Clavier Suite #4 in F Karen Flint, hc

Liszt, Franz Transcendental Etudes (1851) Jerome Rose, p

Liszt, Franz Prometheus, Symphonic Poem No. 5 (1850) Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Goldmark, Karl Der gefesselte Prometheus (Prometheus Bound), Op 3 Budapest Phil/Andras Korodi

Haydn, Franz Joseph String Quartet in b, Op. 64, No. 2 Angeles String Quartet

Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "I canna come ilka day to woo," H XXXIa:140 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Chaminade, Cecile Fileuse Joanne Polk, p

Bosmans, Henriette Piano Concertino (1928) Ronald Brautigam, p; Netherlands Radio Chamber Orch/Ed Spanjaard

Bon, Anna Trio Sonata #6 La Donna Musicale

Tailleferre, Germaine Petites ouvertures d'airs anciens Nicolas Horvath, p

Kreutzer, Rodolph Violin Concerto No. 19 in d Axel Strauss, v; San Francisco Conservatory Orch/Andrew Mogrelia

Beethoven, Ludwig van Canon, "Esel aller Esel," WoO 227 Cantus Novus Wien

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bruckner, Anton Fantasie in G Fumiko Shiraga, p

Bruckner, Anton Symphonic Prelude Royal Scottish National Orch/Neeme Järvi

Buxtehude, Dietrich Chorale Prelude, "Jesus Christus, unser Heiland" René Saorgin, o

Franck, César Symphony in d minor Strasbourg Phil

Jaëll, Marie Voix du printemps Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 West German Radio Orch/Mikhail Jurowski

Schumann, Robert Märchenbilder, Op. 113 Matthew Lipman, vi; Henry Kramer, p

Medtner, Nikolai Fairy Tale in f-sharp, Op 26/4 Konstantin Lifschitz

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony in G, K. 45a/Amh 221, "Alte Lambacher" Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Prokofiev, Serge Piano Concerto No. 3 in C, Op. 26 Jorge Bolet, p; Nürnberg Sym Orch/Ainslee Cox

Prokofiev, Serge Four Pieces, Op. 32 Boris Berman, p

Liszt, Franz Liebestraum No. 3 in A-flat Valérie Milot, h

Beethoven, Ludwig van String Quartet no.10 in E-Flat, Op.74, "Harp" Tokyo String Quartet

Rota, Nino Castel del Monte (Ballad for Horn & Orch) Guido Corti, fh; I Virtuosi Italiani/Marzio Conti

Vivaldi, Antonio Two-Horn Concerto in F, R 539 Guttler, Virtuosi Saxoniae

Chalmel, Gaston Deux Fanfares de Fantaisie Hermann Baumann, horn

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jules Massenet: Le Cid Ballet Suite: Aragonaise (1885)

Giuseppe Sarti: Now the Powers of Heaven (1780)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in D [No. 1] (1780)

Emmanuel Chabrier: España (1883)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Benjamin Godard: Suite of Three Pieces: Waltz (1890)

Karl King: Barnum & Bailey's Favorite March (1913)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 3 in G-Flat (1885)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 (1809)

Johann Strauss Jr: Polka 'At the Hunt' (1875)

William H. Monk: Abide with Me (1861)

Michael Shapiro: Overture to 'Frankenstein' (2002)

Franz Schubert: Finale from 'Wanderer Fantasy' (1822)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)

Arcangelo Corelli: St. Beatrice d'Este: Sinfonia (1689)

Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose

Enya: The Lord of the Rings: May It Be (2001)

Frederick Loewe: My Fair Lady: Suite (1956)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 45 (1797)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 1 'Spring' (1841)

Ferruccio Busoni: Tanzwalzer (1920)

Antonio Vivaldi: La verità in cimento: Overture (1720)

John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix (2002)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Joseph Haydn: Dona nobis pacem from Mass No. 12 'Theresienmesse' (1799)

Traditional: Scarborough Fair

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1860)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Pastorale (1932)

Xavier Montsalvatge: Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado (1983)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ralph Vaughan Williams: The Lake in the Mountains (1941)

Sir Richard Rodney Bennett: Enchanted April: Theme (1991)

Cécile Chaminade: Piano Trio No. 1 in g (1880)

Lili Boulanger: Nocturne (1911)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G (1779)

Hermann Goetz: Symphony in F (1874)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726)

Franz Liszt: Allegro from Beethoven's Symphony No. 6 'Pastoral' (1864)

Franz Schubert: Polonaise in B-Flat (1817)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 18 in B-Flat (1784)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Erik Satie: Poudre d'or (1901)

Francis Poulenc: Pastourelle (1927)

Josef Myslivecek: Cello Concerto in C (1770)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Batti, batti, o bel Masetto (1787)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band (1911)

Jean Sibelius: Symphony No. 3 in C (1907)

Igor Stravinsky: Serenade in A (1925)

Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts (1961)

Leos Janácek: Moravian Dances (1891)

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 3: Bourrée (1720)

Johann Sebastian Bach: Finale from Oboe Concerto (1740)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in F (1728)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

Ron Goodwin: Frenzy: Prelude (1972)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet (1819)

Louis Théodore Gouvy: Finale from Fantaisie symphonique (1879)

Tomaso Albinoni: Concerto à 6 for Trumpet & Winds (1710)

Johannes Brahms: Fugue from Variations on a Theme by Handel (1861)

Ludwig van Beethoven: Allegro from String Quartet No. 4 (1800)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

John Field: Nocturne No. 13 in C 'Rêverie-Nocturne' (1821)

Antonio Vivaldi: Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia di lagrime (1717)

Adolphe Adam: If I Were King: Overture (1852)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Carl Philipp Emanuel Bach: Keyboard Concerto in D (1772)

Alexander Glazunov: March on a Russian Theme (1901)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909)

Ludwig van Beethoven: Variations on 'Bei Männern, welche liebe fühlen' (1801)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Vasily Kalinnikov: Symphony No. 2 in A (1897)

Johann Nepomuk Hummel: Theme & Variations (1820)

20:00 OVATIONS:

TBA

21:00 OVATIONS POSTLUDE

TBA

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Coleridge-Taylor Perkinson: String Quartet No. 1 (1956)

Samuel Barber: Knoxville, Summer of 1915 (1947)

George Walker: Piano Sonata No. 1 (1953)

Xavier Dubois Foley: Shelter Island (2020)

23:00 QUIET HOUR

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Carl Maria von Weber: Romanze from Clarinet Concerto No. 2 (1811)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Quartet No. 2 (1786)

Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings (1866)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 in c-Sharp (1830)

George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737)

Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)