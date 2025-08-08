WCLV Program Guide 08-09-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Kabalevsky, Dmitri Preludes and Fugues, Op 61 Alexandre Dossin, p

Kabalevsky, Dmitri Symphony No. 1 in c-sharp," Op. 18 Szeged Philharmonia Orch/Erwin Acel

Shostakovich, Dmitri String Quartet No. 7 in f-sharp, Op. 108 Hagen String Quartet

Bériot, Charles Auguste de Violin Concerto #5 in D, Op 55 Philippe Quint, v; Slovak Radio Sym Orch/Kirk Trevor

Gardner, Samuel From the Canebrake Jascha Heifetz, v, Bay, p

Chopin, Frédéric Nocturnes, Op. 27 David Allen Wehr, p

Moniuszko, Stanislaw The New Don Quixote or 100 Follies Warsaw Phil/Antoni Wit

Strauss, Richard Don Quixote, Op. 35 Janos Starker, vc; Bavarian Radio Sym/Leonard Slatkin

1:Minkus, Ludwig Don Quixote Sofia National Opera Orch/Boris Spassov

Persichetti, Vincent Pastoral, Op 21 (1943) Philadelphia Woodwind Quintet

Persichetti, Vincent Divertimento for Band (1950) London Sym Winds/David Amos

Mozart, Wolfgang Amadeus Divertimento No. 12 in E-Flat, K. 252 Chamber Orch of Europe

Mozart, Wolfgang Amadeus String Divertimento in B-Flat, K. 137 Gerhard Meinl Tuba Sextet

Dvorák, Antonín The Golden Spinning Wheel, Op 109 Bavarian Radio Sym/Rafael Kubelik

Deutscher, Alma Siren Sounds Waltz (2019) Alma Deutscher, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Chabrier, Emmanuel Pièces pittoresques (1881) Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p

Chabrier, Emmanuel Larghetto for horn and orchestra (1875) Pierre Del Vescovo, horn; Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson

Guilmant, Felix Alexandre Morceau Symphonique, Op. 88 Christian Lindberg, tb; Bamberg Sym/Leif Segerstam

Arban, Jean-Baptiste Variations on "Casta Diva" Alison Balsom, tr; Gothenburg Sym Orch/Edward Gardner

Donizetti, Gaetano La Favorite Philharmonia Orch/Antonio de Almeida

Rameau, Jean-Philippe Pièces de clavecin (selections) Sergio Assad, Odair Assad, g's

Royer, Pancrace Le Pouvoir de l'Amour Les Talens Lyriques/Christophe Rousset

Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in E-Flat, K. 371 Dale Clevenger, fh; Franz Liszt Chamber Orch

Tchaikovsky, Peter Ouverture solenelle, "1812," Op. 49 Mormon Tabernacle Cho, Military Band, Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Tchaikovsky, Peter Romance in f, Op. 5 Mikhail Pletnev, p

Stravinsky, Igor Le Baiser de la fée Houston Sym Orch/Hans Graf

Banchieri, Adriano Madrigal, "Contrappunto bestiale alla mente" Boston Camerata/Joel Cohen

Gershwin, George Etude on "Embraceable You" Earl Wild, p

Gershwin, George Short Story Leila Josefowicz, v; John Novacek, p

Barber, Samuel Essay No. 2, Op. 17 Atlanta Sym Orch/Yoel Levi

Foote, Arthur Five Poems after Omar Khayyam, Op 41 Ramon Salvatore, p

Rossini, Gioachino Maometto II Prague Sinfonia Orch/Christian Benda

Paganini, Nicolo Introduction and Variations on "Dal tuo stellato," from "Mosé" Vadim Repin, v; Alexander Markovich, p

Rossini, Gioachino Maometto Secondo Garsington Opera/David Parry

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Amadeo Roldan Ritmica V New World Symphony Michael Tilson Thomas

Felix Mendelssohn Violin Concerto in e, Op. 64 Elmar Oliveira, violin; Principality of Asturias Symphony Orchestra Maximiano Valdes

Ernesto Halffter Sonata: Homage to Domenico Scarlatti Andrew Rangell, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Mexico City Philharmonic Enrique Batiz

Antonio Lauro Romanza Sharon Isbin, guitar

Antonio Restucci La disyuntiva Jose Antonio Escobar, guitar

Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in b, BWV 1067 (reconstruction by Gonzalo X. Ruiz) Gonzalo Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett

Joaquin Rodrigo Concierto para una fiesta David Russell, guitar Naples Philharmonic Orchestra (of Florida) Erich Kunzel

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Niccolo Paganini: Centone di sonate, Op. 64: Mvt 2 Karen Gomyo, violin; Ismo Eskelinen, guitar

Reena Esmail: The Light is the Same Imani Winds University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Piano Puzzler Contestants: Isabella & Francesca Dawis calling from Minneapolis, Minnesota

Bela Bartok: Mikrokosmos Vol. 6, No. 146 Balazs Szokolay, piano Album: BARTOK: Mikrokosmos (Selection) / Hungarian Peasant Songs, Sz. 71

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in G minor, Op. 26 Karen Gomyo, violin; NDR Elbphilharmonie Orchestra; Jonathan Bloxham, conductor EBU, Elbphilharmonie, Hamburg, Germany

Ernesto Lecuona: La Comparsa (Carnival Procession) + Por que te vas? (Why do you go?) Gabriela Montero, piano

Georges Bizet: Oiu c'est elle c'est la deesa from " Les Pecheurs de perles" Juan Diego Florez, tenor; Sir Bryn Terfel, baritone; Vienna Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor EBU, Opera Garnier, Paris, France

Antonio Vivaldi: Concerto for Two Trumpets in C Major, RV 537 Christopher Martin, trumpet; Michael Sachs, trumpet; Sheryl Staples, violin; Laura Albers, violin; Maiya Papach, viola; Joel Noyes, cello; Maximilian Dimoff, bass; Joanne Pearce Martin, harpsichord Strings Music Festival, Steamboat Springs, CO

Gabriela Montero: Piano Concerto No. 1, "Latin Concerto" Gabriela Montero, piano; Swedish Radio Symphony Orchestra; Marta Gardolinska, conductor EBU, Baltic Sea Festival, Berwaldhallen, Stockholm, Sweden

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston

Reynaldo Hahn: Danse from Piano Concerto (1931)

Reynaldo Hahn: À Chloris (1916)

Sir William Herschel: Chamber Symphony in F (1770)

Edvard Grieg: Holberg Suite (1884)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 (1891)

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Coleridge-Taylor Perkinson: Allegro from String Quartet No. 1 (1956)

Samuel Wesley: Symphony No. 6 in B-Flat (1802)

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls (1904)

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded

Eddison Chen, 13, Piano, from Overland Park, Kansas

Franz Joseph Haydn (1732-1809): Sonata in A flat major, Hob. XVI:46, Mvt 1 (5:56)

Zihan Jin, 16, Piano, from Hangzhou, China

Frédéric Chopin (1810-1849): Berceuse in D flat major, Op. 57 (5:00)

Alyssa Gabrilovich, 17, Piano, from Villanova, Pennsylvania

Ossip Gabrilowitsch (1878-1936): Melody in E minor, Op. 8 (4:23)

Zhonghua Wei, 14, Piano, from Guangzhou, China

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sonata No. 14 in C minor, K457 (4:30)

Tiankun Ma, 16, Piano, from Beijing, China

Pierre Sancan (1916-2008): Toccata (2:46)

Yiran Zhou, 15, Piano, from Shanghai, China

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata No. 4 in E flat major, Op. 7, Mvt. 1 (5:38)

13:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No.2 Yunchan Lim, Piano; London Symphony Orchestra; Sir Antonio Pappano, Chief Conductor

Franz Liszt: Annees de pelerinage II, S.161: No.5 “Sonetto 104 del Petrarca” London Symphony Orchestra; Sir Antonio Pappano, Chief Conductor

Richard Strauss: An Alpine Symphony Op.64 NYOUSA; Sir Antonio Pappano, Conductor

William Walton: Symphony No.1 London Symphony Orchestra; Sir Antonio Pappano, Chief Conductor

Jean Sibelius: Valse triste, Op.44/1

15:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Nigel Hess: Much Ado about Nothing: Pavane & Dance (1982)

Peter Tchaikovsky: The Tempest (1873)

Franz von Suppé: The Torments of Tantalus (1868)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande Suite (1905)

Albert Roussel: Bacchus et Ariane: Suite No. 2 (1931)

Alex North: Spartacus: Suite (1960)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Alfred Newman, Hollywood Dynasty

George Gershwin: My One and Only—Peter Donohoe

Alfred Newman: Street Scene—Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

Alfred Newman: 20th Century Fox Fanfare (Cinemascope version)—Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

Alfred Newman: Selznick Int’l Pictures Fanfare—National Philharmonic/Charles Gerhardt

Alfred Newman (arr Angela Morley): Cathie’s Theme from Wuthering Heights–Itzhak Perlman, violin; Boston Pops/John Williams

Alfred Newman: The Hunchback of Notre Dame: Excerpts–Moscow Symphony & Chorus/William Stromberg

Alfred Newman: Gunga Din: Main title & Finale–Brandenburg Philharmonic/Richard Kaufman

Alfred Newman: The Mark of Zorro: Overture—City of Prague Philharmonic/Paul Bateman

Richard Rodgers: State Fair: Suite–Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

Alfred Newman: Captain from Castile: Conquest—Hollywood Bowl Orchestra/Alfred Newman

Alfred Newman: The Robe: Palm Sunday & Hallelujah— Hollywood Bowl Orchestra/Alfred Newman

Alfred Newman: How the West Was Won: Suite—Cincinnati Pops/Erich Kunzel



18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: 2002 On Stage!

George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm William Bolcom

Marc Shaiman-Scott Witman You Can't Stop the Beat Company Hairspray -- Original B'way Cast

Mark Shaiman-Scott Witman Welcome to the Sixties Marissa Jaret Winokur, Harvey Fierstein Hairspray -- Original B'way Cast

Marvin Hamlisch-Craig Carnelia Welcome to the Night John Lithgow, Brian d'Arcy James Sweet Smell of Success -- Original B'way Cast

Marvin Hamlisch-Craig Carnelia Break It Up John Lithgow, Brian d'Arcy James Sweet Smell of Success -- Original B'way Cast

Sammy Cahn-Jimmy Van Heusen Thoroughly Modern Millie Julie Andrews The Best of Julie Andrews

Jeanine Tesori-Dick Scanlon Back at Work Sutton Foster Thoroughly Modern Millie -- Original B'way Cast

Jeanine Tesori-Dick Scanlon Forget About the Boy Sutton Foster, Anne L. Nathan Thoroughly Modern Millie -- Original B'way Cast

Jason Robert Brown I Can Do Better Than That Sheri Rene Scott The Last 5 Years -- Original Cast

Stephen Sondheim Into the Woods Company Into the Woods -- 2002 Revival

Stephen Sondheim No More John McMartin, Stephen DeRosa Into the Woods -- 2002 Revival

Stephen Sondheim Broadway Baby Elaine Stritch Elaine Stritch at Liberty -- Original Cast

Stephen Sondheim No One Is Alone Laura Benanti, Molly Ephraim Into the Woods -- 2002 Revival

George and Ira Gershwin Sweet and Low Down Joshua Bell Gershwin Fantasy

Marc Shaiman-Scott Witman You're Timeless to Me Harvey Fierstein, Dick Latessa Hairspray -- Original B'way Cast

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix (1877)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade (1888)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – First Night of the Proms

Lisa Batiashvili, violin; Caspar Singh, tenor; Gerald Finley, bass-baritone; London Youth Choirs (members of); BBC Singers; BBC Symphony Chorus; BBC Symphony Orchestra; Sakari Oramo, conductor

BLISS: Birthday Fanfare for Sir Henry Wood

MENDELSSOHN: Overture ‘The Hebrides’

SIBELIUS: Violin Concerto in D minor

WALLEN: The Elements

VAUGHAN WILLIAMS: Sancta civitas

BACH: Violin Concerto No. 2 (Lisa Batiashvili, vln.; Bavarian Radio Symphony Orchestra – DG 4792479)

20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; live from Mandel Concert Hall at Severance

TBA

22:00 OVATIONS: Allure - The Three Amandas – Amanda Forsythe, soprano; Amanda Powell, soprano; Amanda Crider, mezzo-soprano; Jeannette Sorrell, direction, harpsichord, & program design; Francisco Fullana & Emi Tanabe, violins; Andrew Fouts, violin & viola; René Schiffer, cello; William Simms & Brian Kay, lute & theorbo; Parker Ramsay, baroque harp; Anthony Taddeo, percussion [first aired 2/24/2021]

I. Dance of Life

PRELUDE: El Cant dels Ocells (Song of the Birds) – trad. Catalan, arr. J. Sorrell

ANONYMOUS attributed to STEFANO LANDI (1587-1639) Passacaglia della Vita (Dance of Life), arr. J. Sorrell

II. In the Palace of Ferrara

ANDREA FALCONIERI (1586-1656) Ciaccona in G Major, arr. R. Schiffer

LUZZASCHO LUZZASCHI (1545-1607) Toccata del Quarto Tono – Parker Ramsay, harp

Dolcezze amarissime (Trio per il Concerto delle Donne), arr. J. Sorrell

ALESSANDRO PICCININI (1566-1638) Toccata in G Minor – William Simms, theorbo

BIAGIO MARINI (1594-1663) Passacalio à 4 in G Minor, Op. 22 no. 25

SAMUEL FRIEDRICH CAPRICORNUS (1628-1665) O Felix Jucunditas (O Happy Delight), from Theatrum Musicium, arr. J. Sorrell

III. Love is Too Much

BENEDETTO FERRARI (1603-1681) Amanti, io so vi dire – Ms. Forsythe, soprano

MARINI Sonata sopra Fuggi dolente core, Op. 22 no. 21

LUZZASCHI Troppo ben può questo tiranno (Trio per il Concerto delle Donne), arr. J. Sorrell

IV. Disdain

BARBARA STROZZI (1619-1677) Che si può fare (What can be done?), Op. 8 – Ms. Powell, soprano

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) Quel sguardo sdegnosetto, from the Scherzi Musicali – Ms. Crider, mezzo-soprano

VIRGILIO MAZZOCCHI (1597-1646) Sdegno, campion audace – Ms. Forsythe, soprano

V. The Allure of Spain

DIEGO ORTIZ (1510-1570) Two Recercadas from Trattado de Glosas, arr. J. Sorrell

Recercada 7 sobre la Romanesca

Recercada 2 sobre la Passamezzo moderno

JUAN ARAÑES (died c. 1649) Un Sarao de la Chacona (A Chacona Party), arr. J.Sorrell

ANTONIO VIVALDI (1678-1741) Concerto in D Major for 4 Violins, RV 549 –Olivier Brault, Adriane Post, Julie Andrijeski, & Evan Few; violins

23:20 QUIET HOUR

TBA