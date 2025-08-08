WCLV Program Guide 08-09-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Kabalevsky, Dmitri Preludes and Fugues, Op 61 Alexandre Dossin, p
Kabalevsky, Dmitri Symphony No. 1 in c-sharp," Op. 18 Szeged Philharmonia Orch/Erwin Acel
Shostakovich, Dmitri String Quartet No. 7 in f-sharp, Op. 108 Hagen String Quartet
Bériot, Charles Auguste de Violin Concerto #5 in D, Op 55 Philippe Quint, v; Slovak Radio Sym Orch/Kirk Trevor
Gardner, Samuel From the Canebrake Jascha Heifetz, v, Bay, p
Chopin, Frédéric Nocturnes, Op. 27 David Allen Wehr, p
Moniuszko, Stanislaw The New Don Quixote or 100 Follies Warsaw Phil/Antoni Wit
Strauss, Richard Don Quixote, Op. 35 Janos Starker, vc; Bavarian Radio Sym/Leonard Slatkin
1:Minkus, Ludwig Don Quixote Sofia National Opera Orch/Boris Spassov
Persichetti, Vincent Pastoral, Op 21 (1943) Philadelphia Woodwind Quintet
Persichetti, Vincent Divertimento for Band (1950) London Sym Winds/David Amos
Mozart, Wolfgang Amadeus Divertimento No. 12 in E-Flat, K. 252 Chamber Orch of Europe
Mozart, Wolfgang Amadeus String Divertimento in B-Flat, K. 137 Gerhard Meinl Tuba Sextet
Dvorák, Antonín The Golden Spinning Wheel, Op 109 Bavarian Radio Sym/Rafael Kubelik
Deutscher, Alma Siren Sounds Waltz (2019) Alma Deutscher, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Chabrier, Emmanuel Pièces pittoresques (1881) Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p
Chabrier, Emmanuel Larghetto for horn and orchestra (1875) Pierre Del Vescovo, horn; Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson
Guilmant, Felix Alexandre Morceau Symphonique, Op. 88 Christian Lindberg, tb; Bamberg Sym/Leif Segerstam
Arban, Jean-Baptiste Variations on "Casta Diva" Alison Balsom, tr; Gothenburg Sym Orch/Edward Gardner
Donizetti, Gaetano La Favorite Philharmonia Orch/Antonio de Almeida
Rameau, Jean-Philippe Pièces de clavecin (selections) Sergio Assad, Odair Assad, g's
Royer, Pancrace Le Pouvoir de l'Amour Les Talens Lyriques/Christophe Rousset
Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in E-Flat, K. 371 Dale Clevenger, fh; Franz Liszt Chamber Orch
Tchaikovsky, Peter Ouverture solenelle, "1812," Op. 49 Mormon Tabernacle Cho, Military Band, Philadelphia Orch/Eugene Ormandy
Tchaikovsky, Peter Romance in f, Op. 5 Mikhail Pletnev, p
Stravinsky, Igor Le Baiser de la fée Houston Sym Orch/Hans Graf
Banchieri, Adriano Madrigal, "Contrappunto bestiale alla mente" Boston Camerata/Joel Cohen
Gershwin, George Etude on "Embraceable You" Earl Wild, p
Gershwin, George Short Story Leila Josefowicz, v; John Novacek, p
Barber, Samuel Essay No. 2, Op. 17 Atlanta Sym Orch/Yoel Levi
Foote, Arthur Five Poems after Omar Khayyam, Op 41 Ramon Salvatore, p
Rossini, Gioachino Maometto II Prague Sinfonia Orch/Christian Benda
Paganini, Nicolo Introduction and Variations on "Dal tuo stellato," from "Mosé" Vadim Repin, v; Alexander Markovich, p
Rossini, Gioachino Maometto Secondo Garsington Opera/David Parry
06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.
Amadeo Roldan Ritmica V New World Symphony Michael Tilson Thomas
Felix Mendelssohn Violin Concerto in e, Op. 64 Elmar Oliveira, violin; Principality of Asturias Symphony Orchestra Maximiano Valdes
Ernesto Halffter Sonata: Homage to Domenico Scarlatti Andrew Rangell, piano
Nicolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Mexico City Philharmonic Enrique Batiz
Antonio Lauro Romanza Sharon Isbin, guitar
Antonio Restucci La disyuntiva Jose Antonio Escobar, guitar
Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in b, BWV 1067 (reconstruction by Gonzalo X. Ruiz) Gonzalo Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett
Joaquin Rodrigo Concierto para una fiesta David Russell, guitar Naples Philharmonic Orchestra (of Florida) Erich Kunzel
08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child
Niccolo Paganini: Centone di sonate, Op. 64: Mvt 2 Karen Gomyo, violin; Ismo Eskelinen, guitar
Reena Esmail: The Light is the Same Imani Winds University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA
Piano Puzzler Contestants: Isabella & Francesca Dawis calling from Minneapolis, Minnesota
Bela Bartok: Mikrokosmos Vol. 6, No. 146 Balazs Szokolay, piano Album: BARTOK: Mikrokosmos (Selection) / Hungarian Peasant Songs, Sz. 71
Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in G minor, Op. 26 Karen Gomyo, violin; NDR Elbphilharmonie Orchestra; Jonathan Bloxham, conductor EBU, Elbphilharmonie, Hamburg, Germany
Ernesto Lecuona: La Comparsa (Carnival Procession) + Por que te vas? (Why do you go?) Gabriela Montero, piano
Georges Bizet: Oiu c'est elle c'est la deesa from " Les Pecheurs de perles" Juan Diego Florez, tenor; Sir Bryn Terfel, baritone; Vienna Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor EBU, Opera Garnier, Paris, France
Antonio Vivaldi: Concerto for Two Trumpets in C Major, RV 537 Christopher Martin, trumpet; Michael Sachs, trumpet; Sheryl Staples, violin; Laura Albers, violin; Maiya Papach, viola; Joel Noyes, cello; Maximilian Dimoff, bass; Joanne Pearce Martin, harpsichord Strings Music Festival, Steamboat Springs, CO
Gabriela Montero: Piano Concerto No. 1, "Latin Concerto" Gabriela Montero, piano; Swedish Radio Symphony Orchestra; Marta Gardolinska, conductor EBU, Baltic Sea Festival, Berwaldhallen, Stockholm, Sweden
10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston
Reynaldo Hahn: Danse from Piano Concerto (1931)
Reynaldo Hahn: À Chloris (1916)
Sir William Herschel: Chamber Symphony in F (1770)
Edvard Grieg: Holberg Suite (1884)
Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 (1891)
11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND
Coleridge-Taylor Perkinson: Allegro from String Quartet No. 1 (1956)
Samuel Wesley: Symphony No. 6 in B-Flat (1802)
Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)
Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls (1904)
12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
Eddison Chen, 13, Piano, from Overland Park, Kansas
Franz Joseph Haydn (1732-1809): Sonata in A flat major, Hob. XVI:46, Mvt 1 (5:56)
Zihan Jin, 16, Piano, from Hangzhou, China
Frédéric Chopin (1810-1849): Berceuse in D flat major, Op. 57 (5:00)
Alyssa Gabrilovich, 17, Piano, from Villanova, Pennsylvania
Ossip Gabrilowitsch (1878-1936): Melody in E minor, Op. 8 (4:23)
Zhonghua Wei, 14, Piano, from Guangzhou, China
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sonata No. 14 in C minor, K457 (4:30)
Tiankun Ma, 16, Piano, from Beijing, China
Pierre Sancan (1916-2008): Toccata (2:46)
Yiran Zhou, 15, Piano, from Shanghai, China
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata No. 4 in E flat major, Op. 7, Mvt. 1 (5:38)
13:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No.2 Yunchan Lim, Piano; London Symphony Orchestra; Sir Antonio Pappano, Chief Conductor
Franz Liszt: Annees de pelerinage II, S.161: No.5 “Sonetto 104 del Petrarca” London Symphony Orchestra; Sir Antonio Pappano, Chief Conductor
Richard Strauss: An Alpine Symphony Op.64 NYOUSA; Sir Antonio Pappano, Conductor
William Walton: Symphony No.1 London Symphony Orchestra; Sir Antonio Pappano, Chief Conductor
Jean Sibelius: Valse triste, Op.44/1
15:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey
Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)
Nigel Hess: Much Ado about Nothing: Pavane & Dance (1982)
Peter Tchaikovsky: The Tempest (1873)
Franz von Suppé: The Torments of Tantalus (1868)
Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande Suite (1905)
Albert Roussel: Bacchus et Ariane: Suite No. 2 (1931)
Alex North: Spartacus: Suite (1960)
17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Alfred Newman, Hollywood Dynasty
George Gershwin: My One and Only—Peter Donohoe
Alfred Newman: Street Scene—Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri
Alfred Newman: 20th Century Fox Fanfare (Cinemascope version)—Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri
Alfred Newman: Selznick Int’l Pictures Fanfare—National Philharmonic/Charles Gerhardt
Alfred Newman (arr Angela Morley): Cathie’s Theme from Wuthering Heights–Itzhak Perlman, violin; Boston Pops/John Williams
Alfred Newman: The Hunchback of Notre Dame: Excerpts–Moscow Symphony & Chorus/William Stromberg
Alfred Newman: Gunga Din: Main title & Finale–Brandenburg Philharmonic/Richard Kaufman
Alfred Newman: The Mark of Zorro: Overture—City of Prague Philharmonic/Paul Bateman
Richard Rodgers: State Fair: Suite–Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri
Alfred Newman: Captain from Castile: Conquest—Hollywood Bowl Orchestra/Alfred Newman
Alfred Newman: The Robe: Palm Sunday & Hallelujah— Hollywood Bowl Orchestra/Alfred Newman
Alfred Newman: How the West Was Won: Suite—Cincinnati Pops/Erich Kunzel
18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: 2002 On Stage!
George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm William Bolcom
Marc Shaiman-Scott Witman You Can't Stop the Beat Company Hairspray -- Original B'way Cast
Mark Shaiman-Scott Witman Welcome to the Sixties Marissa Jaret Winokur, Harvey Fierstein Hairspray -- Original B'way Cast
Marvin Hamlisch-Craig Carnelia Welcome to the Night John Lithgow, Brian d'Arcy James Sweet Smell of Success -- Original B'way Cast
Marvin Hamlisch-Craig Carnelia Break It Up John Lithgow, Brian d'Arcy James Sweet Smell of Success -- Original B'way Cast
Sammy Cahn-Jimmy Van Heusen Thoroughly Modern Millie Julie Andrews The Best of Julie Andrews
Jeanine Tesori-Dick Scanlon Back at Work Sutton Foster Thoroughly Modern Millie -- Original B'way Cast
Jeanine Tesori-Dick Scanlon Forget About the Boy Sutton Foster, Anne L. Nathan Thoroughly Modern Millie -- Original B'way Cast
Jason Robert Brown I Can Do Better Than That Sheri Rene Scott The Last 5 Years -- Original Cast
Stephen Sondheim Into the Woods Company Into the Woods -- 2002 Revival
Stephen Sondheim No More John McMartin, Stephen DeRosa Into the Woods -- 2002 Revival
Stephen Sondheim Broadway Baby Elaine Stritch Elaine Stritch at Liberty -- Original Cast
Stephen Sondheim No One Is Alone Laura Benanti, Molly Ephraim Into the Woods -- 2002 Revival
George and Ira Gershwin Sweet and Low Down Joshua Bell Gershwin Fantasy
Marc Shaiman-Scott Witman You're Timeless to Me Harvey Fierstein, Dick Latessa Hairspray -- Original B'way Cast
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix (1877)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade (1888)
20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – First Night of the Proms
Lisa Batiashvili, violin; Caspar Singh, tenor; Gerald Finley, bass-baritone; London Youth Choirs (members of); BBC Singers; BBC Symphony Chorus; BBC Symphony Orchestra; Sakari Oramo, conductor
BLISS: Birthday Fanfare for Sir Henry Wood
MENDELSSOHN: Overture ‘The Hebrides’
SIBELIUS: Violin Concerto in D minor
WALLEN: The Elements
VAUGHAN WILLIAMS: Sancta civitas
BACH: Violin Concerto No. 2 (Lisa Batiashvili, vln.; Bavarian Radio Symphony Orchestra – DG 4792479)
20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; live from Mandel Concert Hall at Severance
TBA
22:00 OVATIONS: Allure - The Three Amandas – Amanda Forsythe, soprano; Amanda Powell, soprano; Amanda Crider, mezzo-soprano; Jeannette Sorrell, direction, harpsichord, & program design; Francisco Fullana & Emi Tanabe, violins; Andrew Fouts, violin & viola; René Schiffer, cello; William Simms & Brian Kay, lute & theorbo; Parker Ramsay, baroque harp; Anthony Taddeo, percussion [first aired 2/24/2021]
I. Dance of Life
PRELUDE: El Cant dels Ocells (Song of the Birds) – trad. Catalan, arr. J. Sorrell
ANONYMOUS attributed to STEFANO LANDI (1587-1639) Passacaglia della Vita (Dance of Life), arr. J. Sorrell
II. In the Palace of Ferrara
ANDREA FALCONIERI (1586-1656) Ciaccona in G Major, arr. R. Schiffer
LUZZASCHO LUZZASCHI (1545-1607) Toccata del Quarto Tono – Parker Ramsay, harp
Dolcezze amarissime (Trio per il Concerto delle Donne), arr. J. Sorrell
ALESSANDRO PICCININI (1566-1638) Toccata in G Minor – William Simms, theorbo
BIAGIO MARINI (1594-1663) Passacalio à 4 in G Minor, Op. 22 no. 25
SAMUEL FRIEDRICH CAPRICORNUS (1628-1665) O Felix Jucunditas (O Happy Delight), from Theatrum Musicium, arr. J. Sorrell
III. Love is Too Much
BENEDETTO FERRARI (1603-1681) Amanti, io so vi dire – Ms. Forsythe, soprano
MARINI Sonata sopra Fuggi dolente core, Op. 22 no. 21
LUZZASCHI Troppo ben può questo tiranno (Trio per il Concerto delle Donne), arr. J. Sorrell
IV. Disdain
BARBARA STROZZI (1619-1677) Che si può fare (What can be done?), Op. 8 – Ms. Powell, soprano
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) Quel sguardo sdegnosetto, from the Scherzi Musicali – Ms. Crider, mezzo-soprano
VIRGILIO MAZZOCCHI (1597-1646) Sdegno, campion audace – Ms. Forsythe, soprano
V. The Allure of Spain
DIEGO ORTIZ (1510-1570) Two Recercadas from Trattado de Glosas, arr. J. Sorrell
Recercada 7 sobre la Romanesca
Recercada 2 sobre la Passamezzo moderno
JUAN ARAÑES (died c. 1649) Un Sarao de la Chacona (A Chacona Party), arr. J.Sorrell
ANTONIO VIVALDI (1678-1741) Concerto in D Major for 4 Violins, RV 549 –Olivier Brault, Adriane Post, Julie Andrijeski, & Evan Few; violins
23:20 QUIET HOUR
TBA