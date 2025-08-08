WCLV Program Guide 08-10-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Albéniz, Isaac Suite Española, Op. 47 Jorge Federico Osorio, p

Rimsky-Korsakov, Nicolai Capriccio espagnol, Op. 34 Gothenburg Sym/Neeme Järvi

Sohy, Charlotte Piano Sonata (1905) Célia Oneto Bensaid, p La

D'Indy, Vincent La Forêt enchantée (The Magic Forest), Op 8 Iceland Sym/Rumon Gamba

Rameau, Jean-Philippe Les Paladins La Chapelle Harmonique/Valentin Tournet

Bacheler, Daniel Pavan Paul O'Dette, l

Svendsen, Johan Norwegian Rhapsody #3, Op 21 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen

Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 12 in c-sharp minor Georgia & Louise Mangos, p

Finzi, Gerald Clarinet Concerto, Op 31 Michael Collins, cl; City of London Sinfonia/Richard Hickox

Vaughan Williams, Ralph Six Studies in English Folksong (1926) Charles Stier, cl; Molly Newton, p

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 West German Radio Orch/Mikhail Jurowski

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #23 in f, Op 57, "Appassionata" Ruth Laredo, p

Shostakovich, Dmitri Hamlet (Incidental Music, 1932), Op. 32 Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi

Tchaikovsky, Peter Hamlet, Op. 67 USSR Radio Sym/Alexander Gauk

Joachim, Joseph Overture, "Hamlet," Op 4 Stuttgart Radio Sym/Meir Minsky

Brahms, Johannes Four Vocal Quartets, Op 92 Westminster Cho/Joseph Flummerfelt

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

MASON, William Silver Spring, Op 6 Ivan Davis, p

Mason, Daniel Gregory Divertimento Calico Winds

Mozart, Wolfgang Amadeus La Clemenza di Tito, K. 621 Budapest Wind Ensemble/Kalman Berkes

Mozart, Wolfgang Amadeus La clemenza di Tito, K. 621 Sunhae Im, s; Freiburg Baroque Orch/René Jacobs

Hummel, Johann Nepomuk Cello Sonata in A, Op 104 Jiri Barta, vc; Hamish Milne, p

Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Budapest Wind Ensemble/Kalman Berkes

Puccini, Giacomo Adagetto Violeta Urmana, Placido Domingo, Vienna Phil/Alberto Veronesi

Puccini, Giacomo Three Minuetti Enso Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Six Minuets, K. 61h Vienna Mozart Ensemble/Willi Boskovsky

Schumann, Robert Violin Concerto in d Joshua Bell, v; Cleveland Orch/Christoph von Dohnányi

Schumann, Robert Album for the Young, Op. 68, part 2 Luba Edlina, p

Albéniz, Isaac Iberia, Book 3 Alicia de Larrocha, p

Albéniz, Isaac Iberia Suite Philharmonia Orch/Yan-Pascal Tortelier

Arriaga, Juan Crisostomo Overture, Op 1, "Nonetto" Concert des Nations/Jordi Savall

Mozart, Wolfgang Amadeus Adagio in C, K. 580a Paul Goodwin, ob; Terzetto

Thomson, Virgil La Belle en Dormant Glenn Siebert, t; Phillip Bush, p

06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr

John Field: Nocturne No. 18 (1836)

Joseph Haydn: Mass No. 7 'Little Organ Mass' (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Mass in C 'Coronation' (1779)

Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 (1790)

07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone:

Henri Mulet: Tu es Petra, fr Byzantine Sketches –John Scott (1948 Wicks/St. Mary Basilica, Minneapolis, MN) Pipedreams Archive (r. 6/20/1980)

Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue in c, Op. 37, no. 1 (1837). MENDELSSOHN: Fugue in e (1839) –John Scott (St. Paul’s Cathedral)

Marcel Dupre: Preludio, fr Deuxieme Symphonie, Op. 26 –John Scott (St. Paul’s Cathedral)

Dieterich Buxtehude: Praeludium in g, BuxWV 148 –John Scott (1996 Taylor & Boody/St. Thomas Church, NYC) Pipedreams Archive (r. 2/10/07)

J.S. Bach: Drum schliess ich, fr Motet No. 5, BWV 229 –Choir and Instruments of St. Tomas Church, NYC/John Scott, director)

Patrick Hadley: My beloved spake –Choir of St. Paul’s Cathedral/John Scott, director; Andrew Lucas (1872 Willis-1972 Mander/St. Paul’s Cathedral, London)

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: The Great Amen!

Notable “Amens” in anthems and oratorios, as well as other musical “punctuations” in sacred choral and organ music.

09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills

Domenico Zipoli: Battaglia Imperiale (1700)

Ignacio de Jerúsalem: Polychoral Mass in D (1760)

Antonio de Salazar: Salve Regina (1700)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Tambourins (1739)

10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey

Scott Joplin: Solace (1909)

Richard Rodgers: The King and I: Shall We Dance? (1951)

William Henry Fry: Niagara Symphony (1854)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E (1820)

Alexander Glazunov: Symphony No. 3 in D (1890)

Brian Easdale: The Red Shoes: Ballet (1948)

Richard Nicholson: Cantate Domino (1620)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Halling (1901)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Niccolo Paganini: Centone di sonate, Op. 64: Mvt 2 Karen Gomyo, violin; Ismo Eskelinen, guitar

Reena Esmail: The Light is the Same Imani Winds University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Piano Puzzler Contestants: Isabella & Francesca Dawis calling from Minneapolis, Minnesota

Bela Bartok: Mikrokosmos Vol. 6, No. 146 Balazs Szokolay, piano

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in G minor, Op. 26 Karen Gomyo, violin; NDR Elbphilharmonie Orchestra; Jonathan Bloxham, conductor EBU, Elbphilharmonie, Hamburg, Germany

Ernesto Lecuona: La Comparsa (Carnival Procession) + Por que te vas? (Why do you go?) Gabriela Montero, piano

Georges Bizet: Oiu c'est elle c'est la deesa from " Les Pecheurs de perles" Juan Diego Florez, tenor; Sir Bryn Terfel, baritone; Vienna Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor EBU, Opera Garnier, Paris, France

Antonio Vivaldi: Concerto for Two Trumpets in C Major, RV 537 Christopher Martin, trumpet; Michael Sachs, trumpet; Sheryl Staples, violin; Laura Albers, violin; Maiya Papach, viola; Joel Noyes, cello; Maximilian Dimoff, bass; Joanne Pearce Martin, harpsichord Strings Music Festival, Steamboat Springs, CO

Gabriela Montero: Piano Concerto No. 1, "Latin Concerto" Gabriela Montero, piano; Swedish Radio Symphony Orchestra; Marta Gardolinska, conductor EBU, Baltic Sea Festival, Berwaldhallen, Stockholm, Sweden

14:00 PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham – Manfred Honeck, conductor; Alexandre Kantorow, piano

Nancy Galbraith: Tormento Del Sur

Franz Liszt: Piano Concerto No. 2

Igor Stravinsky (arr Guido Agosti): Finale from The Firebird

Sergei Prokofiev: Suite from Romeo and Juliet

Franz Joseph Haydn: Violin Concerto No.1– Andre Previn, conductor; Pinchas Zukerman, violin

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; Michael Sachs, trumpet – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance 4/29/2023

Julius Eastman: Symphony No. 2

Wynton Marsalis: Trumpet Concerto [world premiere, TCO Co-Commission]

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in e Op 95 ‘From the New World’

18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded

Eddison Chen, 13, Piano, from Overland Park, Kansas

Franz Joseph Haydn (1732-1809): Sonata in A flat major, Hob. XVI:46, Mvt 1 (5:56)

Zihan Jin, 16, Piano, from Hangzhou, China

Frédéric Chopin (1810-1849): Berceuse in D flat major, Op. 57 (5:00)

Alyssa Gabrilovich, 17, Piano, from Villanova, Pennsylvania

Ossip Gabrilowitsch (1878-1936): Melody in E minor, Op. 8 (4:23)

Zhonghua Wei, 14, Piano, from Guangzhou, China

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sonata No. 14 in C minor, K457 (4:30)

Tiankun Ma, 16, Piano, from Beijing, China

Pierre Sancan (1916-2008): Toccata (2:46)

Yiran Zhou, 15, Piano, from Shanghai, China

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata No. 4 in E flat major, Op. 7, Mvt. 1 (5:38)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Alfredo Casella: Paganiniana (1942)

Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1945)

Anton Bruckner: Symphony No. 1 in c (1868)

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Jack Gallagher: Symphony No. 2 “Ascendant” (2010-2013) — London Symphony/JoAnn Falletta cond. (Naxos 559 768) 62:58

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,

TBA

23:00 QUIET HOUR

Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)

Giuseppe Martucci: Notturno (1891)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 (1939)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

Gregorian Chant: Ave maris stella (1300)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' (1838)