WCLV Program Guide 08-10-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Albéniz, Isaac Suite Española, Op. 47 Jorge Federico Osorio, p
Rimsky-Korsakov, Nicolai Capriccio espagnol, Op. 34 Gothenburg Sym/Neeme Järvi
Sohy, Charlotte Piano Sonata (1905) Célia Oneto Bensaid, p La
D'Indy, Vincent La Forêt enchantée (The Magic Forest), Op 8 Iceland Sym/Rumon Gamba
Rameau, Jean-Philippe Les Paladins La Chapelle Harmonique/Valentin Tournet
Bacheler, Daniel Pavan Paul O'Dette, l
Svendsen, Johan Norwegian Rhapsody #3, Op 21 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen
Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 12 in c-sharp minor Georgia & Louise Mangos, p
Finzi, Gerald Clarinet Concerto, Op 31 Michael Collins, cl; City of London Sinfonia/Richard Hickox
Vaughan Williams, Ralph Six Studies in English Folksong (1926) Charles Stier, cl; Molly Newton, p
Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 West German Radio Orch/Mikhail Jurowski
Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #23 in f, Op 57, "Appassionata" Ruth Laredo, p
Shostakovich, Dmitri Hamlet (Incidental Music, 1932), Op. 32 Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi
Tchaikovsky, Peter Hamlet, Op. 67 USSR Radio Sym/Alexander Gauk
Joachim, Joseph Overture, "Hamlet," Op 4 Stuttgart Radio Sym/Meir Minsky
Brahms, Johannes Four Vocal Quartets, Op 92 Westminster Cho/Joseph Flummerfelt
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
MASON, William Silver Spring, Op 6 Ivan Davis, p
Mason, Daniel Gregory Divertimento Calico Winds
Mozart, Wolfgang Amadeus La Clemenza di Tito, K. 621 Budapest Wind Ensemble/Kalman Berkes
Mozart, Wolfgang Amadeus La clemenza di Tito, K. 621 Sunhae Im, s; Freiburg Baroque Orch/René Jacobs
Hummel, Johann Nepomuk Cello Sonata in A, Op 104 Jiri Barta, vc; Hamish Milne, p
Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Budapest Wind Ensemble/Kalman Berkes
Puccini, Giacomo Adagetto Violeta Urmana, Placido Domingo, Vienna Phil/Alberto Veronesi
Puccini, Giacomo Three Minuetti Enso Quartet
Mozart, Wolfgang Amadeus Six Minuets, K. 61h Vienna Mozart Ensemble/Willi Boskovsky
Schumann, Robert Violin Concerto in d Joshua Bell, v; Cleveland Orch/Christoph von Dohnányi
Schumann, Robert Album for the Young, Op. 68, part 2 Luba Edlina, p
Albéniz, Isaac Iberia, Book 3 Alicia de Larrocha, p
Albéniz, Isaac Iberia Suite Philharmonia Orch/Yan-Pascal Tortelier
Arriaga, Juan Crisostomo Overture, Op 1, "Nonetto" Concert des Nations/Jordi Savall
Mozart, Wolfgang Amadeus Adagio in C, K. 580a Paul Goodwin, ob; Terzetto
Thomson, Virgil La Belle en Dormant Glenn Siebert, t; Phillip Bush, p
06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr
John Field: Nocturne No. 18 (1836)
Joseph Haydn: Mass No. 7 'Little Organ Mass' (1778)
Wolfgang Amadeus Mozart: Mass in C 'Coronation' (1779)
Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 (1790)
07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone:
Henri Mulet: Tu es Petra, fr Byzantine Sketches –John Scott (1948 Wicks/St. Mary Basilica, Minneapolis, MN) Pipedreams Archive (r. 6/20/1980)
Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue in c, Op. 37, no. 1 (1837). MENDELSSOHN: Fugue in e (1839) –John Scott (St. Paul’s Cathedral)
Marcel Dupre: Preludio, fr Deuxieme Symphonie, Op. 26 –John Scott (St. Paul’s Cathedral)
Dieterich Buxtehude: Praeludium in g, BuxWV 148 –John Scott (1996 Taylor & Boody/St. Thomas Church, NYC) Pipedreams Archive (r. 2/10/07)
J.S. Bach: Drum schliess ich, fr Motet No. 5, BWV 229 –Choir and Instruments of St. Tomas Church, NYC/John Scott, director)
Patrick Hadley: My beloved spake –Choir of St. Paul’s Cathedral/John Scott, director; Andrew Lucas (1872 Willis-1972 Mander/St. Paul’s Cathedral, London)
08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: The Great Amen!
Notable “Amens” in anthems and oratorios, as well as other musical “punctuations” in sacred choral and organ music.
09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills
Domenico Zipoli: Battaglia Imperiale (1700)
Ignacio de Jerúsalem: Polychoral Mass in D (1760)
Antonio de Salazar: Salve Regina (1700)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)
Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Tambourins (1739)
10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey
Scott Joplin: Solace (1909)
Richard Rodgers: The King and I: Shall We Dance? (1951)
William Henry Fry: Niagara Symphony (1854)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E (1820)
Alexander Glazunov: Symphony No. 3 in D (1890)
Brian Easdale: The Red Shoes: Ballet (1948)
Richard Nicholson: Cantate Domino (1620)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Halling (1901)
Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)
12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child
Niccolo Paganini: Centone di sonate, Op. 64: Mvt 2 Karen Gomyo, violin; Ismo Eskelinen, guitar
Reena Esmail: The Light is the Same Imani Winds University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA
Piano Puzzler Contestants: Isabella & Francesca Dawis calling from Minneapolis, Minnesota
Bela Bartok: Mikrokosmos Vol. 6, No. 146 Balazs Szokolay, piano
Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in G minor, Op. 26 Karen Gomyo, violin; NDR Elbphilharmonie Orchestra; Jonathan Bloxham, conductor EBU, Elbphilharmonie, Hamburg, Germany
Ernesto Lecuona: La Comparsa (Carnival Procession) + Por que te vas? (Why do you go?) Gabriela Montero, piano
Georges Bizet: Oiu c'est elle c'est la deesa from " Les Pecheurs de perles" Juan Diego Florez, tenor; Sir Bryn Terfel, baritone; Vienna Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor EBU, Opera Garnier, Paris, France
Antonio Vivaldi: Concerto for Two Trumpets in C Major, RV 537 Christopher Martin, trumpet; Michael Sachs, trumpet; Sheryl Staples, violin; Laura Albers, violin; Maiya Papach, viola; Joel Noyes, cello; Maximilian Dimoff, bass; Joanne Pearce Martin, harpsichord Strings Music Festival, Steamboat Springs, CO
Gabriela Montero: Piano Concerto No. 1, "Latin Concerto" Gabriela Montero, piano; Swedish Radio Symphony Orchestra; Marta Gardolinska, conductor EBU, Baltic Sea Festival, Berwaldhallen, Stockholm, Sweden
14:00 PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham – Manfred Honeck, conductor; Alexandre Kantorow, piano
Nancy Galbraith: Tormento Del Sur
Franz Liszt: Piano Concerto No. 2
Igor Stravinsky (arr Guido Agosti): Finale from The Firebird
Sergei Prokofiev: Suite from Romeo and Juliet
Franz Joseph Haydn: Violin Concerto No.1– Andre Previn, conductor; Pinchas Zukerman, violin
16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; Michael Sachs, trumpet – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance 4/29/2023
Julius Eastman: Symphony No. 2
Wynton Marsalis: Trumpet Concerto [world premiere, TCO Co-Commission]
Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in e Op 95 ‘From the New World’
18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
Eddison Chen, 13, Piano, from Overland Park, Kansas
Franz Joseph Haydn (1732-1809): Sonata in A flat major, Hob. XVI:46, Mvt 1 (5:56)
Zihan Jin, 16, Piano, from Hangzhou, China
Frédéric Chopin (1810-1849): Berceuse in D flat major, Op. 57 (5:00)
Alyssa Gabrilovich, 17, Piano, from Villanova, Pennsylvania
Ossip Gabrilowitsch (1878-1936): Melody in E minor, Op. 8 (4:23)
Zhonghua Wei, 14, Piano, from Guangzhou, China
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sonata No. 14 in C minor, K457 (4:30)
Tiankun Ma, 16, Piano, from Beijing, China
Pierre Sancan (1916-2008): Toccata (2:46)
Yiran Zhou, 15, Piano, from Shanghai, China
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata No. 4 in E flat major, Op. 7, Mvt. 1 (5:38)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
Alfredo Casella: Paganiniana (1942)
Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1945)
Anton Bruckner: Symphony No. 1 in c (1868)
21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild
Jack Gallagher: Symphony No. 2 “Ascendant” (2010-2013) — London Symphony/JoAnn Falletta cond. (Naxos 559 768) 62:58
22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,
TBA
23:00 QUIET HOUR
Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)
Giuseppe Martucci: Notturno (1891)
Anton Rubinstein: Melody in F (1852)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 (1939)
Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)
Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)
Gregorian Chant: Ave maris stella (1300)
George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)
Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' (1838)