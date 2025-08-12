© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 08-13-2025

Ideastream Public Media
Published August 12, 2025 at 1:13 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Liszt, Franz Transcendental Etudes (1851) Jerome Rose, p

Chopin, Frédéric Trois Nouvelles Etudes Louis Lortie, p

Debussy, Claude Études, Bk 1 Thédore Paraskivesko, p

Paganini, Niccolo Violin Concerto No. 1 in D, Op. 6 Francesca Dego, v; City of Birmingham Symphony Orchestra/Daniele Rustioni

Weismann, Julius Études, Op. 109 Birgitta Wollenweber, p

Chaminade, Cecile Callirhoé Metz Grand Est National Orch/David Reiland

Beethoven, Ludwig van String Trio #5 in c, Op 9/3 Kodály String Quartet

SOUSA, John Phillip Waltzes, "La Reine de la Mer" United States Marine Band

Gaubert, Philippe Les Chants de la Mer Luxembourg Phil/Marc Soustrot Timpani 1C-1135 Philippe Gaubert 17:25

Gaubert, Philippe Le Chevalier et la Damoiselle (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot Timpani 1C-1175 Philippe Gaubert 1:46

Medtner, Nikolai Four Fairy Tales, Op 34 Hamish Milne, p

Benoit, Peter Flute Concerto, Op 43a, "Symphonic Tale" Gaby Van Riet, f; Royal Flanders Phil/Frédéric Devreese

Meulemans, Arthur Evasions (1954) Flemish Radio Orch

Franck, César Violin Sonata in A Qian Yin, v; Po-Chuan Chiang, p

Grétry, André Zémire et Azor Orch de Bretagne/Stefan Sanderling

 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.3 in D, BWV 1068 Nobuko Imai, vi; Roland Pöntinen, p

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.1 in C, BWV 1066 Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov

Beach, Amy Songs, Op. 43 Katherine Kelton, ms; Catherine Bringerud, p

Beach, Priscilla Alden City Trees (1928) Lansdowne Sym Orch/Reuben Blundell

Beach, Amy (Mrs HHA) Piano Trio in a, Op 150 Toledo Trio

Beach, Amy Songs, Op. 75 Katherine Kelton, ms; Catherine Bringerud, p

Dvorák, Antonín Rusalka, Op. 114 Vienna Phil/Gianandrea Noseda

Smetana, Bedrich The Bartered Bride Royal Liverpool Phil/Libor Pesek

Lekeu, Guillaume Violin Sonata in G (1891) Irina Muresanu, v; Dana Ciocarlie, p

Revueltas, Silvestre Two Little Serious Pieces Westwood Wind Quintet

Joachim, Joseph Romance in C Gudrun Schaumann, v; Christoph Hammer, forte-p

Foulds Apotheosis (Elegy), Op 18 Daniel Hope, v; City of Birmingham Sym/Sakari Oramo

Brahms, Johannes Hungarian Dances Aaron Rosand, v; Hugh Sung, p

Brahms, Johannes Hungarian Dances Aaron Rosand, v; Hugh Sung, p

Brahms, Johannes Hungarian Dances Aaron Rosand, v; Hugh Sung, p

Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 1 in b, BWV 1002 Joseph Joachim, v

Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 4 in A, BWV 1055 Angela Hewitt, p; Australian Chamber Orch/Richard Tognetti

Françaix, Jean Piano Concertino (1932) Jean-Yves Thibaudet, p; Montreal Sym Orch

Françaix, Jean Six Preludes for Strings (1963) Camerata Assindia/Robert Maxym

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Anonymous: Spiritual 'Were You There?'

Alexander Courage: A Salute to Fred Astaire (1983)

Johan Svendsen: Allegro from Symphony No. 1 (1867)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards (1740)

Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 (1899)

Frank Panella: March 'On the Square' (1915)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March (1889)

Samuel Barber: Agnus Dei (1967)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 24 in B-Flat (1773)

Carl Maria von Weber: Rondo from Piano Sonata No. 1 (1812)

Eric Fenby: Overture 'Rossini on Ilkla Moor' (1938)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March (1911)

Brian Dykstra: Caffeinated Rag (2001)

John Ireland: A London Overture (1936)

John Rutter: Suite Antique (1979)

Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle (1855)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Benjamin Britten: A Simple Symphony (1934)

Jean-Baptiste Lully: Marche Royale (1660)

Margaret Bonds: Troubled Water (1967)

John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Ferde Grofe: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931)

 

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Schubert: Rosamunde: Shepherds' Chorus (1823)

Hugo Alfven: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl (1923)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament and Triumph' (1849)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 3 Keyboards & Strings (1740)

George Frederick Bristow: Symphony No. 3 in f-Sharp (1858)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances (1942)

Kara Karayev: Seven Beauties: Procession (1949)

Yuriy Leonovich: Fantasie on Themes from Dvorak's 'Rusalka' (2008)

 

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gustav Mahler: Adagio from Symphony No. 10 (1910)

Richard Strauss: Death and Transfiguration (1889)

 

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

John Ireland: The Overlanders: The Brumbies (1946)

Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne (1942)

Alexander Borodin: Symphony No. 3 in a 'Unfinished' (1886)

Franz Schubert: Scherzo & Trio from Symphony (1821)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 in c (1824)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Percy Grainger: Green Bushes (1906)

Traditional: Red River Valley

Frederic Chopin: Waltz No. 10 in b (1829)

Jacques Offenbach: Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains' (1873)

Robert Schumann: Allegro from Piano Concerto (1845)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 1 'Malague a' (1878)

Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

John Williams: The Terminal: Viktor's Tale (2004)

 

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Max Bruch: Scherzo from Symphony No. 3 (1887)

Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky (1893)

David Buttolph: Rope: Main Title (1948)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Sonata No. 18 (1802)

Sergei Rachmaninoff: The Rock (1893)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 'Bear' (1786)

John Ireland: Epic March (1942)

Antonin Dvorak: Finale from Cello Concerto (1895)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713)

Camille Saint-Sa ns: Danse macabre (1874)

Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture (1895)

 

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joaquin Rodrigo: Fantas a para un gentilhombre (1954)

John Williams: Summon the Heroes (1996)

Vangelis: Chariots of Fire: Theme (1981)

Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)

 

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

John Ireland: Piano Concerto in E-Flat (1930)

Herbert Howells: Suite for Orchestra 'The B's' (1914)

 

20:00 OVATIONS: Cle Composers Guild, Rebroadcast of program from Wednesday 01-29-25

Cleveland Composers Guild Program of January 21, 2024

Ty Alan Emerson: Pan Songs, Dylan Moffitt, steelpan

Gracelynn Jack: Less Than Ten Days, Barton Samuel Rotberg, violin; Sungeon Kim, piano

1st Prize Winner, 11th Cleveland Composers Guild Collegiate Composition Contest

Karen Griebling: Petroglyph Dances, Karen Griebling, viola; Drew Hosler, alto saxophone; Eric Charnofsky, piano

Inna Onofrei: Astghik and Nane, Derek Snyder, cello; Megan Denman, piano

Matthew C. Saunders: Sonatina, Opal Curry, oboe; Eric Charnofsky, piano

Ryan Charles Ramer: Coup d’Essai, John Gamin, piano

Chris Neiner: Afterlove, Jazmin Pascual, clarinet; Maria Beyens, violin; Brandon Phelps, cello; Chris Neiner, piano

 

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

George Gershwin: Porgy and Bess: Highlights (1935)

Dorothy Rudd Moore: Dirge and Deliverance (1971)

William Grant Still: Folk Suite No. 1 (1962)

 

23:00 QUIET HOUR

Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 7 (1821)

Jules Massenet: Thais: Meditation (1894)

Florence Price: Andante ma non troppo from Symphony No. 3 (1940)

Antonin Dvorak: Lento from Piano Quartet (1889)

Erik Satie: Gymnop die No. 1 (1888)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)

Kent Kennan: Night Soliloquy (1936)

Claude Debussy: R verie (1890)

Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)
Arts & Culture