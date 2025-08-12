WCLV Program Guide 08-13-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Liszt, Franz Transcendental Etudes (1851) Jerome Rose, p
Chopin, Frédéric Trois Nouvelles Etudes Louis Lortie, p
Debussy, Claude Études, Bk 1 Thédore Paraskivesko, p
Paganini, Niccolo Violin Concerto No. 1 in D, Op. 6 Francesca Dego, v; City of Birmingham Symphony Orchestra/Daniele Rustioni
Weismann, Julius Études, Op. 109 Birgitta Wollenweber, p
Chaminade, Cecile Callirhoé Metz Grand Est National Orch/David Reiland
Beethoven, Ludwig van String Trio #5 in c, Op 9/3 Kodály String Quartet
SOUSA, John Phillip Waltzes, "La Reine de la Mer" United States Marine Band
Gaubert, Philippe Les Chants de la Mer Luxembourg Phil/Marc Soustrot Timpani 1C-1135 Philippe Gaubert 17:25
Gaubert, Philippe Le Chevalier et la Damoiselle (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot Timpani 1C-1175 Philippe Gaubert 1:46
Medtner, Nikolai Four Fairy Tales, Op 34 Hamish Milne, p
Benoit, Peter Flute Concerto, Op 43a, "Symphonic Tale" Gaby Van Riet, f; Royal Flanders Phil/Frédéric Devreese
Meulemans, Arthur Evasions (1954) Flemish Radio Orch
Franck, César Violin Sonata in A Qian Yin, v; Po-Chuan Chiang, p
Grétry, André Zémire et Azor Orch de Bretagne/Stefan Sanderling
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.3 in D, BWV 1068 Nobuko Imai, vi; Roland Pöntinen, p
Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.1 in C, BWV 1066 Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov
Beach, Amy Songs, Op. 43 Katherine Kelton, ms; Catherine Bringerud, p
Beach, Priscilla Alden City Trees (1928) Lansdowne Sym Orch/Reuben Blundell
Beach, Amy (Mrs HHA) Piano Trio in a, Op 150 Toledo Trio
Beach, Amy Songs, Op. 75 Katherine Kelton, ms; Catherine Bringerud, p
Dvorák, Antonín Rusalka, Op. 114 Vienna Phil/Gianandrea Noseda
Smetana, Bedrich The Bartered Bride Royal Liverpool Phil/Libor Pesek
Lekeu, Guillaume Violin Sonata in G (1891) Irina Muresanu, v; Dana Ciocarlie, p
Revueltas, Silvestre Two Little Serious Pieces Westwood Wind Quintet
Joachim, Joseph Romance in C Gudrun Schaumann, v; Christoph Hammer, forte-p
Foulds Apotheosis (Elegy), Op 18 Daniel Hope, v; City of Birmingham Sym/Sakari Oramo
Brahms, Johannes Hungarian Dances Aaron Rosand, v; Hugh Sung, p
Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 1 in b, BWV 1002 Joseph Joachim, v
Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 4 in A, BWV 1055 Angela Hewitt, p; Australian Chamber Orch/Richard Tognetti
Françaix, Jean Piano Concertino (1932) Jean-Yves Thibaudet, p; Montreal Sym Orch
Françaix, Jean Six Preludes for Strings (1963) Camerata Assindia/Robert Maxym
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)
Anonymous: Spiritual 'Were You There?'
Alexander Courage: A Salute to Fred Astaire (1983)
Johan Svendsen: Allegro from Symphony No. 1 (1867)
Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards (1740)
Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 (1899)
Frank Panella: March 'On the Square' (1915)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March (1889)
Samuel Barber: Agnus Dei (1967)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 24 in B-Flat (1773)
Carl Maria von Weber: Rondo from Piano Sonata No. 1 (1812)
Eric Fenby: Overture 'Rossini on Ilkla Moor' (1938)
Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March (1911)
Brian Dykstra: Caffeinated Rag (2001)
John Ireland: A London Overture (1936)
John Rutter: Suite Antique (1979)
Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle (1855)
John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)
Benjamin Britten: A Simple Symphony (1934)
Jean-Baptiste Lully: Marche Royale (1660)
Margaret Bonds: Troubled Water (1967)
John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)
Ferde Grofe: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Franz Schubert: Rosamunde: Shepherds' Chorus (1823)
Hugo Alfven: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl (1923)
Franz Liszt: Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament and Triumph' (1849)
Johann Sebastian Bach: Concerto for 3 Keyboards & Strings (1740)
George Frederick Bristow: Symphony No. 3 in f-Sharp (1858)
Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances (1942)
Kara Karayev: Seven Beauties: Procession (1949)
Yuriy Leonovich: Fantasie on Themes from Dvorak's 'Rusalka' (2008)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Gustav Mahler: Adagio from Symphony No. 10 (1910)
Richard Strauss: Death and Transfiguration (1889)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
John Ireland: The Overlanders: The Brumbies (1946)
Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne (1942)
Alexander Borodin: Symphony No. 3 in a 'Unfinished' (1886)
Franz Schubert: Scherzo & Trio from Symphony (1821)
George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)
Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 in c (1824)
George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)
Percy Grainger: Green Bushes (1906)
Traditional: Red River Valley
Frederic Chopin: Waltz No. 10 in b (1829)
Jacques Offenbach: Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains' (1873)
Robert Schumann: Allegro from Piano Concerto (1845)
Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 1 'Malague a' (1878)
Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)
John Williams: The Terminal: Viktor's Tale (2004)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Max Bruch: Scherzo from Symphony No. 3 (1887)
Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky (1893)
David Buttolph: Rope: Main Title (1948)
Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Sonata No. 18 (1802)
Sergei Rachmaninoff: The Rock (1893)
Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 'Bear' (1786)
John Ireland: Epic March (1942)
Antonin Dvorak: Finale from Cello Concerto (1895)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713)
Camille Saint-Sa ns: Danse macabre (1874)
Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture (1895)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joaquin Rodrigo: Fantas a para un gentilhombre (1954)
John Williams: Summon the Heroes (1996)
Vangelis: Chariots of Fire: Theme (1981)
Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
John Ireland: Piano Concerto in E-Flat (1930)
Herbert Howells: Suite for Orchestra 'The B's' (1914)
20:00 OVATIONS: Cle Composers Guild, Rebroadcast of program from Wednesday 01-29-25
Cleveland Composers Guild Program of January 21, 2024
Ty Alan Emerson: Pan Songs, Dylan Moffitt, steelpan
Gracelynn Jack: Less Than Ten Days, Barton Samuel Rotberg, violin; Sungeon Kim, piano
1st Prize Winner, 11th Cleveland Composers Guild Collegiate Composition Contest
Karen Griebling: Petroglyph Dances, Karen Griebling, viola; Drew Hosler, alto saxophone; Eric Charnofsky, piano
Inna Onofrei: Astghik and Nane, Derek Snyder, cello; Megan Denman, piano
Matthew C. Saunders: Sonatina, Opal Curry, oboe; Eric Charnofsky, piano
Ryan Charles Ramer: Coup d’Essai, John Gamin, piano
Chris Neiner: Afterlove, Jazmin Pascual, clarinet; Maria Beyens, violin; Brandon Phelps, cello; Chris Neiner, piano
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
George Gershwin: Porgy and Bess: Highlights (1935)
Dorothy Rudd Moore: Dirge and Deliverance (1971)
William Grant Still: Folk Suite No. 1 (1962)
23:00 QUIET HOUR
Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 7 (1821)
Jules Massenet: Thais: Meditation (1894)
Florence Price: Andante ma non troppo from Symphony No. 3 (1940)
Antonin Dvorak: Lento from Piano Quartet (1889)
Erik Satie: Gymnop die No. 1 (1888)
Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)
Kent Kennan: Night Soliloquy (1936)
Claude Debussy: R verie (1890)
Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)