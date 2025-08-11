© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 08-12-2025

Ideastream Public Media
Published August 11, 2025 at 5:05 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Schütz, Heinrich Psalmen Davids (1619) Cantus Cölln; Musica Fiata

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 73 in D, "La chasse" Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Schumann, Clara March in E-Flat Jozef De Beenhouwer, p

Schumann, Clara Piano Concerto in a minor, Op. 7 Angela Cheng, p; Women's Phil/JoAnn Falletta

Schumann, Robert Album für die Jugend, Op. 68 Daniel Levy, p

Holst, Gustav The Planets, Op. 32 The 5 Browns

Holst, Gustav The Planets, Op. 32 Atlanta Sym Orch/Yoel Levi

Holst, Gustav The Planets, Op. 32 Berlin Phil/Colin Davis

SOUSA, John Phillip Looking Upward Suite United States Marine Band

Lilburn, Douglas Symphony #3 New Zealand Sym/James Judd

Lilburn, Douglas Nine Short Pieces (1965) Dan Poynton, p

Waldteufel, Emile Trictrac Polka, Op 181 Slovak State Phil/Alfred Walter

Waldteufel, Emile L'Esprit français Polka, Op 182 Monte Carlo National Opera Orch/Willi Boskovsky

Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne Boston Sym Orch/Seiji Ozawa

Beethoven, Ludwig van String Quartet No. 15 in a, Op. 132 Amadeus String Quartet

Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gluck, Christoph Willibald Paride ed Elena Magdalena Kozen , Susan Gritton, Gabrieli Consort and Players/Paul McCreesh

Gluck, Christoph Willibald Orpheus and Eurydice Les Musiciens du Louvre/Minkowski

Massenet, Jules Hérodiade Barcelona Sym/Patrick Gallois

Massenet, Jules Le Cid St Martin's Academy/Neville Marriner

Hummel, Johann Nepomuk Grande Sérénade en Potpourri, Op 66/2 Red Chamber Music Ensemble Fleur de Son

Amalie, Anna Erwin und Elmire Uwe Stickert, t; Thuringisches Kammerorchester Weimar/Martin Hoff

Enescu, George Piano Suite No. 2, Op. 10 Luiza Borac, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 78 in c Orpheus Chamber Orch

Kabalevsky, Dmitri Violin Concerto in C, Op 48 Gil Shaham, v; Russian National Orch/Mikhail Pletnev

Balakirev, Mily Piano Concerto #1 in f-sharp, Op 1 Malcolm Binns, p; English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones

Scriabin, Alexander Preludes, Op 48 Evgeny Zarafiants, p

Walton, William Portsmouth Point Overture (1925) London Sym Orch/André Previn

Haydn, Franz Joseph Sinfonia Concertante in B-Flat, H I:105 (Op. 84) Friedman, Pople, Anderson, Gambold; London Festival Orch/Ross Pople

Haydn, Franz Joseph Six Easy Variations, H XVII:5 Lola Odiaga, forte-p

Walton, William Sinfonia Concertante (1928) Peter Katin, p; London Sym Orch/William Walton

Haydn, Franz Joseph Song, "Piercing Eyes" Elly Ameling, s; Jörg Demus, p

 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Florence Price: Andante cantabile from Symphony No. 4 (1945)

Ernesto Halffter: Danza de la gitana (1927)

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in C 'Pleasure' (1725)

Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 'Italian' (1833)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)

Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Overture (1875)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

César Franck: Psyché et Eros (1888)

Frédéric Chopin: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1830)

Diego Ortiz: Ricercata segunda (1550)

Carl Orff: Carmina burana: Finale (1936)

Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture (1878)

Václav Pichl: Symphony in E-Flat (1770)

Sergei Prokofiev: Scherzo from Violin Concerto No. 1 (1917)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F (1798)

John Barry: The Black Hole: Suite (1979)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 (1939)

Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite (1950)

François Joseph Gossec: Gavotte (1790)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 (1784)

 

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Robert Schumann: Novelette No. 6 (1838)

Johannes Brahms: FAE Sonata: Scherzo (1853)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2 (1930)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 (1772)

Darius Milhaud: Symphonie No. 1 (1939)

Kurt Atterberg: Suite No. 3 (1917)

Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March (1892)

Carl Nielsen: Helios Overture (1903)

 

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: In the Ruins of Rome from 'Aus Italien' (1886)

Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 1 (1944)

 

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)

Giovanni Gabrieli: Jubilate Deo (1597)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Final Trio (1911)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Dragons d'Alcala (1875)

Zoltán Kodály: Háry János: Suite (1927)

John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Harry's Wondrous World (2001)

 

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Mario Castelnuovo-Tedesco: Allegretto from Guitar Concerto No. 1 (1939)

John Ireland: Satyricon Overture (1946)

Henry Mancini: The Great Waldo Pepper: March (1975)

Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 60 (1794)

Germaine Tailleferre: Concertino for Harp & Orchestra (1927)

Antonín Dvorák: Mazurek in e (1879)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 in C (1821)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 (1786)

Frédéric Chopin: Etude No. 3 in E 'Tristesse' (1832)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp (1835)

Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)

 

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Berwald: Grand Septet in B-Flat (1818)

Vangelis: 1492: Conquest of Paradise: Theme (1992)

Woody Guthrie: This Land is Your Land (1940)

Alberto Nepomuceno: O Garatuja: Prelude (1904)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: Sunrise (1931)

 

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ture Rangström: Divertimento elegiaco (1918)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a 'Scottish' (1842)

 

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite (1894)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)

Claudio Monteverdi & Tarquino Merula: Two Ciacconas (1630)

Roy Harris: Symphony No. 3 (1939)

Giovanni Gabrieli: In ecclesiis (1615)

Giovanni Gabrieli: Jubilate Deo (1597)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Halcyon Days (1944)

Peter Tchaikovsky: Piano Trio in a (1882)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774)

David Amram: Variations on 'Red River Valley' (1991)

 

23:00 QUIET HOUR

Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)

Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 (1797)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)

Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 6 (1881)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007)

John Thomas: Watching the Wheat (1890)

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917)
Arts & Culture