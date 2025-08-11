WCLV Program Guide 08-12-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Schütz, Heinrich Psalmen Davids (1619) Cantus Cölln; Musica Fiata
Haydn, Franz Joseph Symphony No. 73 in D, "La chasse" Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer
Schumann, Clara March in E-Flat Jozef De Beenhouwer, p
Schumann, Clara Piano Concerto in a minor, Op. 7 Angela Cheng, p; Women's Phil/JoAnn Falletta
Schumann, Robert Album für die Jugend, Op. 68 Daniel Levy, p
Holst, Gustav The Planets, Op. 32 The 5 Browns
Holst, Gustav The Planets, Op. 32 Atlanta Sym Orch/Yoel Levi
Holst, Gustav The Planets, Op. 32 Berlin Phil/Colin Davis
SOUSA, John Phillip Looking Upward Suite United States Marine Band
Lilburn, Douglas Symphony #3 New Zealand Sym/James Judd
Lilburn, Douglas Nine Short Pieces (1965) Dan Poynton, p
Waldteufel, Emile Trictrac Polka, Op 181 Slovak State Phil/Alfred Walter
Waldteufel, Emile L'Esprit français Polka, Op 182 Monte Carlo National Opera Orch/Willi Boskovsky
Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne Boston Sym Orch/Seiji Ozawa
Beethoven, Ludwig van String Quartet No. 15 in a, Op. 132 Amadeus String Quartet
Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne Boston Pops Orch/Arthur Fiedler
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Gluck, Christoph Willibald Paride ed Elena Magdalena Kozen , Susan Gritton, Gabrieli Consort and Players/Paul McCreesh
Gluck, Christoph Willibald Orpheus and Eurydice Les Musiciens du Louvre/Minkowski
Massenet, Jules Hérodiade Barcelona Sym/Patrick Gallois
Massenet, Jules Le Cid St Martin's Academy/Neville Marriner
Hummel, Johann Nepomuk Grande Sérénade en Potpourri, Op 66/2 Red Chamber Music Ensemble Fleur de Son
Amalie, Anna Erwin und Elmire Uwe Stickert, t; Thuringisches Kammerorchester Weimar/Martin Hoff
Enescu, George Piano Suite No. 2, Op. 10 Luiza Borac, p
Haydn, Franz Joseph Symphony No. 78 in c Orpheus Chamber Orch
Kabalevsky, Dmitri Violin Concerto in C, Op 48 Gil Shaham, v; Russian National Orch/Mikhail Pletnev
Balakirev, Mily Piano Concerto #1 in f-sharp, Op 1 Malcolm Binns, p; English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones
Scriabin, Alexander Preludes, Op 48 Evgeny Zarafiants, p
Walton, William Portsmouth Point Overture (1925) London Sym Orch/André Previn
Haydn, Franz Joseph Sinfonia Concertante in B-Flat, H I:105 (Op. 84) Friedman, Pople, Anderson, Gambold; London Festival Orch/Ross Pople
Haydn, Franz Joseph Six Easy Variations, H XVII:5 Lola Odiaga, forte-p
Walton, William Sinfonia Concertante (1928) Peter Katin, p; London Sym Orch/William Walton
Haydn, Franz Joseph Song, "Piercing Eyes" Elly Ameling, s; Jörg Demus, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Florence Price: Andante cantabile from Symphony No. 4 (1945)
Ernesto Halffter: Danza de la gitana (1927)
Antonio Vivaldi: Violin Concerto in C 'Pleasure' (1725)
Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 'Italian' (1833)
Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)
Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)
Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Overture (1875)
Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)
César Franck: Psyché et Eros (1888)
Frédéric Chopin: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1830)
Diego Ortiz: Ricercata segunda (1550)
Carl Orff: Carmina burana: Finale (1936)
Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture (1878)
Václav Pichl: Symphony in E-Flat (1770)
Sergei Prokofiev: Scherzo from Violin Concerto No. 1 (1917)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F (1798)
John Barry: The Black Hole: Suite (1979)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 (1939)
Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite (1950)
François Joseph Gossec: Gavotte (1790)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 (1784)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Robert Schumann: Novelette No. 6 (1838)
Johannes Brahms: FAE Sonata: Scherzo (1853)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2 (1930)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 (1772)
Darius Milhaud: Symphonie No. 1 (1939)
Kurt Atterberg: Suite No. 3 (1917)
Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March (1892)
Carl Nielsen: Helios Overture (1903)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Richard Strauss: In the Ruins of Rome from 'Aus Italien' (1886)
Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 1 (1944)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)
Giovanni Gabrieli: Jubilate Deo (1597)
Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Final Trio (1911)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Dragons d'Alcala (1875)
Zoltán Kodály: Háry János: Suite (1927)
John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Harry's Wondrous World (2001)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Mario Castelnuovo-Tedesco: Allegretto from Guitar Concerto No. 1 (1939)
John Ireland: Satyricon Overture (1946)
Henry Mancini: The Great Waldo Pepper: March (1975)
Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 60 (1794)
Germaine Tailleferre: Concertino for Harp & Orchestra (1927)
Antonín Dvorák: Mazurek in e (1879)
Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 in C (1821)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 (1786)
Frédéric Chopin: Etude No. 3 in E 'Tristesse' (1832)
Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp (1835)
Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Franz Berwald: Grand Septet in B-Flat (1818)
Vangelis: 1492: Conquest of Paradise: Theme (1992)
Woody Guthrie: This Land is Your Land (1940)
Alberto Nepomuceno: O Garatuja: Prelude (1904)
Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: Sunrise (1931)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Ture Rangström: Divertimento elegiaco (1918)
Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a 'Scottish' (1842)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite (1894)
Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)
Claudio Monteverdi & Tarquino Merula: Two Ciacconas (1630)
Roy Harris: Symphony No. 3 (1939)
Giovanni Gabrieli: In ecclesiis (1615)
Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Halcyon Days (1944)
Peter Tchaikovsky: Piano Trio in a (1882)
Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774)
David Amram: Variations on 'Red River Valley' (1991)
23:00 QUIET HOUR
Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)
Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 (1797)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)
Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)
Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 6 (1881)
Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)
Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007)
John Thomas: Watching the Wheat (1890)
Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)
Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917)