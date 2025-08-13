© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 08-14-2025

Ideastream Public Media
Published August 13, 2025 at 2:14 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Torelli, Giuseppe Trumpet Concerto in D John Wallace, tr; Philharmonia Orch/Simon Wright

Cervetto, Giacobbe Divertimento in G, Op 4/1 Phoebe Carrai, Beilang Zhu, vc's; Charles Weaver, l; Avi Stein, hc

Haydn, Franz Joseph Divertimento in C, H XIV:7 Eisenstadt Haydn Trio

Haydn, Michael Symphony No. 8 in D Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal

Utterback, Joe Dream Song (1991) David Allen Wehr, p

Halvorsen, Johann Norwegian Dance #5 Harald Aadland, v; Norwegian Radio Orch/Ari Rasilainen

Handel, George Frideric Harpsichord Suite No. 8 in f Seong-Jin Cho, p

Respighi, Ottorino Ancient Airs and Dances for the Lute, Set 2 Philharmonia Hungarica/Antal Dorati

Handel, George Frideric Passacaglia duoW

Halvorsen, Johann Suite ancienne, Op 31 Norwegian Radio Orch/Ari Rasilainen

Tveitt, Geirr Suite #1, "A Hundred Folk Tunes from Hardanger," Op 151 Royal Norwegian Navy Band/Bjarte Engeset

Bach, Johann Sebastian Fantasia & Fugue in a, BWV 904 Vikingur Olafsson, p

Honegger, Arthur Concerto da camera Aurèle Nicolet, f; Heinz Holliger, eh; ASMIF/Sir Neville Marriner

Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 Daniil Trifonov, p

Bach, Johann Sebastian Solo Violin Sonata No. 1 in g, BWV 1001 Hilary Hahn, v

2Busoni, Ferruccio Improvisation on a Bach Chorale (Wie wohl ist mir) Veronica Jochum, p; Randall Hodgkinson, p

Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, "Was Gott tut, das ist wohlgetan (What God does is well done)" BWV 75 Yo-Yo Ma, vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Prokofiev, Serge Waltzes, Op. 110 Scottish National Orch/Neeme Järvi

Prokofiev, Serge Summer Day Suite, Op. 65 San Diego Chamber Orch/Donald Barra

Moszkowski, Moritz Scherzo-Valse, Op. 40 Seta Tanyel, p

Scharwenka, Xaver Piano Concerto #3 in c#, Op 80 Seta Tanyel, p; Hannover Radio Phil/Tadeusz Strugala

Bacewicz, Grazyna Children's Suite (1933) Ewa Kupiec, p

Chabrier, Emmanuel Pièces pittoresques (1881) Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p

Ravel, Maurice Le tombeau de Couperin Cleveland Orch/Pierre Boulez

Rameau, Jean-Philippe Naïs Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p

Mozart, Wolfgang Amadeus String Divertimento in B-Flat, K. 137 Brandenburg Collegium/Anthony Newman

Rota, Nino 15 Preludes Danielle Laval, p

Puccini, Giacomo Crisantemi (1890) Montreal Musica Camerata

Peterson-Berger, Wilhelm Frösöblomster (Flowers from Frösön) Helsingborg Sym Orch/Okko Kamu

Schubert, Franz String Quartet No. 13 in a minor, D. 804 "Rosamunde" Artis String Quartet

Schubert, Franz Rosamunde Incidental Music, D 797 Utah Sym Orch/Maurice Abravanel
 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Traditional: Skye Boat Song

Hugo Alfvén: Festival Overture (1944)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 (1880)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite (1938)

Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Morning Song (1899)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in G (1734)

Rodolfo Halffter: Festive Overture (1952)

Carl Stamitz: Rondeau from Viola Concerto No. 1 (1774)

Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814)

Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Suite (1919)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 (1786)

James Horner: Legends of the Fall: Main Theme (1994)

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

James Horner: Cocoon: Theme (1985)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 4th tone à 15 (1597)

Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 (1799)

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)

 

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)

Léo Delibes: Naïla: Intermezzo (1867)

Joseph Martin Kraus: Symphony in c (1785)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)

Albéric Magnard: Quintet in d for Piano & Winds (1895)

Herbert Howells: Paradise Rondel (1925)

Frederick Delius: The Walk to the Paradise Garden (1907)

Traditional: She Moved Through the Fair

 

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)

 

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ludwig van Beethoven: German Dance from String Quartet No. 13 (1826)

Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance 'The Hurdy-Gurdy Men' (1791)

Leroy Anderson: Piano Concerto in C (1953)

Morton Gould: American Caprice (1940)

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)

Amy Beach: Summer Dreams (1901)

Franz Schubert: Konzertstück in D (1817)

Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 1 (1765)

Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box (1893)

Heitor Villa-Lobos: The Little Broken Musical Box (1931)

Samuel Coleridge-Taylor: Petite Suite de Concert (1910)

Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza del gaucho matrero (1937)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 1 in g (1785)

Elmer Bernstein: The Great Escape: March (1963)

 

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto in e (1844)

Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 in C (1750)

James Horner: Titanic: My Heart Will Go On (1997)

Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 100 'Military' (1794)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b (1832)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé (1934)

Friedrich Kuhlau: Elisa: Overture (1820)

Antonín Dvorák: Allegro con brio from Symphony No. 8 (1889)

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum (1780)

William Byrd: Laudate Dominum (1600)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

 

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)

Henri Tomasi: Finale from Trumpet Concerto (1948)

Joseph Haydn: String Quartet No. 24 in A (1772)

 

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 (1896)

Richard Strauss: Schlagobers: Suite (1922)

 

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717)

James Hook: Piano Concerto in D (1771)

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in D 'L'estro armonico' (1711)

Ralph Vaughan Williams: An Oxford Elegy (1949)

Claude Debussy: Preludes Book 2: Feux d'artifice (1913)

Igor Stravinsky: Fireworks (1908)

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)

Gabriel Fauré: Requiem (1888)

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 in G (1771)

Michael Torke: Blue Pacific (2006)

 

23:00 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)

Florence Price: Andante from String Quartet No. 2 (1935)

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)

Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 (1855)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat (1707)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)

Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)
