WCLV Program Guide 08-14-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Torelli, Giuseppe Trumpet Concerto in D John Wallace, tr; Philharmonia Orch/Simon Wright
Cervetto, Giacobbe Divertimento in G, Op 4/1 Phoebe Carrai, Beilang Zhu, vc's; Charles Weaver, l; Avi Stein, hc
Haydn, Franz Joseph Divertimento in C, H XIV:7 Eisenstadt Haydn Trio
Haydn, Michael Symphony No. 8 in D Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal
Utterback, Joe Dream Song (1991) David Allen Wehr, p
Halvorsen, Johann Norwegian Dance #5 Harald Aadland, v; Norwegian Radio Orch/Ari Rasilainen
Handel, George Frideric Harpsichord Suite No. 8 in f Seong-Jin Cho, p
Respighi, Ottorino Ancient Airs and Dances for the Lute, Set 2 Philharmonia Hungarica/Antal Dorati
Handel, George Frideric Passacaglia duoW
Halvorsen, Johann Suite ancienne, Op 31 Norwegian Radio Orch/Ari Rasilainen
Tveitt, Geirr Suite #1, "A Hundred Folk Tunes from Hardanger," Op 151 Royal Norwegian Navy Band/Bjarte Engeset
Bach, Johann Sebastian Fantasia & Fugue in a, BWV 904 Vikingur Olafsson, p
Honegger, Arthur Concerto da camera Aurèle Nicolet, f; Heinz Holliger, eh; ASMIF/Sir Neville Marriner
Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 Daniil Trifonov, p
Bach, Johann Sebastian Solo Violin Sonata No. 1 in g, BWV 1001 Hilary Hahn, v
2Busoni, Ferruccio Improvisation on a Bach Chorale (Wie wohl ist mir) Veronica Jochum, p; Randall Hodgkinson, p
Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, "Was Gott tut, das ist wohlgetan (What God does is well done)" BWV 75 Yo-Yo Ma, vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Prokofiev, Serge Waltzes, Op. 110 Scottish National Orch/Neeme Järvi
Prokofiev, Serge Summer Day Suite, Op. 65 San Diego Chamber Orch/Donald Barra
Moszkowski, Moritz Scherzo-Valse, Op. 40 Seta Tanyel, p
Scharwenka, Xaver Piano Concerto #3 in c#, Op 80 Seta Tanyel, p; Hannover Radio Phil/Tadeusz Strugala
Bacewicz, Grazyna Children's Suite (1933) Ewa Kupiec, p
Chabrier, Emmanuel Pièces pittoresques (1881) Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p
Ravel, Maurice Le tombeau de Couperin Cleveland Orch/Pierre Boulez
Rameau, Jean-Philippe Naïs Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p
Mozart, Wolfgang Amadeus String Divertimento in B-Flat, K. 137 Brandenburg Collegium/Anthony Newman
Rota, Nino 15 Preludes Danielle Laval, p
Puccini, Giacomo Crisantemi (1890) Montreal Musica Camerata
Peterson-Berger, Wilhelm Frösöblomster (Flowers from Frösön) Helsingborg Sym Orch/Okko Kamu
Schubert, Franz String Quartet No. 13 in a minor, D. 804 "Rosamunde" Artis String Quartet
Schubert, Franz Rosamunde Incidental Music, D 797 Utah Sym Orch/Maurice Abravanel
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Traditional: Skye Boat Song
Hugo Alfvén: Festival Overture (1944)
Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)
Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 (1880)
Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)
John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)
Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)
Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite (1938)
Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Morning Song (1899)
George Frideric Handel: Concerto Grosso in G (1734)
Rodolfo Halffter: Festive Overture (1952)
Carl Stamitz: Rondeau from Viola Concerto No. 1 (1774)
Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814)
Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Suite (1919)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 (1786)
James Horner: Legends of the Fall: Main Theme (1994)
Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)
James Horner: Cocoon: Theme (1985)
Giovanni Gabrieli: Canzon on the 4th tone à 15 (1597)
Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 (1799)
Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)
Léo Delibes: Naïla: Intermezzo (1867)
Joseph Martin Kraus: Symphony in c (1785)
Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)
Albéric Magnard: Quintet in d for Piano & Winds (1895)
Herbert Howells: Paradise Rondel (1925)
Frederick Delius: The Walk to the Paradise Garden (1907)
Traditional: She Moved Through the Fair
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)
Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)
Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Ludwig van Beethoven: German Dance from String Quartet No. 13 (1826)
Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance 'The Hurdy-Gurdy Men' (1791)
Leroy Anderson: Piano Concerto in C (1953)
Morton Gould: American Caprice (1940)
Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)
Amy Beach: Summer Dreams (1901)
Franz Schubert: Konzertstück in D (1817)
Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 1 (1765)
Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box (1893)
Heitor Villa-Lobos: The Little Broken Musical Box (1931)
Samuel Coleridge-Taylor: Petite Suite de Concert (1910)
Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza del gaucho matrero (1937)
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 1 in g (1785)
Elmer Bernstein: The Great Escape: March (1963)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto in e (1844)
Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 in C (1750)
James Horner: Titanic: My Heart Will Go On (1997)
Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 100 'Military' (1794)
Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b (1832)
Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé (1934)
Friedrich Kuhlau: Elisa: Overture (1820)
Antonín Dvorák: Allegro con brio from Symphony No. 8 (1889)
Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum (1780)
William Byrd: Laudate Dominum (1600)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)
John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)
Henri Tomasi: Finale from Trumpet Concerto (1948)
Joseph Haydn: String Quartet No. 24 in A (1772)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 (1896)
Richard Strauss: Schlagobers: Suite (1922)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717)
James Hook: Piano Concerto in D (1771)
Antonio Vivaldi: Violin Concerto in D 'L'estro armonico' (1711)
Ralph Vaughan Williams: An Oxford Elegy (1949)
Claude Debussy: Preludes Book 2: Feux d'artifice (1913)
Igor Stravinsky: Fireworks (1908)
Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)
Gabriel Fauré: Requiem (1888)
Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 in G (1771)
Michael Torke: Blue Pacific (2006)
23:00 QUIET HOUR
Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)
Florence Price: Andante from String Quartet No. 2 (1935)
Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)
Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)
Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 (1855)
Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)
George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat (1707)
Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)
Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)