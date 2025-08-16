WCLV Program Guide 08-18-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Gallot, Jacques Folies d'Espagne Toyohiko Satoh, l
Geminiani, Francesco Concerto grosso in d ("La Follia)," after Corelli, Op 5/12 Academy of Ancient Music/Andrew Manze
Corelli, Arcangelo Concerto grosso in B-Flat, Op 6/11 Europa Galante/Fabio Biondi
Atterberg, Kurt Symphony #7, Op 45, "Sinfonia Romantica" Southwest German Radio Sym/Ari Rasilainen
Rangström, Ture Hafvets sommar (1915) Georgine Resick, s; Warren Jones, p
Scriabin, Alexander Rêverie, Op 24 USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov
Scriabin, Alexander Symphony #5, "Prometheus, Poem of Fire," Op 60 Alain Lefèvre, p; Montreal Sym Orch & Cho/Kent Nagano
Beethoven, Ludwig van The Creatures of Prometheus, Op 43 Deutsche Kammerphilharmonie/Daniel Harding
Farrenc, Louise Piano Trio in e minor, Op. 45 Linos Ensemble
Farrenc, Louise Vingt Études de Moyenne Difficulté, Op. 42 Maria Stratigou, p
Smetana, Bedrich The Bartered Bride Prague Sym Orch/Jiri Belohlàvek
Smetana, Bedrich Má vlast (My Fatherland) Czech State Phil/José Serebrier
Martinu, Bohuslav Borova (Seven Czech Dances) (1929-30) Radoslav Kvapil, p
Coleridge-Taylor, Samuel Clarinet Quintet in A Harold Wright, cl; Hawthorne String Quartet
Coleridge-Taylor, Samuel Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59 David Shaffer-Gottschalk, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Fauré, Gabriel Fantaisie, Op 79 Mathieu Dufour, f; Kuang-Hao Huang, p
Prokofiev, Serge Flute Sonata in D, Op. 94 Mathieu Dufour, f; Aleksandar Madzar, p
Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 1, BWV 846/69 Léon Berben, hc
Zelenka, Jan Dismas Capriccio #2 in G Virtuosi Saxoniae/Ludwig Güttler
Wieniawski, Henryk Capriccio-Valse, Op 7 Leonidas Kavakos, v; Enrico Pace, p
Poldowski Colombine Lauralyn Kolb, s; Don McMahon, p
Bacheler, Daniel A Pavin Paul O'Dette, l
Croft, William Mr Croft's Airs in The Funeral, or Grief à la Mode London Oboe Band/Paul Goodwin
Janácek, Leoš Sonata "1.X.1915" Mikhail Rudy, p
Rosetti, Francesco Two-Horn Concerto in A-Flat B Tylsar, Z Tylsar, fh; Capella Istropolitana/Frantisek Vajnar
Reicha, Antonin 24 Horn Trios, Op 82 German Natural Horn Soloists
Debussy, Claude L'Isle joyeuse" Thédore Paraskivesko, p
Bacon, Ernst The Enchanted Island Louisville Orch/Robert Whitney
Alkan, Charles-Valentin Twelve Studies, Op 39 Bernard Ringeissen, p
Castelnuovo-Tedesco Capriccio Diabolico (Homage to Paganini), Op 85 Eliot Fisk, g
Liszt, Franz Mephisto Waltz No. 1 "(Dance at the Village Inn)" Rotterdam Phil/James Conlon
Liszt, Franz La cloche sonne Leslie Howard, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Édouard Lalo: Scherzo for Orchestra (1884)
Hector Berlioz: Requiem: Sanctus (1837)
Dani Howard: Arches (2016)
Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)
Karl Jenkins: I'll Make Music (2010)
Johann Strauss Jr: Cavalry March (1888)
Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 104 'London' (1795)
George Frideric Handel: Concerto Grosso in B-Flat (1734)
Igor Stravinsky: Pastorale (1907)
Paul Schoenfeld: Four Souvenirs: Square Dance (1989)
Fred Rogers: Mister Rogers: Won't you be my Neighbor? (1968)
Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)
Zdenek Fibich: Poème (1893)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca (1923)
Leos Janácek: Lachian Dances: Celadná Dance (1890)
Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in C (1773)
Gilbert & Sullivan: The Mikado: The List Song (1885)
Scott Joplin: The Entertainer (1903)
Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Bill Evans: Since We Met (1974)
Bill Evans: Song for Helen (1978)
Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 1 (1910)
Maurice Ravel: Miroirs: Noctuelles (1905)
André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773)
Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-Flat (1798)
Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' (1803)
Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)
Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Act 2 (1936)
Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' (1839)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Franz Liszt: Transcendental Etude No. 8 'Wild Hunt' (1851)
Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Hunters' Chorus (1821)
Antonio Salieri: Symphony in D 'Name Day' (1775)
Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture (1769)
Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 (1951)
Johann Peter Emilius Hartmann: Symphony No. 1 in g (1836)
John Knowles Paine: Overture to 'As You Like It' (1876)
Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)
Edward MacDowell: Suite No. 2: Village Festival (1896)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 19 (1880)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 19 in e (1827)
Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 (1940)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Cello Sonata No. 1 (1796)
Claude Debussy: Khamma (1912)
Wilfred Josephs: I, Claudius: Theme (1976)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Antonio Salieri: The Mistress of the Inn: Overture (1773)
Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)
Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)
Hector Berlioz: Reverie and Caprice (1839)
Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations: Theme & Nos. 1-5 (2024)
Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)
Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in B-Flat (1773)
Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918)
Alfredo Casella: Finale from 'Italia' (1910)
Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 4 (1718)
Aaron Copland: The Tender Land: The Promise of Living (1954)
Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 in G (1809)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Gerald Finzi: Concerto for Clarinet & Strings (1949)
Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 in D 'Reformation' (1832)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
Dmitri Klebanov: String Quartet No. 4 (1946)
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c (1808)
Stephen Paulus: Berceuse (1983)
Clóvis Pereira: Concertino for Cello & Strings (2009)
Christopher Tye: Ad te clamamus (1550)
Thomas Tallis: Te lucis ante terminum (I) (1575)
Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)
Antonín Dvorák: Serenade for Strings in E (1875)
Hans Gál: Piano Concerto (1948)
Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Arise' (1800)
23:00 QUIET HOUR
Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)
Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)
Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)
Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)
Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet (1800)
Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)
Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings (1896)
Olivier Messiaen: O sacrum convivium (1937)
Sergei Prokofiev: Andante for Strings (1931)
Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887)