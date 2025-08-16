© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 08-18-2025

Ideastream Public Media
Published August 16, 2025 at 3:42 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gallot, Jacques Folies d'Espagne Toyohiko Satoh, l

Geminiani, Francesco Concerto grosso in d ("La Follia)," after Corelli, Op 5/12 Academy of Ancient Music/Andrew Manze

Corelli, Arcangelo Concerto grosso in B-Flat, Op 6/11 Europa Galante/Fabio Biondi

Atterberg, Kurt Symphony #7, Op 45, "Sinfonia Romantica" Southwest German Radio Sym/Ari Rasilainen

Rangström, Ture Hafvets sommar (1915) Georgine Resick, s; Warren Jones, p

Scriabin, Alexander Rêverie, Op 24 USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Scriabin, Alexander Symphony #5, "Prometheus, Poem of Fire," Op 60 Alain Lefèvre, p; Montreal Sym Orch & Cho/Kent Nagano

Beethoven, Ludwig van The Creatures of Prometheus, Op 43 Deutsche Kammerphilharmonie/Daniel Harding

Farrenc, Louise Piano Trio in e minor, Op. 45 Linos Ensemble

Farrenc, Louise Vingt Études de Moyenne Difficulté, Op. 42 Maria Stratigou, p

Smetana, Bedrich The Bartered Bride Prague Sym Orch/Jiri Belohlàvek

Smetana, Bedrich Má vlast (My Fatherland) Czech State Phil/José Serebrier

Martinu, Bohuslav Borova (Seven Czech Dances) (1929-30) Radoslav Kvapil, p

Coleridge-Taylor, Samuel Clarinet Quintet in A Harold Wright, cl; Hawthorne String Quartet

Coleridge-Taylor, Samuel Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59 David Shaffer-Gottschalk, p

 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Fauré, Gabriel Fantaisie, Op 79 Mathieu Dufour, f; Kuang-Hao Huang, p

Prokofiev, Serge Flute Sonata in D, Op. 94 Mathieu Dufour, f; Aleksandar Madzar, p

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 1, BWV 846/69 Léon Berben, hc

Zelenka, Jan Dismas Capriccio #2 in G Virtuosi Saxoniae/Ludwig Güttler

Wieniawski, Henryk Capriccio-Valse, Op 7 Leonidas Kavakos, v; Enrico Pace, p

Poldowski Colombine Lauralyn Kolb, s; Don McMahon, p

Bacheler, Daniel A Pavin Paul O'Dette, l

Croft, William Mr Croft's Airs in The Funeral, or Grief à la Mode London Oboe Band/Paul Goodwin

Janácek, Leoš Sonata "1.X.1915" Mikhail Rudy, p

Rosetti, Francesco Two-Horn Concerto in A-Flat B Tylsar, Z Tylsar, fh; Capella Istropolitana/Frantisek Vajnar

Reicha, Antonin 24 Horn Trios, Op 82 German Natural Horn Soloists

Debussy, Claude L'Isle joyeuse" Thédore Paraskivesko, p

Bacon, Ernst The Enchanted Island Louisville Orch/Robert Whitney

Alkan, Charles-Valentin Twelve Studies, Op 39 Bernard Ringeissen, p

Castelnuovo-Tedesco Capriccio Diabolico (Homage to Paganini), Op 85 Eliot Fisk, g

Liszt, Franz Mephisto Waltz No. 1 "(Dance at the Village Inn)" Rotterdam Phil/James Conlon

Liszt, Franz La cloche sonne Leslie Howard, p

 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Édouard Lalo: Scherzo for Orchestra (1884)

Hector Berlioz: Requiem: Sanctus (1837)

Dani Howard: Arches (2016)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Karl Jenkins: I'll Make Music (2010)

Johann Strauss Jr: Cavalry March (1888)

Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 104 'London' (1795)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in B-Flat (1734)

Igor Stravinsky: Pastorale (1907)

Paul Schoenfeld: Four Souvenirs: Square Dance (1989)

Fred Rogers: Mister Rogers: Won't you be my Neighbor? (1968)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

Zdenek Fibich: Poème (1893)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca (1923)

Leos Janácek: Lachian Dances: Celadná Dance (1890)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in C (1773)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: The List Song (1885)

Scott Joplin: The Entertainer (1903)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

 

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Bill Evans: Since We Met (1974)

Bill Evans: Song for Helen (1978)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 1 (1910)

Maurice Ravel: Miroirs: Noctuelles (1905)

André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-Flat (1798)

Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' (1803)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600)

 

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Act 2 (1936)

Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' (1839)

 

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 8 'Wild Hunt' (1851)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Hunters' Chorus (1821)

Antonio Salieri: Symphony in D 'Name Day' (1775)

Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture (1769)

Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 (1951)

Johann Peter Emilius Hartmann: Symphony No. 1 in g (1836)

John Knowles Paine: Overture to 'As You Like It' (1876)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Edward MacDowell: Suite No. 2: Village Festival (1896)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 19 (1880)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 19 in e (1827)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 (1940)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Cello Sonata No. 1 (1796)

Claude Debussy: Khamma (1912)

Wilfred Josephs: I, Claudius: Theme (1976)

 

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Antonio Salieri: The Mistress of the Inn: Overture (1773)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Hector Berlioz: Reverie and Caprice (1839)

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations: Theme & Nos. 1-5 (2024)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in B-Flat (1773)

Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918)

Alfredo Casella: Finale from 'Italia' (1910)

Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)

 

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 4 (1718)

Aaron Copland: The Tender Land: The Promise of Living (1954)

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 in G (1809)

 

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Gerald Finzi: Concerto for Clarinet & Strings (1949)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 in D 'Reformation' (1832)

 

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Dmitri Klebanov: String Quartet No. 4 (1946)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c (1808)

Stephen Paulus: Berceuse (1983)

Clóvis Pereira: Concertino for Cello & Strings (2009)

Christopher Tye: Ad te clamamus (1550)

Thomas Tallis: Te lucis ante terminum (I) (1575)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

Antonín Dvorák: Serenade for Strings in E (1875)

Hans Gál: Piano Concerto (1948)

Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Arise' (1800)

 

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet (1800)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)

Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings (1896)

Olivier Messiaen: O sacrum convivium (1937)

Sergei Prokofiev: Andante for Strings (1931)

Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887)
Arts & Culture