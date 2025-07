WCLV Program Guide 07-01-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 1, BWV 846/69 Léon Berben, hc Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 5:08

0:05:08 Beethoven, Ludwig van Grosse Fuge in B-Flat, Op 133 Lindsay String Quartet ASV CDDCA-9117 Beethoven: The String Quartets Vol 7 15:09

0:21:55 Corelli, Arcangelo Sonata da camera in D, Op 4/4 Avison Ensemble/Pavlo Beznosiuk Linn CKD-413 (2) N/A 6:32

0:28:27 Martinu, Bohuslav Concerto da camera (1940) Bohuslav Matousek, v; Karel Kosarek, p; Czech Phil/Christopher Hogwood Hyperion CDS-44611/4 (4) Martinu * The Complete Music for Violin and Orchestra 26:16:00

0:54:43 Chaminade, Cecile Song, "Je voudrais" Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p DG 471331-2 Chaminade * Mélodies * Anne Sofie von Otter 1:49

1:00:00 Verdi, Giuseppe La Traviata Chicago Sym Cho, Orch/Sir Georg Solti London 430226-2 Verdi: Choruses * CSO * Solti 5:43

1:05:43 Verdi, Giuseppe Il Trovatore Monte Carlo National Opera Orch/Antonio de Almeida Philips 442550-2 (2) Ballet Music 22:18

1:29:48 Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 1 in b, BWV 1002 Christian Tetzlaff, v Hänssler Classic 5287318 (2) Christian Tetzlaff * J S Bach: Sonatas & Partitas 25:59:00

1:55:47 Capers, Valerie Portraits in Jazz (1976) Maria Thompson Corley, p Albany TROY-857 Soulscapes 1:50

2:00:00 Joplin, Scott Gladiolus Rag Philip Jones Brass Ensemble DG B0002916-02 Rags & Ragtime 2:46

2:02:46 Joplin, Scott The Cascades Chicago Saxophone Quartet Centaur CRC-2086 Chicago Saxophon Quartet 2:40

2:05:26 Joplin, Scott Treemonisha Lara Downes, piano; Brooklyn Youth Chorus; The Band Rising Sun Music RS-016 Treemonisha (Opera In Three Acts, Words And Music By Scott Joplin) 3:53

2:09:19 Bernstein, Leonard West Side Story Joshua Bell, v; Philharmonia/David Zinman Sony SK-89358 West Side Story Suite 19:01

2:28:20 Bernstein, Leonard Thirteen Anniversaries Lara Downes, p Sony 84284011251 For Lenny 1:27

2:29:47 Steibelt, Daniel Piano Concerto #7 in e, "Grand concerto militaire" Ulster Orch/Howard Shelley, p Hyperion CDA-68104 Steibelt: Piano Concertos 24:51:00

2:54:38 WILSON, Mortimer Suite, From My Youth, Op 5 Rawlins Piano Trio Albany TROY-692 American Romance 1:26

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 56 Vera Gornostaeva, p LP Classics 1002 N/A 5:33

3:05:33 Lilburn, Douglas Aotearoa Overture New Zealand Sym Orch/James Judd Naxos 8.557697 Lilburn Orchestral Works 8:09

3:13:42 Ritchie, Anthony Polish Dances, Op. 155 Adrianna Lis, f; Sarah Watkins, p Atoll ACD-742 Anthony Ritchie 8:37

3:22:19 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 56 Vera Gornostaeva, p LP Classics 1002 N/A 1:43

3:24:02 Chopin, Frédéric Piano Sonata no.3 in b minor, Op.58 Leif Ove Andsnes, p Virgin 91501-2 (2) N/A 30:38:00

3:54:40 Rameau, Jean-Philippe Zoroastre La Petite Bande/Sigiswald Kuijken RCA-DHM 1999801-A (3) Zoroastre 1:52

4:00:00 Stravinsky, Igor Airs du Rossignol Isabelle van Keulen, v; Olli Mustonen, p Philips 420953-2 (2) Stravinsky: The Works for Violin and Piano 4:57

4:04:57 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 3 in G, K. 216 Isabelle van Keulen, v; Concertgebouw Chamber Orch Philips 426715-2 Violin Concertos No.3 KV216 & No.5 KV219 22:06

4:28:16 Enescu, George Airs in Romanian Folk Style Irina Muresanu, v Sono Luminus DSL-92221 Four Strings Around the World 9:02

4:37:18 Absil, Jean Roumaniana, Op 102 Dutch Royal Military Band/Pierre Kuipers Ottavo OTRC-39029 Dutch Royal Military Band 16:33

4:53:51 Moderne, Jacques Pavane 12 Ensemble Doulce Mémoire/Denis Raisin-Dadre Astrée E-8567 Fricassées Lyonnaises 1:45

5:00:00 Puccini, Giacomo Turandot: Nessun dorma St Martin's Academy/Neville Marriner EMI/Ang CDC7-49552-2 N/A 5:21

5:05:21 Boccherini, Luigi Symphony in E-Flat, Op 12/2 (G 504) New Philharmonia Orch/Raymond Leppard Philips 438314-2 (2) Boccherini - Leppard - Symphonie pour orchestre n°4 en ré mineur op.12 - 4 27:25:00

5:34:34 Catalani, Alfredo Contemplazione La Scala Phil/Riccardo Muti Sony SK-63025 Puccini, Catalani e Puchinelli 10:48

5:45:22 Geminiani, Francesco Concerto grosso in d, Op 2/5 La Petite Bande/Sigiswald Kuijken RCA-DHM 77010-2-RG N/A 9:44

5:55:06 Bassano, Francesco Maria Taccata per B quadro Tragicomedia Harmonia Mundi HMU-907294 Capritio- Instrumental Music From 17th Century Italy 1:40

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ludwig van Beethoven: Entrata from Serenade in D (1801)

Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture (1765)

Jo Knümann: Romanian (1951)

Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)

George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' (1913)

Georg Philipp Telemann: Trumpet Concerto in D (1720)

Isaac Albéniz: Iberia: El Albaicín (1908)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 17 'Hunt' (1783)

Lukas Foss: Scherzo from Symphony No. 1 (1944)

Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes (1612)

George Frideric Handel: Saul: How Excellent Thy Name (1739)

Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911)

Harold Arlen: I Love a Parade (1931)

James Hewitt: New Medley Overture (1799)

Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' (1937)

Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite (1836)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Giuseppe Martucci: Giga (1892)

Ignaz Pleyel: Sinfonia Concertante No. 2 (1805)

Alfred Newman: The Hunchback of Notre Dame: Excerpts (1939)

Ludwig van Beethoven: Finale from String Trio No. 3 (1798)

Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1 (1717)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Robert Jager: Esprit de Corps (1984)

John Philip Sousa: Royal Welch Fusilier March (1929)

Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D (1708)

Ferruccio Busoni: Four Bagatelles (1888)

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 in b (1939)

George Frideric Handel: Trio Sonata in G (1739)

Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1795)

Johann Christian Bach: Zanaida: Overture (1763)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)

Richard Strauss: Ein Heldenleben (1898)

Heitor Villa-Lobos: The Baby's Family Suite No. 1: Punch (1918)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 1 (1867)

Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat (1789)

John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe (c.1600)

Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' (1850)

Earl Wild: Theme & Variations on Gershwin's 'Someone to Watch Over Me' (1989)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: January (1876)

Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)

John Knowles Paine: Finale from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Hymn (1994)

Karl Jenkins: Exsultate, jubilate (1993)

Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra (1943)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Francis Poulenc: Les biches (1924)

Fritz Kreisler: Praeludium and Allegro in the Style of Pugnani (1910)

Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship (1888)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Peter Boyer: Silver Fanfare (2004)

Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-Flat (1908)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Piano Quintet in A 'Trout' (1819)

Franz Schubert: Die Forelle (1817)

Carlos Baguer: Symphony No. 18 in B-Flat (1800)

Robert Schumann: Fantasy Pieces (1842)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 in B (1831)

John Field: Nocturne No. 15 in d 'Song without Words' (1834)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (1780)

Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 1 in a (1955)

George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 6 'As pants the hart' (1713)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

23:00 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)

Peter Warlock: An Old Song (1917)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Jenö Hubay: Idylle from Suite for Violin & Orchestra (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)

Peter Tchaikovsky: Solitude (1893)

Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)

