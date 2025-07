WCLV Program Guide 07-10-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Adams, John Road Movies Augustin Hadelich, v; Orion Weiss, p

Barber, Samuel Cello Sonata in c, Op. 6 Sheku Kanneh-Mason, vc; Isata Kanneh-Mason, p

Mendelssohn, Fanny Notturno Isata Kanneh-Mason

Mendelssohn, Felix Violin Concerto in e minor, Op. 64 Augustin Hadelich, v; Norwegian Radio Orch/Miguel Harth-Bedoya

Trad Irish Lord Moira's & Jinriksha Jordi Savall, viga; Andrew Lawrence-King, h

Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 Scottish Chamber Orch/Sir Charles Mackerras

Strauss, Richard Don Juan, Op. 20 Chicago Sym/Sir Georg Solti

Howell, Dorothy Piano Concerto in d Danny Driver, p; BBC Scottish Sym Orch/Rebecca Miller

Arnold, Malcolm Recorder Concerto, Op 133 (world premiere recording) Michala Petri, r; English Chamber Orch/Okko Kamu

British Trad Early One Morning St Charles Singers/Jeffrey Hunt

Bizet, Georges The Carmen Ballet Los Angeles Chamber Orch/Gerard Schwarz

Bizet, Georges Carmen Suite No. 1 Les Musiciens du Louvre/Marc Minkowski

Offenbach, Jacques Le voyage dans la lune Musiciens du Louvre/Marc Minkowski

Mondonville Titon et l'Aurore Musiciens du Louvre/Marc Minkowski

Clarke, Rebecca Piano Trio Lincoln Trio

Rameau, Jean-Philippe Quatrième Concert Trio Settecento

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rimsky-Korsakov, Nicolai Mlada (1872) Philharmonia Hungarica/Zoltan Rozsnyai

Rachmaninoff, Sergei Rhapsody on a Russian Theme Joshua Pierce & Dorothy Jonas, p's

Tchaikovsky, Peter Six Songs, Op. 38 Dmitri Hvorostovsky, br; Mikhail Arkadiev, p

Tchaikovsky, Peter Symphony No. 1 in g, Op. 13, "Winter Dreams" Royal Liverpool Phil Orch/Vasily Petrenko

Weir, Judith Drop Down, Ye Heavens, From Above Christ Church Cathedral Cho/Steven Grahl

Strauss II, Johann Seladon-Quadrille, Op. 48 Czecho-Slovak State Phil/Alfred Walter

Strauss II, Johann Vienna Blood Waltz Op. 354 Philharmonia Orch/Otto Klemperer

Kreisler, Fritz Viennese Rhapsodic Fantasietta Fritz Kreisler, v; Orch/Donald Voorhees

Schumann, Robert Kreisleriana, Op. 16 Annie Fischer, p

Strauss, Josef Polka schnell, Eingesendet, Op 240 Vienna Phil/Willi Boskovsky

Biber, Heinrich von Sonata No. 10 a 5 in g minor, for trumpet & strings Crispian Steele-Perkins, tr; Tafelmusik/Jeanne Lamon

Stevens, Halsey Trumpet Sonata (1956) Wynton Marsalis, tr; Judith Lynn Stillman, p

Couperin, Armand-Louis Les Quatre Nations Jennifer Paul, hc

Couperin, François Les Nations Florilegium

Couperin, Louis Passacaille Andrew Lawrence-King, h

Strauss, Richard Divertimento after Couperin, Op. 86 New York Chamber Orch/Gerard Schwarz

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: Partita No. 1: Gigue (1726)

Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888)

Felix Mendelssohn: Trumpet Overture (1826)

Anthony Holborne: Galliard No. 4 (1599)

Johann Sebastian Bach: Motet 'Fürchte dich nicht' (1726)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936)

John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)

Robert Schumann: Scherzo from Symphony No. 2 (1846)

Stanislaw Moniuszko: The Raftsman: Overture (1858)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Les Toreadors (1875)

Henryk Wieniawski: Finale from Violin Concerto No. 1 (1852)

Traditional: The Peacock

Germaine Tailleferre: Piano Trio (1917)

Frank Bridge: Cherry Ripe (1916)

Francis Poulenc: Improvisation No. 12 'Homage to Schubert' (1941)

Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas: Orgía (1920)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Jonathan Leshnoff: Adagio 'Hod' from Guitar Concerto (2013)

John Williams: Memoirs of a Geisha: Sayuri's Theme (2005)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1757)

Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948)

Jacques Ibert: Divertissement (1930)

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 2 (1881)

Clarice Assad: Impressions: Dança Brasileira (2008)

Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

E. J. Moeran: Whythorne's Shadow (1928)

Peter Warlock: Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite' (1926)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 in D 'Pastoral' (1801)

Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio 'Rage over a lost penny' (1800)

Johann David Heinichen: Movements from Concerto Grosso in G (1715)

Kara Karayev: Seven Beauties: Suite (1949)

John Field: Rondeau in A-Flat (1812)

Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture (1843)

Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 6 (1922)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Somei Satoh: Bifu (2012)

Einojuhani Rautavaara: Whispering (2012)

Jean Sibelius: En saga (1901)

Uuno Klami: The Cyclist (1946)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)

Claude Debussy: Images for Orchestra (1912)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in g (1744)

John Ireland: Tritons (1899)

Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' (1826)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A (1730)

Turlough O'Carolan: Carolan's Concerto (1700)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in a 'Red Riding Hood' (1911)

Edvard Grieg: Norwegian Dances (1881)

Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

Franz Schubert: String Trio No. 1 in B-Flat (1816)

John Williams: Pops on the March (1981)

Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' (1839)

Scott Joplin: Bethena (1905)

Carl Orff: Carmina burana: On the Green (1936)

George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now (1935)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet 'Trout' (1819)

Virgil Thomson: The River: The Old South (1938)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Antonio Lotti: Oboe d'amore Concerto in A (1710)

Ludwig van Beethoven: Andante from Serenade in D (1801)

Ludwig van Beethoven: Minuet in G (1795)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 2 in d (1870)

Franz Schubert: Symphony No. 4 in c 'Tragic' (1816)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1 in C (1723)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Béla Bartók: Dance Suite (1923)

Richard Strauss: Duet Concertino (1947)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Furies (1762)

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g (1835)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade (1888)

Gustav Mahler: Piano Quartet Movement (1876)

Dmitri Klebanov: Adagio from Piano Trio No. 2 (1958)

23:00 QUIET HOUR

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

Traditional: Guide Me, O Thou Great Jehovah

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Cradle Song (1876)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)

Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926)