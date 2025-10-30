© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

October 30, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 303 | 57m 46s

October 30, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/29/25 | Expires: 11/29/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 6:13
PBS NewsHour
News Wrap: Trump cuts number of refugees allowed into U.S.
News Wrap: Trump slashes number of refugees allowed into U.S.
Clip: S2025 E303 | 6:13
Watch 6:29
PBS NewsHour
Trump should block AI chips from China, ex-ambassador says
Trump should 'hold the line' and block AI chips from Chinese market, ex-ambassador says
Clip: S2025 E303 | 6:29
Watch 6:26
PBS NewsHour
Trump-Xi agreement a 'fragile truce,' Pottinger says
Trump-Xi agreement a 'fragile truce,' former deputy national security advisor says
Clip: S2025 E303 | 6:26
Watch 3:19
PBS NewsHour
Trump and Xi agree to ease trade war, but tensions remain
Trump and Xi outline deal to ease U.S.-China trade war, but tensions remain
Clip: S2025 E303 | 3:19
Watch 3:31
PBS NewsHour
Caribbean nations hit by Hurricane Melissa begin recovery
Caribbean nations hit by Hurricane Melissa begin long road to recovery
Clip: S2025 E303 | 3:31
Watch 7:34
PBS NewsHour
Ben Folds on taking a stand for artistic freedom
Ben Folds on taking a stand for artistic freedom after Trump's Kennedy Center takeover
Clip: S2025 E303 | 7:34
Watch 7:10
PBS NewsHour
How Virginia governor's race is microcosm of national issues
How the Virginia governor's race became a microcosm of national issues
Clip: S2025 E303 | 7:10
Watch 2:23
PBS NewsHour
Shutdown reaches 5th week with important deadlines looming
Government shutdown reaches 5th week with important deadlines looming
Clip: S2025 E303 | 2:23
Watch 8:31
PBS NewsHour
Warner slams White House for excluding Dems from briefing
Sen. Warner slams White House for excluding Dems from briefing on drug boat strikes
Clip: S2025 E303 | 8:31
