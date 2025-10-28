© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

October 28, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 301 | 57m 46s

October 28, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/27/25 | Expires: 11/27/25
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 5:17
PBS NewsHour
National implications of Pennsylvania's Supreme Court race
Why Pennsylvania's Supreme Court election has national implications
Clip: S2025 E301 | 5:17
Watch 5:43
PBS NewsHour
Ex-Trump official: Pressure to end shutdown ramps up Nov. 1
Pressure to end shutdown ramps up on Nov. 1, ex-Trump White House official says
Clip: S2025 E301 | 5:43
Watch 3:32
PBS NewsHour
A Brief But Spectacular take on preventing homelessness
A Brief But Spectacular take on preventing homelessness
Clip: S2025 E301 | 3:32
Watch 5:05
PBS NewsHour
News Wrap: U.S. strikes boats in Pacific, killing 14
News Wrap: U.S. strikes alleged drug boats in Pacific, killing at least 14
Clip: S2025 E301 | 5:05
Watch 7:35
PBS NewsHour
Millions face losing SNAP benefits as shutdown continues
Millions face losing SNAP benefits as shutdown continues with no end in sight
Clip: S2025 E301 | 7:35
Watch 3:50
PBS NewsHour
Gaza ceasefire tested as Israel launches strikes on Hamas
Gaza ceasefire tested as Israel launches strikes after it says Hamas attacked soldiers
Clip: S2025 E301 | 3:50
Watch 10:39
PBS NewsHour
Hurricane Melissa slams into Jamaica as a Category 5 storm
Hurricane Melissa slams into Jamaica as a Category 5 with 185 mph winds
Clip: S2025 E301 | 10:39
Watch 9:10
PBS NewsHour
Dodgers, Blue Jays set World Series records in marathon game
Dodgers and Blue Jays break World Series records in marathon 18-inning game
Clip: S2025 E301 | 9:10
Watch 9:05
PBS NewsHour
Vermont town debates building on higher ground after floods
Vermont town debates rebuilding on higher ground after devastating floods
Clip: S2025 E300 | 9:05
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 27, 2025 - PBS News Hour full episode
October 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E300 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 26, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 26, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E299 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 25, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 25, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E298 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 24, 2025 - PBS News Hour full episode
October 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E297 | 57:46
Watch 56:42
PBS NewsHour
October 23, 2025 - PBS News Hour full episode
October 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E296 | 56:42
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 22, 2025 - PBS News Hour full episode
October 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E295 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E294 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 20, 2025 - PBS News Hour full episode
October 20, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E293 | 57:46
Watch 26:44
PBS NewsHour
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E292 | 26:44
Watch 26:44
PBS NewsHour
October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E291 | 26:44