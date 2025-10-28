October 28, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Why Pennsylvania's Supreme Court election has national implications
Pressure to end shutdown ramps up on Nov. 1, ex-Trump White House official says
A Brief But Spectacular take on preventing homelessness
News Wrap: U.S. strikes alleged drug boats in Pacific, killing at least 14
Millions face losing SNAP benefits as shutdown continues with no end in sight
Gaza ceasefire tested as Israel launches strikes after it says Hamas attacked soldiers
Hurricane Melissa slams into Jamaica as a Category 5 with 185 mph winds
Dodgers and Blue Jays break World Series records in marathon 18-inning game
Vermont town debates rebuilding on higher ground after devastating floods
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
October 27, 2025 - PBS News Hour full episode
October 26, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 25, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 24, 2025 - PBS News Hour full episode
October 23, 2025 - PBS News Hour full episode
October 22, 2025 - PBS News Hour full episode
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
October 20, 2025 - PBS News Hour full episode
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode