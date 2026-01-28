© 2026 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

January 28, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 24 | 57m 46s

January 28, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 01/27/26 | Expires: 02/27/26
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 3:12
PBS NewsHour
Minneapolis skeptical of immigration leadership change
Minneapolis residents remain skeptical after immigration enforcement leadership change
Clip: S2026 E23 | 3:12
Watch 4:58
PBS NewsHour
Taiwan fears Maduro ouster may embolden China to invade
Taiwan fears U.S. ouster of Maduro may embolden China to mimic the move
Clip: S2026 E23 | 4:58
Watch 2:53
PBS NewsHour
How the White House tone on Minnesota shootings has evolved
How the White House tone on Minnesota shootings has evolved
Clip: S2026 E23 | 2:53
Watch 6:16
PBS NewsHour
TikTok users allege censorship after U.S. ownership change
TikTok users say they are being censored after change to U.S. ownership
Clip: S2026 E23 | 6:16
Watch 7:28
PBS NewsHour
Minn. clashes mirror civil war simulation, professor says
Minnesota confrontations mirror simulation of how civil war begins, law professor says
Clip: S2026 E23 | 7:28
Watch 6:23
PBS NewsHour
News Wrap: At least 42 deaths connected to winter storm
News Wrap: At least 42 deaths connected to massive winter storm
Clip: S2026 E23 | 6:23
Watch 9:18
PBS NewsHour
Whistleblower responds after DOJ says DOGE mishandled data
Whistleblower responds after DOJ confirms DOGE mishandled Social Security data
Clip: S2026 E23 | 9:18
Watch 3:35
PBS NewsHour
A Brief But Spectacular take on protecting what we love
A Brief But Spectacular take on protecting what we love
Clip: S2026 E23 | 3:35
Watch 8:10
PBS NewsHour
New book explores Robinson's testimony against Robeson
'Kings and Pawns' explores Jackie Robinson's reluctant testimony against Paul Robeson
Clip: S2026 E23 | 8:10
