WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
PBS NewsHour

January 21, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 21 | 57m 46s

January 21, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 01/20/26 | Expires: 02/20/26
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 5:52
PBS NewsHour
'Get in the Game' explores connections between art, sports
'Get in the Game' exhibition explores connections between art and sports
Clip: S2026 E21 | 5:52
Watch 5:21
PBS NewsHour
Greenland push addressed Arctic security, Heinrichs says
Greenland push helped Trump address Arctic security, Rebeccah Heinrichs says
Clip: S2026 E21 | 5:21
Watch 6:48
PBS NewsHour
How the affordability crisis evolved since Trump's return
How the affordability crisis has evolved since Trump's return
Clip: S2026 E21 | 6:48
Watch 7:24
PBS NewsHour
St. Paul mayor responds to unrest triggered by ICE raids
St. Paul mayor responds to unrest triggered by federal immigration raids
Clip: S2026 E21 | 7:24
Watch 4:29
PBS NewsHour
Trump backs down on threats against Greenland
Trump backpedals on threats against Greenland, but allies say damage has been done
Clip: S2026 E21 | 4:29
Watch 7:47
PBS NewsHour
What's next for U.S., allies after Trump's Greenland demands
Anne Applebaum on what's next for U.S. and allies after Trump's Greenland demands
Clip: S2026 E21 | 7:47
Watch 0:00
PBS NewsHour
Supreme Court hears case on Trump's attempt to control Fed
Supreme Court hears case on Trump's attempt to control Federal Reserve
Clip: S2026 E21 | 0:00
Watch 6:20
PBS NewsHour
News Wrap: Much of U.S. bracing for 'expansive' winter storm
News Wrap: Much of U.S. bracing for 'expansive' winter storm
Clip: S2026 E21 | 6:20
Watch 4:35
PBS NewsHour
Gaza families dig through rubble for loved ones’ remains
Gaza families dig through rubble searching for loved ones’ remains
Clip: S2026 E20 | 4:35
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 20, 2026 - PBS News Hour full episode
January 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E20 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 19, 2026 - PBS News Hour full episode
January 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E19 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E16 | 57:46
Watch 56:46
PBS NewsHour
January 15, 2026 - PBS News Hour full episode
January 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E15 | 56:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 14, 2026 - PBS News Hour full episode
January 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E14 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E13 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E12 | 57:46
Watch 26:52
PBS NewsHour
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E11 | 26:52
Watch 26:44
PBS NewsHour
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E10 | 26:44
Watch 56:44
PBS NewsHour
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E9 | 56:44