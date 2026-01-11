© 2026 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode

Season 2026 Episode 11

January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode

Aired: 01/10/26
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 1:44
PBS NewsHour
News Wrap: Iran warns U.S. against supporting protesters
Clip: S2026 E11 | 1:44
Watch 6:41
PBS NewsHour
Highlights from PBS News Weekend as show goes off the air
Clip: S2026 E11 | 6:41
Watch 6:31
PBS NewsHour
How social media lures migrants into treacherous journeys
Clip: S2026 E11 | 6:31
Watch 5:15
PBS NewsHour
Report raises concerns about generic drug quality testing
Clip: S2026 E11 | 5:15
Watch 4:53
PBS NewsHour
Scientists use new tech to track monarch butterfly migration
Clip: S2026 E11 | 4:53
Watch 5:45
PBS NewsHour
ICE shootings spark outrage, protests across the country
Clip: S2026 E10 | 5:45
Watch 9:29
PBS NewsHour
Critics call 1st Myanmar election since military coup a sham
Clip: S2026 E10 | 9:29
Watch 26:44
PBS NewsHour
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E10 | 26:44
Watch 6:14
PBS NewsHour
New book looks inside controversial tech firm Palantir
Clip: S2026 E10 | 6:14
Watch 26:44
PBS NewsHour
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E10 | 26:44
Watch 56:44
PBS NewsHour
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E9 | 56:44
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E8 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46
Watch 56:42
PBS NewsHour
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E6 | 56:42
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E5 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E4 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E3 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E2 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E1 | 57:46