PBS NewsHour

January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode

Season 2026 Episode 10 | 26m 44s

January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode

Aired: 01/09/26 | Expires: 02/09/26
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 2:34
PBS NewsHour
News Wrap: Iran threatens protesters with death penalty
News Wrap: Iran threatens death penalty for protesters as tensions escalate
Clip: S2026 E10 | 2:34
Watch 5:45
PBS NewsHour
ICE shootings spark outrage, protests across the country
ICE shootings spark outrage, protests across the country demanding accountability
Clip: S2026 E10 | 5:45
Watch 9:29
PBS NewsHour
Critics call 1st Myanmar election since military coup a sham
Critics call Myanmar’s first elections since military coup a sham as civil war rages on
Clip: S2026 E10 | 9:29
Watch 6:14
PBS NewsHour
New book looks inside controversial tech firm Palantir
New book offers glimpse inside world of controversial tech firm Palantir and its CEO
Clip: S2026 E10 | 6:14
Watch 5:13
PBS NewsHour
New video of ICE shooting emerges as tensions rise
New video of Minneapolis ICE shooting emerges as tensions rise across the nation
Clip: S2026 E9 | 5:13
Watch 5:26
PBS NewsHour
News Wrap: Russia uses new hypersonic missile in Ukraine
News Wrap: Zelenskyy says Russia used hypersonic missile to send Europe a message
Clip: S2026 E9 | 5:26
Watch 7:25
PBS NewsHour
The mounting economic challenges weakening the job market
The mounting economic challenges weakening the job market
Clip: S2026 E9 | 7:25
Watch 9:00
PBS NewsHour
Iran threatens further crackdown as protests grow
Iranian government threatens further crackdown as protests grow
Clip: S2026 E9 | 9:00
Watch 10:33
PBS NewsHour
Brooks and Capehart on the Minnesota ICE shooting
Brooks and Capehart on the response to the Minnesota ICE shooting
Clip: S2026 E9 | 10:33
Watch 56:44
PBS NewsHour
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E9 | 56:44
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E8 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46
Watch 56:42
PBS NewsHour
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E6 | 56:42
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E5 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E4 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E3 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E2 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E1 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E365 | 57:46