January 1, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Azerbaijan-Armenia peace plan hinges on narrow strip of land along Iran border
Photojournalists reflect on capturing 2025's most impactful images
Onboard an expedition to study a massive, melting glacier in Antarctica
Why PolitiFact has labeled 2025 the 'Year of the Lies'
Chloe Flower fuses classical and contemporary music in a style coined 'popsical'
A Brief But Spectacular take on helping children in foster care
Trump signals Russia blocking path to peace as CIA rejects Putin's drone attack claim
News Wrap: Millions ring in new year amid Arctic temperatures and heavy snow
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode