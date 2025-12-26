© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

December 26, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 360 | 57m 46s

Friday on the News Hour, the Trump administration conducts strikes in Nigeria against alleged terrorists, who they claim were killing Christians. A federal judge blocks the detention of a British social media activist who tracks online hate and disinformation. Plus, the White House pushes to dismantle a leading climate and weather center — with serious implications for accurate forecasts.

Aired: 12/25/25 | Expires: 01/25/26
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E359 | 57:46
Watch 2:39
PBS NewsHour
Rain drenches Southern California with more storms coming
Torrential rains drench Southern California with more storms on the way
Clip: S2025 E359 | 2:39
Watch 5:06
PBS NewsHour
Irin Carmon joins Amna Nawaz for our 'Settle In' podcast
Irin Carmon joins Amna Nawaz for our 'Settle In' podcast
Clip: S2025 E359 | 5:06
Watch 3:36
PBS NewsHour
News Wrap: Zelenskyy speaks with U.S. peace negotiators
News Wrap: Zelenskyy says he had 'good conversation' with U.S. negotiators on peace plan
Clip: S2025 E359 | 3:36
Watch 5:44
PBS NewsHour
How the traditions of Santa Claus evolved over centuries
How the character and traditions of Santa Claus evolved over centuries
Clip: S2025 E359 | 5:44
Watch 3:46
PBS NewsHour
The Rockettes celebrate a century of dance
The Rockettes celebrate 100 years as a holiday season favorite
Clip: S2025 E359 | 3:46
Watch 4:09
PBS NewsHour
A Brief But Spectacular take on resilience and rebuilding
A Brief But Spectacular take on putting the pieces back together
Clip: S2025 E359 | 4:09
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E358 | 57:46
Watch 4:36
PBS NewsHour
Zelenskyy proposal for Russian-occupied areas of Ukraine
Zelenskyy proposes compromise for Russian-occupied areas of Ukraine
Clip: S2025 E358 | 4:36
