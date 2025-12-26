December 26, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Torrential rains drench Southern California with more storms on the way
Irin Carmon joins Amna Nawaz for our 'Settle In' podcast
News Wrap: Zelenskyy says he had 'good conversation' with U.S. negotiators on peace plan
How the character and traditions of Santa Claus evolved over centuries
The Rockettes celebrate 100 years as a holiday season favorite
A Brief But Spectacular take on putting the pieces back together
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Zelenskyy proposes compromise for Russian-occupied areas of Ukraine
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 19, 2025 - PBS News Hour full episode
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode