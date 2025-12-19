© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

December 19, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 353 | 57m 46s

December 19, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/18/25 | Expires: 01/18/26
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 9:10
PBS NewsHour
Investigators search for motive in Brown, MIT shootings
Investigators search for motive after shooter linked to Brown University, MIT found dead
Clip: S2025 E353 | 9:10
Watch 7:36
PBS NewsHour
Chris Whipple on the reaction to his Susie Wiles profile
Chris Whipple on the White House reaction to his Susie Wiles profile
Clip: S2025 E353 | 7:36
Watch 5:24
PBS NewsHour
News Wrap: 9 companies cut drug prices for Medicaid
News Wrap: 9 pharmaceutical companies cut drug prices for Medicaid
Clip: S2025 E353 | 5:24
Watch 8:38
PBS NewsHour
Family of woman detained by immigration shares her story
Family of North Carolina woman detained by immigration officers shares her story
Clip: S2025 E353 | 8:38
Watch 10:42
PBS NewsHour
Brooks and Capehart on Trump's favorability, mental acuity
Brooks and Capehart on Trump's approval ratings and mental acuity
Clip: S2025 E353 | 10:42
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E352 | 57:46
Watch 8:00
PBS NewsHour
Poet Billy Collins explores love, loss, life in 'Dog Show'
Poet Billy Collins explores love, loss and life in 'Dog Show'
Clip: S2025 E352 | 8:00
Watch 5:08
PBS NewsHour
U.S. weapons package for Taiwan angers China
What’s in the U.S. weapons package for Taiwan and why China is angry
Clip: S2025 E352 | 5:08
Watch 7:05
PBS NewsHour
Trump administration moves to restrict gender-affirming care
Trump administration moves to restrict gender-affirming care for minors nationwide
Clip: S2025 E352 | 7:05
