© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

December 11, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 345 | 57m 46s

December 11, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/10/25 | Expires: 01/10/26
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E344 | 57:46
Watch 5:46
PBS NewsHour
Federal Reserve cuts interest rates amid mixed economic data
Federal Reserve cuts interest rates amid mixed economic data and divisions in its ranks
Clip: S2025 E344 | 5:46
Watch 5:49
PBS NewsHour
News Wrap: Judge halts National Guard deployments in LA
News Wrap: Judge halts National Guard deployments in Los Angeles
Clip: S2025 E344 | 5:49
Watch 8:38
PBS NewsHour
Trump’s affordability speech turns into a rant on immigrants
Trump’s affordability speech turns into a rant against immigrants
Clip: S2025 E344 | 8:38
Watch 8:13
PBS NewsHour
Syrian filmmaker returns home after the fall of Assad regime
Syrian filmmaker gives an inside look at her return home after the fall of Assad regime
Clip: S2025 E344 | 8:13
Watch 10:20
PBS NewsHour
How political divisions are impacting people across the U.S.
Reconnecting with people in the U.S. to see how political divisions are affecting them
Clip: S2025 E344 | 10:20
Watch 5:59
PBS NewsHour
U.S. seizes oil tanker off the coast of Venezuela
U.S. seizes oil tanker off the coast of Venezuela, escalating tensions with Maduro
Clip: S2025 E344 | 5:59
Watch 6:53
PBS NewsHour
Education Department ends student loan repayment plan
What the end of a Biden-era student loan program means for borrowers
Clip: S2025 E344 | 6:53
Watch 56:45
PBS NewsHour
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E343 | 56:45
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E344 | 57:46
Watch 56:45
PBS NewsHour
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E343 | 56:45
Watch 56:45
PBS NewsHour
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E342 | 56:45
Watch 24:09
PBS NewsHour
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E341 | 24:09
Watch 24:09
PBS NewsHour
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E340 | 24:09
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E339 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E338 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E337 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E336 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E335 | 57:46