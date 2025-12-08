© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

December 8, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 342 | 56m 45s

December 8, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/07/25 | Expires: 01/07/26
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
Clip: S2025 E81 | 2:21
PBS NewsHour
Tamara Keith and Amy Walter on resistance to Trump policies
Clip: S2025 E342 | 8:08
PBS NewsHour
Trump proposes $12 billion in aid to farmers hurt by tariffs
Clip: S2025 E342 | 6:45
PBS NewsHour
Indiana Republicans repel calls to redraw congressional maps
Clip: S2025 E342 | 5:09
PBS NewsHour
News Wrap: Bidding war brews for Warner Bros. Discovery
Clip: S2025 E342 | 6:40
PBS NewsHour
Europe rallies around Ukraine after U.S. shifts strategy
Clip: S2025 E342 | 11:03
PBS NewsHour
Supreme Court considers Trump's power over federal agencies
Clip: S2025 E342 | 5:52
PBS NewsHour
Why Native Americans are facing high rates of mental decline
Clip: S2025 E342 | 8:56
PBS NewsHour
Tips for avoiding online holiday shopping scams
Clip: S2025 E341 | 6:08
PBS NewsHour
News Wrap: Lawmakers weigh in on controversial boat strikes
Clip: S2025 E341 | 2:08
PBS NewsHour
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E341 | 24:09
PBS NewsHour
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E340 | 24:09
PBS NewsHour
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E339 | 57:46
PBS NewsHour
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E338 | 57:46
PBS NewsHour
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E337 | 57:46
PBS NewsHour
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E336 | 57:46
PBS NewsHour
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E335 | 57:46
PBS NewsHour
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E334 | 24:09
PBS NewsHour
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E333 | 24:09
PBS NewsHour
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E332 | 57:46