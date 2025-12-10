December 10, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Federal Reserve cuts interest rates amid mixed economic data and divisions in its ranks
News Wrap: Judge halts National Guard deployments in Los Angeles
Trump’s affordability speech turns into a rant against immigrants
Syrian filmmaker gives an inside look at her return home after the fall of Assad regime
What the end of a Biden-era student loan program means for borrowers
Reconnecting with people in the U.S. to see how political divisions are affecting them
U.S. seizes oil tanker off the coast of Venezuela, escalating tensions with Maduro
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Marjorie Taylor Greene speaks out about President Trump as she prepares to leave Congress
