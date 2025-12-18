© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

December 18, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 352 | 57m 46s

Aired: 12/17/25 | Expires: 01/17/26
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 26:44
PBS NewsHour
Trump addresses the nation from the White House
Special: 26:44
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E351 | 57:46
Watch 8:39
PBS NewsHour
Colorado becomes refuge for Texas trans teen seeking care
Clip: S2025 E351 | 8:39
Watch 5:38
PBS NewsHour
Trump gets his worst economic ratings ever in new poll
Clip: S2025 E351 | 5:38
Watch 5:36
PBS NewsHour
News Wrap: Bondi Beach suspect faces 15 counts of murder
Clip: S2025 E351 | 5:36
Watch 5:58
PBS NewsHour
GOP proposal would steer money into health savings accounts
Clip: S2025 E351 | 5:58
Watch 8:23
PBS NewsHour
Ben Greenberg reflects on past trauma after Brown shooting
Clip: S2025 E351 | 8:23
Watch 8:57
PBS NewsHour
Trump escalates Venezuela confrontation with oil blockade
Clip: S2025 E351 | 8:57
Watch 8:56
PBS NewsHour
Dem, GOP lawmakers on uniting to force vote on ACA subsidies
Clip: S2025 E351 | 8:56
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E351 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E350 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E349 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E348 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E347 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E346 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E345 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E344 | 57:46
Watch 56:45
PBS NewsHour
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E343 | 56:45
Watch 56:45
PBS NewsHour
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E342 | 56:45