© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

December 15, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 349 | 57m 46s

Monday on the News Hour, authorities renew their search for the Brown University shooter and Australian leaders vow to toughen gun laws after an attack at a Hanukkah festival. Hong Kong democracy activist Jimmy Lai is convicted in a case that's become a symbol of Beijing’s crackdown on dissent. Plus, how Trump's immigration crackdown is affecting people who spent years trying to become citizens.

Aired: 12/14/25 | Expires: 01/14/26
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 26:45
PBS NewsHour
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E348 | 26:45
Watch 6:25
PBS NewsHour
Australia declares Bondi Beach shooting a terrorist attack
Australia declares Bondi Beach shooting a terrorist attack amid spike in antisemitism
Clip: S2025 E348 | 6:25
Watch 6:27
PBS NewsHour
Providence reels from deadly shooting at Brown University
Providence community reels from deadly shooting and lockdown at Brown University
Clip: S2025 E348 | 6:27
Watch 6:44
PBS NewsHour
‘Dirtbag Billionaire’ tells story of Patagonia’s founder
New book ‘Dirtbag Billionaire’ tells story of Patagonia’s unconventional founder
Clip: S2025 E348 | 6:44
Watch 1:41
PBS NewsHour
News Wrap: Zelenskyy meets U.S. envoys for talks to end war
News Wrap: Zelenskyy meets with Witkoff and Kushner for talks to end war in Ukraine
Clip: S2025 E348 | 1:41
Watch 2:12
PBS NewsHour
Dog with prosthetic paws inspires Ukraine’s wounded veterans
Dog with prosthetic paws inspires Ukrainian veterans recovering from wounds of war
Clip: S2025 E348 | 2:12
Watch 3:01
PBS NewsHour
News Wrap: Trump vows retaliation for U.S. deaths in Syria
News Wrap: Trump vows retaliation for killing of Americans in Syria
Clip: S2025 E347 | 3:01
Watch 6:05
PBS NewsHour
Displaced Gazans face dire conditions months after ceasefire
Displaced Palestinians struggle with cold, malnutrition in Gaza months after ceasefire
Clip: S2025 E347 | 6:05
Watch 26:45
PBS NewsHour
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E347 | 26:45
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 26:45
PBS NewsHour
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E348 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E347 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E346 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E345 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E344 | 57:46
Watch 56:45
PBS NewsHour
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E343 | 56:45
Watch 56:45
PBS NewsHour
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E342 | 56:45
Watch 24:09
PBS NewsHour
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E341 | 24:09
Watch 24:09
PBS NewsHour
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E340 | 24:09
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E339 | 57:46