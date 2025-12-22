© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

December 22, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 356 | 57m 46s

Monday on the News Hour, the Trump administration halts offshore wind projects off the East Coast in its latest move against the industry. The new head of CBS News sparks controversy by pulling a "60 Minutes" story about the alleged torture of men deported by the Trump administration to El Salvador. Plus, the hurdles that parents of kids with disabilities face when trying to find care.

Aired: 12/21/25 | Expires: 01/21/26
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 5:44
PBS NewsHour
School program uses hip-hop to teach social-emotional skills
How a school program from Baltimore is using hip-hop to teach social-emotional skills
Clip: S2025 E355 | 5:44
Watch 26:45
PBS NewsHour
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E355 | 26:45
Watch 6:46
PBS NewsHour
As drug costs rise, reduced coverage has deadly consequences
As medication costs rise, decreasing insurance coverage has deadly consequences
Clip: S2025 E355 | 6:46
Watch 2:18
PBS NewsHour
News Wrap: Trump photo missing from DOJ Epstein file release
News Wrap: Trump photo among missing Epstein files from Justice Department release
Clip: S2025 E355 | 2:18
Watch 5:39
PBS NewsHour
Coast Guard ramps up oil tanker interceptions near Venezuela
U.S. Coast Guard ramps up oil tanker interceptions off Venezuelan coast
Clip: S2025 E355 | 5:39
Watch 3:22
PBS NewsHour
A look at Christmas festivities, traditions around the world
A look at Christmas festivities and traditions around the world
Clip: S2025 E355 | 3:22
Watch 26:45
PBS NewsHour
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E354 | 26:45
Watch 5:32
PBS NewsHour
DOJ’s heavily redacted Epstein file release draws criticism
Justice Department’s heavily redacted Epstein file release draws criticism from lawmakers
Clip: S2025 E354 | 5:32
Watch 9:36
PBS NewsHour
A conversation with renowned animal scientist Temple Grandin
A conversation with Temple Grandin, world-renowned animal scientist and autism advocate
Clip: S2025 E354 | 9:36
