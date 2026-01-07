© 2026 Ideastream Public Media

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
PBS NewsHour

January 7, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 7 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, a woman is shot and killed by an ICE agent in Minneapolis, igniting protests in a city targeted by the Trump administration's immigration crackdown. U.S. forces seize two more tankers linked to Venezuela as part of President Trump's plan to take control of the nation's oil industry. Plus, communities struggle to rebuild, one year after the devastating Los Angeles fires.

Aired: 01/06/26 | Expires: 02/06/26
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
PBS NewsHour
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E6 | 56:42
PBS NewsHour
A Brief But Spectacular take on questions of belonging
A Brief But Spectacular take on questions of belonging
Clip: S2026 E6 | 3:23
PBS NewsHour
Latin America analyst, ex-ambassador split on Trump Doctrine
Latin America analyst, ex-ambassador offer views on 'Trump Doctrine'
Clip: S2026 E6 | 10:43
PBS NewsHour
European leaders reject Trump's demands for Greenland
After Trump's removal of Maduro, European leaders reject his demands for Greenland
Clip: S2026 E6 | 4:54
PBS NewsHour
Trump's push to access Venezuela's oil faces major barriers
Trump's push to access Venezuela's oil reserves faces major barriers
Clip: S2026 E6 | 7:44
PBS NewsHour
Fight over how Jan. 6 is remembered continues 5 years later
5 years later, the fight over how Jan. 6 is remembered continues
Clip: S2026 E6 | 9:12
PBS NewsHour
Pardoned Jan. 6 rioters return to Capitol on 5th anniversary
Pardoned Jan. 6 rioters return to Capitol on 5th anniversary of insurrection
Clip: S2026 E6 | 6:11
PBS NewsHour
How the aftermath of Jan. 6 still challenges the Capitol
How the aftermath of Jan. 6 still challenges the Capitol
Clip: S2026 E6 | 4:17
PBS NewsHour
News Wrap: Trump says he'll be impeached if GOP loses
News Wrap: Trump tells Republicans he'll be impeached if they lose in midterms
Clip: S2026 E6 | 6:04
PBS NewsHour
PBS NewsHour
PBS NewsHour
PBS NewsHour
PBS NewsHour
PBS NewsHour
PBS NewsHour
PBS NewsHour
PBS NewsHour
PBS NewsHour
