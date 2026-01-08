© 2026 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

January 8, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 8 | 57m 46s

January 8, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 01/07/26 | Expires: 02/07/26
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 4:42
PBS NewsHour
News Wrap: Internet, phone service shut off in Iran
News Wrap: Internet and phone service shut off in Iran amid widening protests
Clip: S2026 E8 | 4:42
Watch 4:41
PBS NewsHour
Trump invites Colombia's leader to White House
In turnaround from earlier threats, Trump invites Colombia's leader to the White House
Clip: S2026 E8 | 4:41
Watch 6:03
PBS NewsHour
What federal guidelines say about agents using deadly force
What federal guidelines say about agents using deadly force
Clip: S2026 E8 | 6:03
Watch 6:20
PBS NewsHour
Protesters push for accountability after ICE shooting
Minnesota leaders and protesters push for accountability after ICE shooting
Clip: S2026 E8 | 6:20
Watch 7:18
PBS NewsHour
Trump's foreign focus a distraction, Sen. Slotkin says
Trump focused on foreign affairs to distract from domestic challenges, Sen. Slotkin says
Clip: S2026 E8 | 7:18
Watch 6:06
PBS NewsHour
Senate moves to restrict military action in Venezuela
Senate moves to restrict Trump from taking further military action against Venezuela
Clip: S2026 E8 | 6:06
Watch 8:51
PBS NewsHour
Rep. Zinke on Trump, Maduro and war powers
Zinke supports Trump action in Venezuela but sees no basis for action in Greenland
Clip: S2026 E8 | 8:51
Watch 7:47
PBS NewsHour
Inside the real Pittsburgh hospital behind HBO's 'The Pitt'
Inside the real Pittsburgh hospital behind HBO's 'The Pitt'
Clip: S2026 E8 | 7:47
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46
Watch 56:42
PBS NewsHour
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E6 | 56:42
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E5 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E4 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E3 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E2 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E1 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E365 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E364 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E363 | 57:46