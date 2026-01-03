© 2026 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode

Season 2026 Episode 3 | 26m 45s

January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode

Aired: 01/02/26 | Expires: 02/02/26
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 6:45
PBS NewsHour
San Francisco sues food companies over ultra-processed foods
Why San Francisco is suing top U.S. food manufacturers over ultra-processed foods
Clip: S2026 E3 | 6:45
Watch 4:23
PBS NewsHour
Former U.S. ambassador analyzes goal of Maduro regime change
Former U.S. ambassador to Venezuela analyzes goal of Maduro regime change
Clip: S2026 E3 | 4:23
Watch 3:05
PBS NewsHour
Venezuelans react to Maduro’s capture by U.S. forces
Venezuelans react to Maduro’s capture by U.S. forces with mix of celebration and worry
Clip: S2026 E3 | 3:05
Watch 4:12
PBS NewsHour
Census officials work to count every person in remote Alaska
Census officials work to count every person in Alaska’s most remote places
Clip: S2026 E3 | 4:12
Watch 1:26
PBS NewsHour
News Wrap: Iran vows crackdown on ‘rioters’ amid protests
News Wrap: Iran vows crackdown on ‘rioters’ amid protests over economy
Clip: S2026 E3 | 1:26
Watch 4:03
PBS NewsHour
U.S. military captures Venezuela’s Maduro in surprise strike
Trump says U.S. will ‘run’ Venezuela after capturing Maduro in surprise military strike
Clip: S2026 E3 | 4:03
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E2 | 57:46
Watch 6:50
PBS NewsHour
Kennedy Center faces cancellations after Trump's name added
Kennedy Center faces artist cancellations, drop in ticket sales after Trump's name added
Clip: S2026 E2 | 6:50
Watch 11:12
PBS NewsHour
Grenell defends Trump's Kennedy Center takeover
'We cannot have art institutions that lose money': Grenell defends Kennedy Center takeover
Clip: S2026 E2 | 11:12
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E2 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E1 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E365 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E364 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E363 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E362 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E361 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E360 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E359 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E358 | 57:46