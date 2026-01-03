January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Why San Francisco is suing top U.S. food manufacturers over ultra-processed foods
Former U.S. ambassador to Venezuela analyzes goal of Maduro regime change
Venezuelans react to Maduro’s capture by U.S. forces with mix of celebration and worry
Census officials work to count every person in Alaska’s most remote places
News Wrap: Iran vows crackdown on ‘rioters’ amid protests over economy
Trump says U.S. will ‘run’ Venezuela after capturing Maduro in surprise military strike
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Kennedy Center faces artist cancellations, drop in ticket sales after Trump's name added
'We cannot have art institutions that lose money': Grenell defends Kennedy Center takeover
