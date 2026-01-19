© 2026 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
School closings from WKYC
PBS NewsHour

January 19, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 19 | 57m 46s

Monday on the News Hour, Europe stands firm against Trump's push for Greenland after he links the effort to not winning the Nobel Peace Prize. Federal agents clash with protesters in Minneapolis, further roiling a community threatened with military intervention. Plus, we report from Antarctica, where scientists are trying to explain why a massive glacier is melting so fast.

Aired: 01/18/26 | Expires: 02/18/26
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 10:05
PBS NewsHour
Europe stands firm against Trump's push for Greenland
Europe stands firm against Trump's push for Greenland as he threatens new tariffs
Clip: S2026 E19 | 10:05
Watch 3:41
PBS NewsHour
Minnesota protests enter 3rd week amid immigration raids
Minnesota protests enter 3rd week as immigration raids continue
Clip: S2026 E19 | 3:41
Watch 12:00
PBS NewsHour
Voyage to Antarctica seeks to learn why a glacier is melting
On board the voyage to Antarctica to learn why a massive glacier is melting
Clip: S2026 E19 | 12:00
Watch 6:51
PBS NewsHour
Congress divided over how much authority to cede to Trump
As Trump expands presidential power, Congress divided over how much authority to cede
Clip: S2026 E19 | 6:51
Watch 7:14
PBS NewsHour
News Wrap: Leaders weigh joining Trump's 'Board of Peace'
News Wrap: World leaders weigh whether to join Trump's 'Board of Peace' for Gaza
Clip: S2026 E19 | 7:14
Watch 7:49
PBS NewsHour
Amy Walter and Jasmine Wright on Trump's control of the GOP
Amy Walter and Jasmine Wright on Trump's control of GOP lawmakers
Clip: S2026 E19 | 7:49
Watch 4:58
PBS NewsHour
A Brief But Spectacular take on walking like you belong
Minnijean Brown-Trickey's Brief But Spectacular take on walking like you belong
Clip: S2026 E19 | 4:58
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E16 | 57:46
Watch 5:12
PBS NewsHour
News Wrap: Trump ramps up Greenland takeover threat
News Wrap: Trump threatens tariffs for countries not supporting his Greenland takeover
Clip: S2026 E16 | 5:12
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E16 | 57:46
Watch 56:46
PBS NewsHour
January 15, 2026 - PBS News Hour full episode
January 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E15 | 56:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 14, 2026 - PBS News Hour full episode
January 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E14 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E13 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E12 | 57:46
Watch 26:52
PBS NewsHour
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E11 | 26:52
Watch 26:44
PBS NewsHour
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E10 | 26:44
Watch 56:44
PBS NewsHour
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E9 | 56:44
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E8 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46