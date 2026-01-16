January 16, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Black midwife’s death highlights racial gap in maternal mortality
What is the Insurrection Act? Explaining its powers as Trump threatens to use it
Machado presents Trump her Nobel Prize as uncertainty surrounds Venezuela’s leadership
News Wrap: U.S. places new sanctions on several Iranian officials
White House slashes, then restores, funding to treat mental health and addiction
Minnesota leaders call for calm as protests escalate and Trump intensifies threats
3D tech preserves and reproduces masterpieces, raising ethical questions
How Trump's attack on wind power is impacting the energy industry
January 15, 2026 - PBS News Hour full episode
