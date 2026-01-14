© 2026 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

January 14, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 14 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, as the unrest continues in Iran, President Trump seems to tamp down his threats of military action. Disagreements remain after a meeting between the White House and officials from Denmark and Greenland, a territory Trump wants to control. Plus, more immigration raids and the ongoing fallout from the killing of a U.S. citizen by an ICE agent keep the Twin Cities on edge.

Aired: 01/13/26 | Expires: 02/13/26
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 4:58
PBS NewsHour
GOP senators flip votes to squash war powers resolution
GOP senators flip votes to squash Venezuela war powers resolution
Clip: S2026 E14 | 4:58
Watch 8:29
PBS NewsHour
Small law change could have a huge impact on hemp industry
How a small law change could have a huge impact on the U.S. hemp industry
Clip: S2026 E14 | 8:29
Watch 5:52
PBS NewsHour
Iran protests ease after brutal crackdown, activist says
Iran protests have eased after government's brutal crackdown, activist says
Clip: S2026 E14 | 5:52
Watch 5:32
PBS NewsHour
News Wrap: U.S. suspends visa applications from 75 countries
News Wrap: U.S. suspending visa applications from 75 countries
Clip: S2026 E14 | 5:32
Watch 7:08
PBS NewsHour
Twin Cities on edge as ICE raids ignite fear and protests
Twin Cities on edge as ICE raids ignite fear and protests
Clip: S2026 E14 | 7:08
Watch 7:11
PBS NewsHour
Minnesota AG says ICE raids eroding trust in government
Minnesota AG says 'destructive' immigration raids are eroding trust in government
Clip: S2026 E14 | 7:11
Watch 4:55
PBS NewsHour
FBI search raises concerns about intimidation of free press
FBI searches reporter’s home, raising concerns about intimidation of free press
Clip: S2026 E14 | 4:55
Watch 8:42
PBS NewsHour
A look at the strategic importance of Greenland
A look at the strategic importance of Greenland as Trump escalates threats
Clip: S2026 E14 | 8:42
Watch 7:26
PBS NewsHour
How Denmark views Trump's threats to take over Greenland
How Denmark views Trump's threats to take over Greenland
Clip: S2026 E13 | 7:26
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E13 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E12 | 57:46
Watch 26:52
PBS NewsHour
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E11 | 26:52
Watch 26:44
PBS NewsHour
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E10 | 26:44
Watch 56:44
PBS NewsHour
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E9 | 56:44
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E8 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46
Watch 56:42
PBS NewsHour
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E6 | 56:42
Watch 57:46
PBS NewsHour
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E5 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E4 | 26:45