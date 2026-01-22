January 22, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Jury acquits Uvalde officer of failing to act during school shooting
How Trump is challenging America’s judicial system during his second term
Filmmaker Jafar Panahi on 'It Was Just an Accident' and challenging the Iranian government
Jack Smith defends criminal investigations into Trump during House hearing
News Wrap: Trump sues JPMorgan Chase and CEO Jamie Dimon for $5 billion
One year in, a look at the impact of Trump's immigration crackdown
Trump unveils his vision to rebuild Gaza into a seaside metropolis
What to expect from the potentially devastating winter storm
January 21, 2026 - PBS News Hour full episode
