PBS NewsHour

January 23, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 23 | 57m 46s

Friday on the News Hour, a monster winter storm is expected to bring frigid temperatures, heavy snow and dangerous ice to more than 200 million across the country. As images of a 5-year-old boy being detained by ICE in Minnesota trigger outrage, we speak to his school's superintendent. Plus, TikTok's parent company finalizes a deal to avoid a ban that would affect millions of users in the U.S.

Aired: 01/22/26
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 4:19
PBS NewsHour
Thousands brave frigid cold in Twin Cities 'ICE Out' protest
Thousands brave frigid cold in Twin Cities 'ICE Out' protest
Clip: S2026 E23 | 4:19
Watch 5:36
PBS NewsHour
News Wrap: Starmer calls Trump's troops comments 'insulting'
News Wrap: Starmer calls Trump's comments on NATO troops in Afghanistan 'insulting'
Clip: S2026 E23 | 5:36
Watch 2:59
PBS NewsHour
More than two dozen states preparing for huge winter storm
More than two dozen states preparing for impacts of massive winter storm
Clip: S2026 E23 | 2:59
Watch 6:31
PBS NewsHour
School superintendent responds after ICE detains 5-year-old
'They are circling our schools,' superintendent says after 5-year-old detained by ICE
Clip: S2026 E23 | 6:31
Watch 5:09
PBS NewsHour
National security experts argue U.S. TikTok deal falls short
National security experts argue U.S. TikTok deal falls short
Clip: S2026 E23 | 5:09
Watch 6:55
PBS NewsHour
Measles cases surged in 2025 as vaccination rates dropped
Measles cases surged in 2025 as vaccination rates dropped
Clip: S2026 E23 | 6:55
Watch 11:46
PBS NewsHour
Brooks and Capehart on allies reevaluating ties with U.S.
Brooks and Capehart on Trump forcing allies to reevaluate ties with U.S.
Clip: S2026 E23 | 11:46
Watch 8:01
PBS NewsHour
New book 'Five Bullets' explores 1984 NYC subway shooting
New book 'Five Bullets' explores divisive 1984 NYC subway shooting
Clip: S2026 E23 | 8:01
Watch 4:29
PBS NewsHour
Jack Smith defends criminal investigations into Trump
Jack Smith defends criminal investigations into Trump during House hearing
Clip: S2026 E22 | 4:29
