WCLV Program Guide 08-26-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Avishai Cohen Gently Disturbed Eleven Wives

Tim Lin Romance in Formosa Long Ago And Far Away

Abdullah Ibrahim No Fear, No die Calypso Minor

Dinah Washington After Hours with Ms D A Foggy Day

Red Garland Soul Junction Soul Junction

Michael Dease Best Next Thing Tiktaalik

Peter Leitch Trio/Quartet 91 Winter's Tale

Scott Hamilton Classics Theme From Swan Lake

Eddie Daniels Homecoming Deja VU MJQ

WJ3 All-Stars My Ship My Ship

Champaign Fulton After Dark Blue Skies

Barron/Holland The Art of Conversation In Walked Bud

Ron Carter The Golden Striker N.Y.Slick

Charlton Singleton Crossroads Crossroads

Eastern Rebellion Eastern Rebellion Naima

Alan Pasqua Live in Italy New Hope

Grant Green Sunday Morning Come Sunrise

Theo Hill Promethean Pee Wee

Sean Jones Gemini Bj's Tune (Life In The Hand Divine)

Ryan Keberle Sonhos Da Esquina Tarde

Clifford Lamb Blues & Hues NY Cast Of Characters

Javon Jackson Me and Mr. Jones Opus 1.5

Bill Frisell Bill Frisell/Ron Carter/Paul motion On the Street Where You Live

Marty Ehrlich Song I Pity The Poor Immigrant

Charles Mingus Changes Two For Harry Carney

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:12 Gioacchino Rossini: La cambiale di matrimonio: Overture (1810) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 415363 5:09

06:16:04 Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 11:02

06:28:13 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846) Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

06:30:38 Henry Purcell: The Indian Queen: Symphony (1695) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 49240 5:12

06:41:55 Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d (1716) Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:06

06:56:19 John Williams: 1941: March (1979) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80495 4:16

07:07:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from String Quintet No. 5 K 593 (1790) Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 5:20

07:15:25 Nikolai Tcherepnin: Prelude to 'The Distant Princess' Op 4 (1896) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 447084 9:09

07:25:59 Leroy Anderson: Clarinet Candy (1962) Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:43

07:31:20 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 'Clock' (1794) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 7:04

07:43:41 Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after 'Carmen' (1920) Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394 7:46

07:53:36 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto in D (1690) Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 5:42

08:07:19 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 27 Op 90 (1814) Peter Takács, piano Cambria 1175 7:00

08:16:18 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G H 666 (1776) Academy for Early Music Berlin Harmonia Mundi 902420 9:46

08:27:36 Frédéric Chopin: Etude No. 5 Op 10 # 5 'Black Key' (1832) Nikita Magaloff, piano Philips 4788977 1:45

08:29:55 William Grant Still: American Suite (1918) Royal Scottish National Orchestra Avlana Eisenberg Naxos 559867 7:42

08:43:06 Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 11:32

08:56:23 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara (1939) Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

09:06:53 Peter Boyer: Balance of Power (2019) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 18:44

09:31:54 Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Main theme (1962) London Philharmonic John Mauceri LPO 86 2:10

09:35:13 Eugène d'Albert: The Improviser: Overture (1902) Barcelona Symphony Ronald Zollman Pan Classics 510083 4:51

09:43:19 Franz Krommer: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40 (1802) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9275 11:05

09:57:09 Jorge Morel: Danza Brasileira (1970) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 3:07

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:41 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52

10:06:04 Felix Mendelssohn: Elijah: Thanks be to God (1846) Tabernacle Choir of Temple Square Utah Symphony Joseph Silverstein Decca 436284 3:38

10:11:18 Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève Op 58 (1873) German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 13:59

10:26:05 Étienne Méhul: Finale from Symphony No. 3 (1809) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 6:11

10:33:42 Peter Boyer: Fanfare for Tomorrow (2021) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 2:41

10:40:43 John Williams: War Horse: The Homecoming (2011) Symphony Orchestra John Williams Sony 797528 8:03

10:52:42 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c Op 67 (1808) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 4776409 31:07

11:24:55 Franz Schubert: Scherzo from String Quintet D 956 (1828) Matt Haimovitz, cello Miró Quartet Oxingale 2006 10:39

11:37:21 Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in a RV 461 (1720) Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 9:26

11:49:09 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 (1878) Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 8:13

11:58:12 George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930) Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:03

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:03 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 (1895) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425112 14:20

12:22:55 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c Op 37 (1801) Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421718 37:07

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:02:56 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894) Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:43

13:06:59 Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars (1895) Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 4:23

13:13:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 18 for Piano & Violin K 301 (1778) Rafael Druian, violin Sony 86793 12:28

13:26:14 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet (1822) Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

13:31:49 Peter Boyer: Rolling River (2014) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 5:09

13:40:31 Virgil Thomson: The River: The Old South (1938) Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 9:48

13:53:14 Franz Berwald: Symphony No. 4 in E-Flat (1845) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 415502 25:31

14:20:05 Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball (1945) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 11:32

14:32:33 Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D Op 1 # 2 (1735) Gottfried von der Goltz, violin Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz DHM 77352 11:06

14:45:49 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 (1873) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4763793 9:01

14:55:20 Roger Dickerson: Sonatina: Calm-Temperamental (1956) Karen Walwyn, piano Albany 266 4:08

15:01:05 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846) Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

15:03:28 Francis Poulenc: Ave verum corpus (1952) Cambridge Singers Women City of London Sinfonia John Rutter Collegium 108 2:21

15:07:29 Paul Dukas: Overture 'Polyeucte' (1892) BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9225 15:00

15:24:08 Camille Saint-Saëns: Etude in the Form of a Waltz Op 52 # 6 (1877) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 7:52

15:33:21 Leonard Bernstein: Candide: Suite (1956) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 18:04

15:52:05 Claude Debussy: Preludes Book 2: Brouillards (1913) Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 2:51

15:55:29 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau (1905) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:05

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:24 Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768) Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli EMI 56535 6:02

16:11:50 Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4836617 13:03

16:28:05 Elmer Bernstein: Ghostbusters: Theme (1984) Cynthia Millar, ondes martenot Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 2:47

16:31:50 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture (1812) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 4:46

16:39:05 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 (1855) CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 10:15

16:51:20 Eubie Blake: Charleston Rag (1899) Great American Main Street Band EMI 54131 3:16

16:55:03 Antônio Carlos Jobim: A Felicidade (1958) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:55

17:00:46 Antonín Dvorák: Legend No. 4 Op 59 # 4 (1881) Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 5:43

17:05:24 Antonín Dvorák: Legend No. 4 Op 59 # 4 (1881) Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 5:43

17:13:22 Louis Moreau Gottschalk: Bamboula Op 2 (1849) Cecile Licad, piano Naxos 559145 9:18

17:24:06 Blas Galindo: Suite 'Homenaje a Cervantes' (1947) Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 893 9:59

17:38:02 Mario Castelnuovo-Tedesco: Andante from Guitar Quintet Op 143 (1950) Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 6:02

17:45:08 Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:37

17:50:10 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

17:57:47 Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato (1876) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:01

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:01 Michael Haydn: Symphony No. 31 in F (1785) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 16:56

18:26:45 Peter Boyer: Fanfare, Hymn & Finale (2018) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 7:41

18:36:41 Peter Boyer: Elegy (2021) Christine Pendrill, English horn London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 3:27

18:41:27 Franz Schubert: Impromptu No. 1 in c D 899/1 (1828) Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 11:36

18:54:27 Peter Boyer: Silver Fanfare (2004) London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 4:08

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:09 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2 (1930) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 22:12

19:27:09 Sérgio Assad: Interchange (2008) William Kanengiser, guitar Delaware Symphony David Amado Telarc 31754 30:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:54 Robert Schumann: Fantasie Op 17 (1836) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4796018 30:44

20:33:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D K 297 'Paris' (1778) London Mozart Players Jane Glover ASV 647 18:19

20:53:01 Julius Fucik: Polka 'The Old Grumbler' Op 210 (1907) David Hubbard, bassoon Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 4:57

20:58:37 Johannes Brahms: Waltz No. 15 Op 39 # 15 (1865) Yaara Tal, piano Sony 53285 1:21

21:02:54 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale (1888) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 19:03

21:23:16 Johann Furchheim: Sonatella for Strings (1670) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

21:31:00 Dieterich Buxtehude: Fugue in G BUX 175 (1690) Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:49

21:36:42 Peter Boyer: Radiance (2021) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 9:17

21:47:24 Antonín Dvorák: Symphony No. 4 in d Op 13 (1874) Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 42:14

22:31:40 Franz Liszt: Hungarian Fantasy S 123 (1853) Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67403 15:43

22:49:25 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 435757 8:17

23:00 QUIET HOUR

23:01:49 Roberto Piana: Improvisation on 'Serenata Medioevale' (2017) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30086 4:33

23:06:23 Leopold Stokowski: Es ist vollbracht! from Bach's 'St. John Passion' (1914) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 8:41

23:15:05 Franz Schubert: Ave Maria D 839 (1825) Brian Thornton, cello Steinway 30117 4:42

23:20:28 Isaac Albéniz: España: Capricho catalán Op 165 # 5 (1890) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:23

23:23:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Oboe Concerto K 314 (1777) John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 7:40

23:31:34 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:25

23:37:31 John Field: Nocturne No. 7 in A (1821) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:41:53 Federico Mompou: Canción y Danza No. 6 (1943) Anja Lechner, cello ECM 2367 5:08

23:47:02 Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts (1961) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60149 7:16

23:54:47 Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials (1965) Per Flemström, flute Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 2:46

23:57:54 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 (1921) Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:23