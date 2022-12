WCLV Program Guide 08-15-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Caranicus/Porter Green Chimneys Caricature

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Yae San

Tommy Flanagan Alone Too Long Dignified Appearance

Dexter Gordon A Swingin' Affair Don't Explain (stereo)

JJ Johnson JJ Inc. Aquarius

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Simply Put

Mia Booth Life Can Be Beautiful Do I Love You

Irvin Mayfield Irvin Mayfield You're My Everything

Bill Evans Portrait in Jazz Witchcraft

Wayne Shorter Adam's Apple El Gaucho

John Hicks Piece for My Peace Diane

Stan Getz Poetry Spring Can Really Hang You Up the Most

Charles Lloyd The Water is Wide Figure In Blue

Clifford Lamb Blues and Hues New York Miles With Duke

David Hazeltine Manhattan Autumn The Look of Love

Jared Hall Seen on the Scene Thinker

Jazz at Lincoln Center The Fire of the Fundamentals Flamenco Sketches

Alex Sipiagan Ascent to the Blues Infant Eyes

Mike Hall I Hope To My Never Spearhead

Scott Hamilton Classics Skymining

Art Pepper Straight Life Nature Boy

Geof Bradfield Melba! Detroit Kingston

Jocelyn Gould Golden Hour Sweet Lorraine

Eric Person Blue Vision Lover Man'

Larry Goldings Perpetual Pendulum Prelude

L Hobgood When the Heart Dances Chickoree

Moore/Berner Amulet Home

Gil Evans Orchestra Out of the Cool Sunken Treasure

Aaron Diehl The Vagabond Treasure's Past

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Khan Jamal Impressions of Coltrane Cousin Mary

Lee Morgan The Sidewinder Totem Pole

Matt Dwonszyk A Year and A Day Room To Dream

Alan Pasqua My New Old Friend My New Old Friend

Peter Erskine The Interlochen Concert Chandra

Catherine Russell Send for Me If I Could Be With You

Caesar Frazier Tenacity-As We Speak Festival El Spanol

Steve Davis Bluesthetic Faraway Dream

Jazztet Moment to Moment Moment to Moment

Saltman/Knowles Native Speaker Ruben

Tom Harrell Oak Tree Improv

Vicki Burns Lotus Blossom Days Love Spell

Walt Weiskopf Diamonds and Other Jewels My Old Flame

Tony Williams Young at Heart Farewell To Dogma

Mike Moreno Lotus Blossom Days The Empress

Jocelyn Gould Golden Hour Golden Hour

Jimmy Guiffre Travelin' Light The Lonely Time

Cardenas/Allison/Nash Healing Power Olhos De Gato

Matt Crisculio Lotus Blossom To Wisdom The Prize

Oscar Peterson West Side Story I Feel Pretty

Miles Davis Relaxin' I Could Write A Book

Ella Fitzgerald Clap Hands, Here Comes Charlie A Night In Tunisia

Curtis Fuller Jazz-It's Magic Soul Station

David Janeway Distant Voices Blue Serge

Josh Berman Old Ideas Almost Late

T Stanko Dark Eyes So Nice

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:43 Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 Op 59 # 1 (1845) Ingrid Fliter, piano EMI 14899 4:01

06:13:21 Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer Op 34 (1925) Brodsky Quartet Chandos 10761 8:28

06:23:12 Eleanor Farjeon: Morning Has Broken (1931) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:26

06:28:19 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 (1878) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 5:44

06:37:47 Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 (1859) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 11:21

06:51:07 Ola Gjeilo: The Crossing (2014) Ola Gjeilo, piano Chamber Ensemble Decca 24646 3:33

06:55:17 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Pour, oh pour the pirate sherry (1879) Nicholas Folwell, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 1:31

06:57:23 John Philip Sousa: March 'The Gladiator' (1886) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:02

07:04:57 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899) Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:50

07:12:37 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1867) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 10:35

07:24:16 Arthur Pryor: The Whistler and His Dog (1905) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:47

07:30:07 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 4:05

07:39:35 Felix Mendelssohn: Capriccio brillante in b Op 22 (1831) Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 10:38

07:51:43 Aaron Copland: Dance Panels: Pas de trois (1959) Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:09

07:56:16 Georges Delerue: Contempt: Camille (1963) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:17

08:07:46 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 (1883) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 5:02

08:14:08 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1869) London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

08:27:22 Giuseppe Tartini: Finale from Trumpet Concerto (1740) Ole Edvard Antonsen, trumpet English Chamber Orchestra Jeffrey Tate EMI 54897 3:06

08:30:40 Johann Strauss Jr: Polka 'Messenger of Love' Op 317 (1867) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 3:35

08:38:50 Henri Sauguet: La cigale et la fourmi (1941) CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 7:30

08:47:51 Michael Praetorius: Terpsichore: Passameze & Galliard (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 3:33

08:53:08 Marius Constant: Twilight Zone: Theme & Variations (1983) Boston Pops John Williams Philips 411185 3:36

08:57:49 Harold Arlen: I Love a Parade (1931) Boston Pops John Williams Sony 46747 5:31

09:08:20 Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C (1787) Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Deutsche Gram 4792942 18:19

09:29:15 Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Scène d'amour (1958) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 8:47

09:41:12 Jacques Ibert: Waltz from 'Divertissement' (1930) Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi BIS 630 3:03

09:46:37 William Grant Still: Folk Suite No. 4 (1962) Leonard Garrison, flute Cambria 1060 5:09

09:55:45 Andrea Luchesi: Rondo in C (1780) Roberto Plano, piano Concerto 2069 3:00

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:26 Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 4:08

10:05:01 Leonard Bernstein: West Side Story: Cool Fugue (1957) Lucerne Symphony James Gaffigan Harmonia Mundi 902611 3:07

10:09:53 Samuel Coleridge-Taylor: Petite Suite de Concert Op 77 (1910) RTÉ Concert Orchestra Dublin Adrian Leaper Marco Polo 223516 16:01

10:27:32 R. Nathaniel Dett: Don't be Weary, Traveler (1921) Quire Cleveland Ross Duffin Quire 104 6:06

10:35:11 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Bourrée BWV 1069 (1723) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 2:28

10:40:56 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:42

10:50:19 Ferdinand Ries: Sextet in g Op 142 (1814) Benjamin Frith, piano Nash Ensemble Hyperion 68380 19:56

11:11:35 Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm (1901) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 7093 12:29

11:26:10 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E Op 54 (1842) Lang Lang, piano Sony 511758 12:19

11:40:53 Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' Op 279 (1864) Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 10:34

11:52:00 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 7:14

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:55 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 011412 11:28

12:20:25 Ottorino Respighi: La boutique fantasque (1919) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052903 37:51

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:12 Armas Järnefelt: Praeludium (1907) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:58

13:05:12 Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars (1895) Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 4:23

13:11:48 Ludwig van Beethoven: Six Variations in F Op 34 (1802) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 14:17

13:27:41 Vladimir Horowitz: Carmen Variations (1942) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 3:32

13:32:30 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 13 (1750) Yundi, piano Deutsche Gram 6090 4:22

13:41:05 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in a BWV 543 'Great' (1717) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 12504 9:25

13:53:26 Moritz Moszkowski: From Foreign Lands Op 23 (1884) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 26:26

14:21:50 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 (1914) New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:41

14:35:27 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 (1881) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 203 14:22

14:50:21 Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance Op 113/1 (1823) Adrian Brendel, cello Hyperion 68380 9:26

15:01:43 Samuel Coleridge-Taylor: Deep River Op 59 # 10 (1905) Randall Goosby, violin Decca 4851664 4:29

15:06:39 Samuel Coleridge-Taylor: Humoresque Op 5 # 3 (1895) Catalyst Quartet Azica 71336 3:14

15:12:07 Fela Sowande: Selections from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 14:39

15:28:16 Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat D 899/2 (1828) Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 4:48

15:35:51 Nicola Porpora: Cello Concerto in G (1730) Susan Moses, cello I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 17:01

15:55:01 Domenico Scarlatti: Sonata in d Kk 417 (1750) Yevgeny Sudbin, piano BIS 2138 3:38

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:20 Mikhail Glinka: Kamarinskaya (1848) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

16:10:44 Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101008 15:04

16:28:30 Frederick Loewe: My Fair Lady: Main Title (1964) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:54

16:36:14 Randy Newman: Family Album: Outdoors But Not 'The Red River Valley' (2013) Gloria Cheng, piano Harmonia Mundi 907635 2:19

16:40:53 Samuel Coleridge-Taylor: Allegro from Piano Quintet in g (1893) Stewart Goodyear, piano Catalyst Quartet Azica 71336 9:15

16:51:28 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British Tar (1878) Michael Schade, tenor Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:12

16:54:49 Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001) Ola Gjeilo, piano Voces8 Decca 24646 5:15

17:04:23 Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance (1913) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80149 7:00

17:13:03 Friedrich von Flotow: Martha: Overture (1847) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:21

17:23:04 Sergei Taneyev: Finale from Piano Trio Op 22 (1908) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 4775419 9:37

17:32:58 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock (1927) London Symphony István Kertész Decca 4785437 2:10

17:39:14 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34 # 2 (1881) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:40

17:45:40 Leonard Bernstein: On the Town: New York, New York (1944) Thomas Hampson, baritone London Symphony Michael Tilson Thomas Deutsche Gram 27991 03:59

17:51:07 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 (1710) Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28

17:58:10 Paula Kimper: Venus Projection (1990) Lara Downes, piano Portrait 592079 2:08

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:54 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 in D BWV 1069 (1723) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 17:30

18:27:18 Silvestre Revueltas: Sensemayá (1938) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 6:33

18:35:59 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

18:42:37 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846) Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

18:53:43 Ricardo Castro: Atzimba: Act 2 Intermezzo (1901) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:59

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:18 Samuel Coleridge-Taylor: Romance in G (1899) Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille 035 12:33

19:17:07 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2 in C Op 53 (1883) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 38:22

19:57:26 Peter Tchaikovsky: The Seasons: September Op 37 # 9 (1876) Lang Lang, piano Sony 511758 2:24

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:28 Jacques Ibert: Divertissement (1930) Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi BIS 630 15:56

20:18:59 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 15:29

20:35:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 in D K 218 (1775) Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 22:22

21:02:49 César Franck: Prelude, Chorale and Fugue (1884) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 18:19

21:22:43 Ferdinand Ries: Allegro from Sextet in g Op 142 (1814) Benjamin Frith, piano Nash Ensemble Hyperion 68380 8:50

21:32:45 Ferdinand Ries: Finale from Piano Trio in c Op 143 (1826) Nash Ensemble Hyperion 68380 5:16

21:41:19 Richard Rodgers: The King and I: Overture (1951) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:18

21:49:51 Franz Schubert: String Quartet No. 14 D 810 'Death and the Maiden' (1824) Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 45:25

22:37:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck K 455 (1784) András Schiff, piano Decca 421369 14:18

22:53:19 Eric Whitacre: Water Night (1995) London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 5:59

23:00 QUIET HOUR

23:01:58 George Gershwin: Lullaby for Strings (1919) Brodsky Quartet Chandos 10801 9:00

23:10:59 Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet (1864) Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:25

23:18:24 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881) Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

23:22:15 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 (1896) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

23:24:21 Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra Op 85 (1912) Janine Jansen, viola Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 8:27

23:32:49 Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 4:22

23:38:24 Sergei Rachmaninoff: Melodie Op 21 # 9 (1902) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 3:49

23:42:14 Elliott Carter: Elegy (1952) Los Angeles Chamber Orchestra Gerard Schwarz Nonesuch 79002 4:49

23:47:04 George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza (1911) Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 2104 9:15

23:56:54 Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:57