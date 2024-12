WCLV Program Guide 12-12-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mel Bonis Andante et Allegro, Op 133 Tajana Ruhland, f; Florian Wiek, p

Franz Joseph Haydn Organ Concerto in C, H XVIII:10 Anton Holzapfel, o; dolce risonata/Florian Wieninger

Nikolai Medtner Piano Concerto #3, Op 60 Nikolai Demidenko, p; BBC Scottish Stm/Jerzy Maksymiuk

Nikolai Medtner Second Improvisation, Op 47 Earl Wild, p

Gioachino Rossini Peches de vieillesse (Sins of My Old Age), Vol I Los Angeles Vocal Arts Ensemble; Raul Herrera, p

Ottorino Respighi La boutique fantasque Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Lorenzo Gaetano Zavateri Concerti da Chiesa e da Camera Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Lowell Liebermann Chamber Concerto No. 2, Op. 98A Aiman Mussakhajayeva, v; Kazakh State Sym/Tigran Shiganyan

Lowell Liebermann Album for the Young, Op 43 David Korevaar, p

Italian Anon 17th Century Sinfonia a due Trombe Niklas Eklund, tr; Marc Ullrich, tr; Knut Johannessen, o

Franz Joseph Haydn Symphony No. 78 in c Orpheus Chamber Orch

Clara Schumann Three Romances, Op. 22 Isata Kanneh-Mason, p; Elena Urioste, v

Robert Schumann Romanzen fur Frauenstimmen, Op. 69 Stuttgart Southwest German Vocal Ensemble/Rupert Huber

William Schuman Symphony #5 (Symphony for Strings) Seattle Sym/Gerard Schwarz

William Schuman Mail-Order Madrigals (1971) Joyful Company of Singers/Peter Broadbent

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

John Field Nocturne #4 in A Elizabeth Joy Roe, p

Ignaz Moscheles Recollections of Ireland, Op. 69 Howard Shelley, p; Tasmanian Symphony Orchestra/Howard Shelley

Charles Villiers Stanford Four Irish Dances Martin Jones, p

Ludwig van Beethoven 20 Irish Songs, WoO 153 Siegfried Lorenz, br; Brahms Trio

Ludwig van Beethoven Fantasy for Piano, Chorus and Orchestra, Op 80 (Choral Fantasy) Levin, Monteverdi Cho, Orchestre Revolutionnaire et Romantique/J E Gardine

Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91 Robert Levin, clavichord

Edward Elgar Elegy, Op 58 English Chamber Orch/Yehudi Menuhin

Lennox Berkeley Recorder Sonatina (1940) Alison Melville, r; Alayne Hall, p

Charles Lecocq Mam'zelle Angot National Phil/Richard Bonynge

William Byrd The Fitzwilliam Suite Canadian Brass

Luis de Milan Tientos #4 Jacob Heringman, l

Joaquin Nin-Culmell Seis Variaciones sobre un tema de Milan (1955) Anton Machleder, g

Ernesto Lecuona Danzas Afro-Cubanos Orch/Morton Gould

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in d minor, K. 466 John O'Conor, p; Scottish Chamber Orch/Charles Mackerras

Franz Schubert Moments musicaux, D 780 John O'Conor, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)

Marin Marais: Alcyone: Overture (1706)

Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 2 (1897)

Nicolas Gombert: Magnificat primi toni (1540)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)

Johannes Hanssen: Valdres March (1904)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife (1919)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto (1806)

Camargo Guàrnieri: Dansa negra (1946)

Sergei Prokofiev: Gavotte from 'Cinderella' (1942)

Anthony Holborne: Galliard 'My selfe' (1599)

Fritz Kreisler: Caprice viennois (1910)

Orlando Gibbons: I am the Resurrection and the life (1620)

Leos Janácek: Lachian Dances: Saw Dance (1890)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in A (1782)

José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Chacarera (1990)

John Williams: Star Wars: Princess Leia's Theme (1977)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Carl Philipp Emanuel Bach: March for the Ark (1750)

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)

Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875)

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Peter Warlock: Bethlehem Down (1927)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Siciliana (1931)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862)

Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations in c (1806)

Max Bruch: Violin Concerto No. 3 in d (1891)

Johann Melchior Molter: Concerto Pastorale (1740)

Henry Cowell: Hymn and Fuguing Tune No. 10 (1955)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes (1866)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Leroy Anderson: A Christmas Festival (1950)

Michael Praetorius: Lo, how a rose e'er blooming (1609)

Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers (1905)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Act 4 (1936)

Randol Alan Bass: The Night Before Christmas (1988)

Anonymous: Personent hodie (1360)

George Frideric Handel: Messiah: For unto us a Child is born (1741)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 (1886)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933)

Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March (1916)

Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique (1879)

Alfred Burt: A Christmas Greeting (1954)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 2 in a (1816)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Fairy Tales from the Orient' (1892)

Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes (1949)

Benedetto Marcello: Concerto a cinque in e (1708)

Traditional: Sussex Carol 'On Christmas Night'

Traditional: Wexford Carol

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat (1781)

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols: Four Carols (1942)

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

John Williams: The Empire Strikes Back: Suite (1980)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Randol Alan Bass: The Night Before Christmas (1988)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques (1919)

Irving Berlin: White Christmas (1948)

John Amner: O Ye Little Flock (1615)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 2 (1846)

Vince Guaraldi: Christmas Time is Here (1965)

Traditional: Ding Dong! Merrily on High

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite (1938)

Robert Russell Bennett: The Many Moods of Christmas: Medley No. 4 (1963)

Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song (1889)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Traditional: Nowell, Nowell, Tydings Trew

Traditional: That Night in Bethlehem

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Christian Sinding: Violin Concerto No. 1 in A (1898)

Traditional: Quelle est cette odeur agréable?

Traditional: Joseph est bien marié

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 in B-Flat (1821)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano 'Triple' (1804)

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite (1918)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Constant Lambert: The Rio Grande (1927)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite (1931)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 3 'Rhenish' (1850)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 191 'Gloria in excelsis Deo' (1741)

Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Symphony No. 1 (1895)

Anton Rubinstein: Finale from Piano Concerto No. 4 (1864)

Emmanuel Chabrier: Prélude pastorale (1888)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e (1888)

Franz Waxman: Auld Lang Syne Variations (1947)

Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 'American' (1893)

23:00 QUIET HOUR

Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-Flat (1828)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867)

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Eric Whitacre: Goodnight, Moon (2011)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Ernö Dohnányi: Adagio from Piano Quintet No. 1 (1895)

Albert Périlhou: La vierge à la crèche (1900)

Johann Joachim Quantz: Arioso from Flute Concerto (1750)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Nun komm der Heiden Heiland' (1717)