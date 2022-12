WCLV Program Guide 06-22-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, direction/harpsichord; Erica Schuller, soprano; Brian Giebler, tenor; Olivier Brault, Alan Choo, Adriane Post, Carrie Krause, violin soloists – L’amore, An Old Italian Valentine

Antonio Vivaldi: Concerto in D for Four Violins, RV 549

Nicola Porpora (arr Sorrell): Alto Giove

Giovanni Battista Fontana: Trio Sonata No. 8 in D

Barbara Strozzi: Che si puo fare?

Claudio Monteverdi: Pur ti mio (from L’Incoronazione di Poppea)

Claudio Monteverdi: Fugge il verno; Rosetta che Rosetta; Damigella tutta bella (From the Scherzi Musicali)

Antonio Vivaldi: Ciaconna in C, RV 114

Vivaldi: Concerto in C for Two Violins, RV 507

Vivaldi: Vedro con mio diletto (from Giustino)

Monteverdi: Ohime, ch’io cado

Vivaldi: L’estate (from the Four Seasons)

01:32:30 George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 27:54

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:40 Antonio Lauro: Seis por Derecho Sharon Isbin, guitar; Thiago de Mello, percussion Warner Classics 624364

02:04:11 Antonio Lauro: Vals Venezolano No. 3 (Venezuelan Waltz No. 3) Sharon Isbin, guitar; Thiago de Mello, percussion Warner Classics 624364

02:07:34 Manuel de Falla: 7 Popular Spanish Songs (el Pano moruno, Nana, Cancion, Polo,Seguidilla Murciana) Angele Dubeau, violin La Pieta Analekta 28724

02:24:11 Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in f, Op. 21 Ingrid Fliter, piano Scottish Chamber Orchestra Jun Markl Linn Records 455

03:00:45 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 1 in G, K. 80 Abel Tomas Realp, Vera Marinez Mehner, violins; Jonathan Brown, viola; Arnau Tomas Realp, cello Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060

03:19:28 Ernesto Halffter: Danza de la gitana (arr. by Jascha Heifetz) Hideko Udagawa, violin; Pavel Gililov, piano ASV 624

03:23:04 Lorenzo Palomo: Shattered Smile of a Star, from Andalusian Nocturnes Pepe Romero, guitar Seville Royal Symphony Orchestra Rafael Fruhbeck de Burgos Naxos 8.557135

03:27:20 Joaquin Rodrigo: Pereludio al gallo mananero (Prelude to the Dawn Cockerel) Artur Pizarro, piano Naxos 8557923

03:34:00 Alexander Glazunov: Raymonda, suite from the ballet Royal Scottish National Orchestra Jose Serebrier Warner Classics 61939

04:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

04:02:25 Antonín Dvorák: Symphony No. 4 Op 13 Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 42:14

04:46:35 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 24:34

05:13:00 Étienne Méhul: Symphony No. 1 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 25:46

05:40:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 16:44

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:21 Étienne Méhul: Finale from Symphony No. 3 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 6:11

06:15:43 Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 Op 39 Van Cliburn, piano RCA 300350 7:12

06:24:06 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 Philharmonia Hungarica Willi Boskovsky EMI 64627 8:44

06:34:00 George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' Jonathan Gunn, clarinet Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:46

06:41:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: March Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:33

06:45:11 Ludwig van Beethoven: Variations on a Theme by Paisiello WoO 70 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:38

06:51:38 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Joshua Bell, violin Royal Philharmonic Andrew Litton Decca 433519 5:14

06:57:29 Carl Teike: March 'Old Comrades' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 4:52

07:07:01 Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 7:32

07:17:40 Robert Schumann: Blumenstück Op 19 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 8:17

07:26:45 John Lennon/Paul McCartney: Norwegian Wood Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:57

07:30:18 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D Op 4 # 5 Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

07:41:04 George Frideric Handel: The Triumph of Time and Disillusionment: Overture Orch of Age of Enlightenment Catherine Mackintosh BBC 201 4:58

07:47:07 Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy State Orchestra of Victoria Brett Kelly Naxos 554368 5:31

07:54:28 Dave Brubeck: Fujiyama Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:28

08:07:39 Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille Op 363 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:48

08:17:31 Richard Strauss: Serenade for 13 Winds Op 7 Members of Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 8:01

08:26:52 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 5:15

08:32:21 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 2:58

08:40:37 Franz Schubert: Scherzo from Octet D 803 Robert Marcellus, clarinet Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 6:08

08:47:13 John Adams: Lollapalooza New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 6:29

08:56:14 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:52

09:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 K 285 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 18:36

09:26:53 Alex North: Spartacus: Love Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 3:34

09:30:28 Alex North: Spartacus: Love Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 2:49

09:32:59 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 6:33

09:42:34 Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 6:33

09:50:23 Silvestre Revueltas: Janitzio Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 7:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:23

10:01:56 Cole Porter: Can-Can: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 4:15

10:07:46 Benjamin Britten: Soirées musicales Op 9 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 11:01

10:19:21 Sir William Walton: Portsmouth Point Overture London Philharmonic Leonard Slatkin Virgin 61146 5:19

10:26:33 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448 3:30

10:31:25 Umberto Giordano: Siberia: Act 2 Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 4:25

10:39:11 Giacomo Puccini: Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:02

10:45:58 Percy Grainger: Molly on the Shore Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:05

10:51:10 Étienne Méhul: Symphony No. 3 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 23:31

11:15:54 Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 Op 13 Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 11:39

11:29:26 Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture Op 40 London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60073 15:27

11:46:39 Johann Christian Bach: Piano Concerto in D Op 7 # 3 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

11:58:13 George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You Richard Glazier, piano Centaur 3347 1:44

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:50 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 6:41

12:17:54 Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77 Julia Fischer, violin Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 39:19

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:25 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 1:35

13:02:25 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Galop Op 97 Philadelphia Orchestra Riccardo Chailly Decca 452597 2:10

13:06:06 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Members of Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung DeutGram 471613 22:54

13:29:58 George Frideric Handel: Jephtha: When his loud voice in thunder RIAS Chamber Chorus Academy for Early Music Berlin Marcus Creed BerlinClas 1057 4:19

13:37:59 George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword Gabrieli Consort Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 5:29

13:45:20 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 23 Op 57 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 8:13

13:54:03 Emmanuel Chabrier: España Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jonathan Bailey Holland: Halcyon Sun: Movement 3: Calm Cincinnati Symphony Orchestra; Paavo Järvi, conductor Album: American Portraits Fanfare Cincinnati Music: 4:35

Bedrich Smetana: From My Homeland Broyhill Chamber Ensemble; Gil Morgenstern, violin; Benjamin Hochman, piano An Appalachian Summer Festival, Rosen Concert Hall, Broyhill Music Center, Boone, NC Music: 08:10

Erich Wolfgang Korngold: Concerto for Violin and Orchestra James Ehnes, violin; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 25:14

Jonathan Bailey Holland: Dream Elegy For Wind Ensemble (world premiere) Boston Conservatory Ensemble; Eric Hewitt, conductor Old South Church, Boston, MA Music: 7:57

Franz Schubert: Scherzo from Sonata in B-flat Major: Scherzo Inon Barnatan, piano Album: Franz Schubert - Inon Barnatan Bridge 9197 Music: 4:08

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in D Major, Op. 70, No. 1, "Ghost" Phillippe Quint, violin; Alisa Weilerstein, cello; Inon Barnatan, piano Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 23:07

Gustav Holst: The Perfect Fool, Ballet Music Battle Creek Symphony; Anne Harrigan, conductor The Music Center of South Central Michigan, W. K. Kellogg Auditorium, Battle Creek, MI Music: 10:40

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Passacaglia in G minor for Solo Violin: The Guardian Angel, from The Mystery Sonatas Yura Lee, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 08:43

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:59:00 Étienne Méhul: Le trésor supposé: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 4:19

16:07:58 Juan Marcolini: La dicha en la desgracia: Overture Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 3:25

16:13:02 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Tianwa Yang, violin Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Naxos 503293 13:46

16:30:27 Morton Gould: American Salute National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 4:24

16:36:39 Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Fugace Sir James Galway, flute Tiempo Libre RCA 32164 4:15

16:42:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

16:51:29 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 Voces8 Decca 22601 3:01

16:55:33 Toby Hession: She Walks in Beauty Voces8 Decca 29601 4:47

17:05:07 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 Op 64 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 419431 5:54

17:12:47 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 23 Op 57 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 9:35

17:23:50 Sir Edward Elgar: Coronation March Op 65 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 10:31

17:37:31 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande BWV 816 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:23

17:44:37 Johann Sebastian Bach: Duet No. 2 BWV 803 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 2:37

17:47:55 Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 6:31

17:54:52 Sir Edward Elgar: Sospiri Op 70 Osian Ellis, harp English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 4:58

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:04 Étienne Méhul: Young Henry's Hunt: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

18:21:20 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 Op 13 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 4:42

18:27:19 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Sonata No. 8 Op 13 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 4:25

18:32:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 21:26

18:54:55 Ludwig van Beethoven: Entrata from Serenade Op 25 Michel Debost, flute Skarbo 4094 3:28

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:12 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 20:15

19:23:52 Vítezslav Novák: Slovak Suite Op 32 Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 45251 31:35

19:56:42 Florence Price: Memory Mist Lara Downes, piano Portrait 592079 2:37

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 Jean Françaix: The Flower Clock Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 17:02

20:20:50 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 435619 19:57

20:42:22 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 H 16:35 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 16:04

21:03:32 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 17:36

21:22:04 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in C Op 8 # 6 Monica Huggett, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Virgin 61172 8:06

21:31:28 Giovanni Gabrieli: Plaudite, psallite, jubilate Deo Gregg Smith Singers Vittorio Negri CBS 42645 2:54

21:36:13 Félix Godefroid: Danse des sylphes Op 31 Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 8:30

21:47:01 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 Op 30 Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 448219 42:04

22:30:41 Carlos Baguer: Symphony No. 12 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9456 15:12

22:47:05 Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 8:13

22:56:08 Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 3:00

23:00 QUIET HOUR

23:01:40 Vítezslav Novák: Slovak Suite: The Night Op 32 Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 45251 9:33

23:11:13 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 # 4 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:54

23:15:07 Johann Sebastian Bach: Komm süsser Tod BWV 478 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 4:03

23:20:10 Thomas Arne: The Glitt'ring Sun from 'The Morning' Greg Anderson, piano Steinway 30006 3:35

23:23:48 Ernest Bloch: Abodah Brian Thornton, cello Thornton 2013 7:51

23:31:40 Guillaume Lekeu: Larghetto for Cello & Ensemble Isabelle Veyrier, cello Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455 8:53

23:41:07 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

23:48:53 Claude Debussy: Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:51

23:54:41 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Gil Shaham, violin DeutGram 447640 2:41

23:57:43 Peter Tchaikovsky: Solitude Op 73 # 6 Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4790835 2:15