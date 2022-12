WCLV Program Guide 06-19-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Verdi, Giuseppe Otello' Joseph Calleja, t, Valenciana Orchestra/Ramon Tebar Decca Calleja Verdi 5:37

00:05:37 Verdi, Giuseppe La forza del destino' Bern Sym Orch/Vincent La Selva Newport Classic Verdi: Complete Opera Overtures 6:54

00:12:31 Antonio Pasculli Gran Concerto su Temi dall'Opera Vespri Siciliani di Verdi Quartetto Gelato Marquis Classics Aria Fresca 13:58

00:26:29 Verdi, Giuseppe Rigoletto' Luciano Pavarotti, t, Royal Opera House Covent Garden Orch/Edward Downes London Pavarotti's Greatest Hits 1:50

00:28:19 Liszt, Franz Concert Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' Emanuel Ax, p Sony Liszt 7:02

00:35:21 Haydn, Franz Joseph Piano Concerto in F, H XVIII:3 Emanuel Ax, p, Franz Liszt Chamber Orch Legacy Haydn: Piano Concertos 19:56

00:55:17 Brahms, Johannes Romances and Songs, Op 84 Renee Fleming, s, Hartmut Holl, p London Renee Fleming 1:49

01:00:00 Pachelbel, Johann Canon and Gigue in D Orch/Richard Hickox London Adagio - Oboe Concerto / Kanon / Sinfonia Da Chiesa A Quattro / Chacony In G Minor 4:57

01:04:57 Satie, Erik Relache' (1924) Utah Sym Orch/Maurice Abravanel Vanguard The Complete Ballets of Erik Satie 19:03

01:24:00 Satie, Erik Song, 'La Statue de Bronze' Patrice Michaels, s, Czech National Sym Orch/Paul Freeman Cedille American Works for Piano Duo 1:40

01:25:40 Schumann, Robert Piano Quintet in E-Flat, Op. 44 Robert Schumann Ensemble RN Classics N/A 5:07

01:54:47 Schumann, Robert Song-cycle, 'Dichterliebe (A Poet's Love),' Op. 48 Fritz Wunderlich, t, Hubert Giesen, p DG Dichterliebe 1:45

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Kenji Bunch: String Circle No. 1 ETHEL; Kenji Bunch, viola Album: ETHEL: Heavy Innova 820 Music: 4:31

Joaquin Turina: Piano Trio No. 2 Jon Kimura Parker, piano; Martin Beaver, violin; Clive Greensmith, cello Montrose Trio Rockport, MA Music: 13:49

Kenji Bunch: Summer Hours for Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, and Piano Marya Martin, flute; James Austin Smith, oboe; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Steward Rose, horn; Ran Dan, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 13:46

Edvard Grieg: Peer Gynt, Suite No. 1 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 15:40

Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 In D, Op. 22: Presto Stephen Prutsman, piano; National Symphony Orchestra of Ireland; Arthur Fagen, conductor Album: American Classics: Piano Concertos No.1 And 2/Witches' Dance/Romance For Cello And Orchestra Music: 4:42

Morton Gould: Stringmusic Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 27:28

Fritz Kreisler: Viennese Rhapsodic Fantasietta Alexandre Da Costa, violin; Alexandra Nguyen, piano UCCS Presents/Classical 88.7 KCME/Adventure Culture Fund, Ent Center for the Arts, Colorado Springs, CO Music: 8:04

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 18 in G-sharp minor from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 887 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 7:04

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:00 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier,' Book 1, BWV 846/69 Keith Jarrett, p ECM Bach: Well-Tempered Clavier Book 1 5:42

04:05:42 Bach, Johann Sebastian Prelude and Fugue in G, BWV 550 Amsterdam Loeki Stardust Quartet L'Oiseau Lyre Baroque Recorder Music 3:18

04:09:00 Jacob, Gordon Suite for Recorder and Orchestra Michala Petri, r, St Martin's Academy/Neville Marriner Philips Virtuoso Recorder Concertos 18:50

04:27:50 Jacob, Gordon Four Sketches Daniel Smith, bn, Roger Vignoles, p ASV English Music For Bassoon 1:23

04:29:13 Liszt, Franz Concerto pathetique' in e Leslie Howard, p, Budapest Sym/Karl Anton Rickenbacher Hyperion Liszt: The Complete Piano Music 1:22

04:54:35 Anonymous 13th century, French Quant voi la flor nouvele The Dufay Collective Chandos Music Of The Trouveres 1:44

05:00:00 Copland, Aaron Scherzo Humoristique, The Cat and the Mouse' Noel Lester, p Centaur Purrfectly Classical 4:01

05:04:01 Martinu, Bohuslav March of the Cats in the Midnight Solstice' Noel Lester, p Centaur Purrfectly Classical 1:24

05:05:25 Serebrier, Jose Suite Canina' (1957) Australian Wind Virtuosi RCA Erotica - The Complete Music For Woodwinds By Jose Serebrier 9:55

05:15:20 Rossini, Gioachino Cat' Duet '(Duetto buffo di due gatti)' Felicity Lott, s, Ann Murray, ms, Graham Johnson, p EMI/Ang Sweet Power Of Song 3:23

05:18:43 Dede, Edmond Tond les chiens, coup' les chats David Sachs, p Naxos Dede: Mon Pauvre Coeur- Francoise Et Tirtillard- Mefisto Masque 3:59

05:22:42 Bernstein, Leonard Elegy for Mippy' II Christian Lindberg, tb, Roland Pontinen, p BIS The Burlesque Trombone 1:42

05:24:24 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 87 in A Vienna Concentus Musicus/Nikolaus Harnoncourt Deutsche Harmonia Mundi The Paris Symphonies (Nos 82-87) 6:04

05:54:28 Sitt, Hans Album Leaves, Op 39 Peter Hatch, vi, Delores Stevens, p Prodigital 19th Century Viola Music Of Brahms, Joachim, Sitt And Enesco 1:30

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:40 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Royal Concertgebouw Orchestra George Szell Philips 4788977 4:53

06:13:52 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 9:56

06:24:23 Max Richter: Vivaldi Recomposed: Summer 3 Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orch André de Ridder DeutGram 4792777 4:57

06:31:20 Alexander Glazunov: Etude in E Op 31 # 3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:07

06:38:45 Vasily Kalinnikov: Finale from Symphony No. 1 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553417 9:06

06:49:47 Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 4:34

06:54:59 Julius Fucik: Florentine March Op 214 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 5:17

07:04:38 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 2:54

07:09:49 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

07:23:35 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386 7:35

07:31:59 Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 6:40

07:41:56 Gioacchino Rossini: La cambiale di matrimonio: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363 5:09

07:49:06 Richard Strauss: At the Beach at Sorrento from 'Aus Italien' Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 11:27

08:07:25 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 973 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 6:51

08:15:22 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 10:24

08:27:33 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 Daniel Hope, violin DeutGram 4796922 5:20

08:36:22 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 4:22

08:42:41 Arthur Honegger: Pastorale d'été New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 82849 8:05

08:52:10 Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 7:46

09:02:55 Zoltán Kodály: Summer Evening Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 16:25

09:22:10 Max Steiner: Adventures of Don Juan: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3009 7:51

09:31:11 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 5:51

09:38:53 Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite Op 13 Sarah Lindloff, flute Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 12:17

09:52:31 George Gershwin: Strike Up the Band: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:08

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:03 Peter Tchaikovsky: The Seasons: July Op 37 # 7 Lang Lang, piano Sony 511758 1:20

10:02:20 Peter Tchaikovsky: The Seasons: August Op 37 # 8 Lang Lang, piano Sony 511758 3:21

10:07:20 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 11:27

10:21:08 Giuseppe Verdi: Four Seasons Ballet: Winter Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:45

10:28:24 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:24

10:39:03 Franz Schmidt: Notre Dame: Intermezzo Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 88103 4:39

10:45:30 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

10:51:22 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 20:40

11:14:37 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 14:36

11:31:38 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

11:49:23 Johann Strauss Jr: Waltz 'Cries of Farewell' Op 179 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 9:20

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:08:01 Ludwig van Beethoven: Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 821 6:12

12:19:02 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 36:45

12:57:31 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Se vuol ballare Ruben Drole, baritone Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 2:47

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:32 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71 # 2 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:31

13:05:31 Aaron Copland: Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849 2:00

13:09:28 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:42

13:23:33 Gotthard Odermatt: Summer Op 18 # 1 Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 10:58

13:36:11 Antonio Salieri: Angiolina: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 3:46

13:42:23 Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 3:04

13:47:26 Anton Bruckner: Overture in g Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421593 11:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Traditional, arr. Terence Blanchard: A City Called Heaven Jubilant Sykes, baritone; Terence Blanchard, piano Album: Jubilant Sykes Sony Classical Music: 4:20

James Weldon Johnson & John Rosmond Johnson, arr. James Cockerham: Lift Every Voice and Sing Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theater, Rochester, New York Music: 6:03

William Dawson: Negro Folk Symphony: Movements 1-2 Detroit Symphony Orchestra; Neeme Järvi, conductor Album: Still: Symphony No. 2 / Dawson: Negro Folk Symphony / Ellington: Harlem Chandos 9226 Music: 20:58

Samuel Coleridge-Taylor: 24 Negro Melodies, Op. 59: Movement 23 Steal Away Frances Walker Slocum, piano Album: Coleridge-Taylor: 24 Negro Melodies, Op. 59 Orion 7806 Music: 3:56

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in E minor, Op. 95, From the New World: Movement 1 Aspen Philharmonic Orchestra; Ludovic Morlot, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 11:26

Mikhail Glinka: A Greeting to My Native Land: I. Souvenir d'une mazurka Vyacheslav Gryaznov, piano Album: Anthology of Piano Music by Russian and Soviet Composers, Pt. 8 Melodiya Music: 4:31

Maurice Ravel: Bolero Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 15:55

Leos Janacek: String Quartet No. 1 "Kreutzer Sonata" Parker Quartet John Knowles Paine Hall, Harvard University, Cambridge, MA Music: 17:47

Mikhail Glinka, arr. Vyacheslav Gryaznov: Valse-Fantaisie Vyacheslav Gryaznov, piano Grand Piano Series, Vanderbilt Presbyterian Church, Naples, FL Music: 8:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:59:33 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod Op 36 BBC Symphony Leonard Bernstein DeutGram 27991 06:06

16:10:08 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: G.R.S. London Symphony Sir Adrian Boult EMI 64748 0:58

16:12:37 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 14:49

16:29:47 Alfred Newman & Ken Darby: How the West Was Won: Theme & 'No Goodbye' Ken Darby Singers MGM Studio Orchestra Alfred Newman Jasmine 2646 5:50

16:40:14 Johann Sebastian Bach: Alleluia from Cantata No. 51 Edward Carroll, trumpet Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp CBS 44652 2:04

16:43:36 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44945 7:28

16:51:58 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 547 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 3:37

16:56:07 Steve Reich: Nagoya Marimbas Bob Becker, marimba Nonesuch 79430 4:29

17:06:06 George Gershwin: Finale from Piano Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 6:28

17:14:34 Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:37

17:25:29 Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern Hans-Werner Bunz, tenor Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 9:54

17:38:36 George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga Stjepan Hauser, cello London Symphony Sony 4:30

17:44:34 George Frideric Handel: Rinaldo: Battle & March John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5123 3:06

17:48:31 Ernest Schelling: Suite Fantastique: Virginia Reel Op 7 Ian Hobson, piano BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66949 6:56

17:55:45 Stephen Foster: Hard Times Come Again No More Thomas Hampson, baritone THM 5432 4:30

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:16 Johann Stamitz: Clarinet Concerto in B-Flat Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 16:41

18:27:44 Alfredo Catalani: La Wally: Ebben? Ne andrò lontana Barbara Hendricks, soprano Orchestre National de France Paavo Järvi Warner 86211 4:17

18:33:07 Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 5:50

18:40:20 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 Op 45 # 3 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8589 12:18

18:53:39 Alfredo Catalani: Scherzo La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 4:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:01 Emil von Reznícek: Serenade for Strings Deutsches Symphonie Berlin Jiri Starek Schwann 311128 21:18

19:25:20 Sir Edward Elgar: Enigma Variations Op 36 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80192 30:31

19:57:16 Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 2:40

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:22 Anton Webern: Im Sommerwind Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436240 14:24

20:17:29 Frederick Delius: In a Summer Garden BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 15:07

20:33:19 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

20:57:01 Ottorino Respighi: The Birds: The Hen Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 2:44

21:03:13 Samuel Barber: Summer Music Op 31 Belgian Wind Quintet Discover 920322 11:26

21:16:07 Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 11:26

21:28:51 Ottorino Respighi: The Birds: The Cuckoo Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 4:32

21:35:05 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:03

21:46:46 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 Judi Dench, narrator Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 439897 43:41

22:32:00 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 2 BWV 1031 Joshua Smith, flute Delos 3402 10:19

22:43:58 Eric Whitacre: The River Cam Julian Lloyd Webber, cello London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 11:49

22:56:26 Carl Hillman: Lullaby Op 21 Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 2:20

23:00 QUIET HOUR

23:01:35 Alfredo Catalani: La Wally: Act 3 Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 3:41

23:05:16 Antonín Dvorák: Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9309 5:50

23:11:06 George Frideric Handel: Messiah: He shall feed His flock Elizabeth Shammash, mezzo-soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 5:06

23:17:37 Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:07

23:26:45 Joseph Joachim: Notturno Op 12 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 9:19

23:37:06 Padre Antonio Soler: Sonata No. 11 Martina Filjak, piano Naxos 572515 7:38

23:44:45 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

23:49:35 John Williams: Angela's Ashes: The Lanes of Limerick Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 3:43

23:53:51 Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Habanera Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 3:13

23:57:25 Giovanni Palestrina: Adoramus te Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 2:29