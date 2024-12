WCLV Program Guide 12-10-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Richard Strauss Die Tageszeiten Turtle Creek Cho, Fort Worth Chamber Orch/Timothy Seelig

Darius Milhaud Une journee, Op. 269 Francoise Choveaux, p

Arnold Schoenberg Pelleas und Melisande, Op 5 CBC Sym Orch/Robert Craft

Francis Johnson Dirge Chestnut Brass Company

Alexander Scriabin Poeme satanique in C, Op 36 Vladimir Sofronitski, p

Charles Tomlinson Griffes Poem Joseph Mariano, f; Eastman-Rochester Orch/Howard Hanson

Howard Hanson Serenade for Flute, Harp and Strings, Op 35 Judith Mendenhall, f; Susan Jolles, h; NY Chamber Sym/Gerard Schwarz

Alexander Gretchaninoff Piano Trio No. 1 in c, Op 38 Viktor Simcisko, v, Juraj Alexander, vc, Daniela Ruso, p

Alexander Gretchaninov Passion Week, Op 58 Russian State Sym Cappella/Valery Polyanski

Giovanni Battista Grillo Canzona New York Kammermusiker

Heinrich Isaac Ich stund an einem Morgen New York Kammermusiker

Coleridge-Taylor Perkinson String Quartet No. 1, Based on 'Calvary' (Negro Spiritual) (1956) New Black Music Repertory Ensemble Quartet

Florence Price Three Negro Spirituals Deborah Moriarty; Zhihua Tang, p

American Trad Spiritual, Oh, didn't it rain Marian Anderson, c, Franz Rupp, p

Johann Nepomuk Hummel Bassoon Concerto in F Klaus Thunemann, bn; St Martin's Academy/Neville Marriner

Matthias Greiter Ich stund an einem Morgen New York Kammermusiker

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gioachino Rossini The Barber of Seville Canadian Brass

Mario Castelnuovo-Tedesco Figaro, concert paraphrase on Rossini's Largo al factotum Gil Shaham, v; Akira Eguchi, p

Bohuslav Martinu Variations on A Theme of Rossini Janos Starker, vc; Gyorgy Sebok, p

Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro, K. 492 Budapest Wind Ensemble/Kalman Berkes

Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro, K. 492 Suzanne Murphy, s; Scottish Ch Orch/Sir Charles Mackerras

Camille Saint-Saens Piano Concerto No. 4 in c, Op. 44 Pascal Roge, p; Philharmonia Orch

Camille Saint-Saens Six etudes, Op. 52 Piers Lane, p

Giles Farnaby Fantasia Pierre Hantai, hc

Walter Piston Violin Concerto #1 (1939) James Buswell, v; Ukraine Natioan Sym/Theodore Kuchar

Franz Joseph Haydn Symphony No. 92 in G, Oxford La Petite Bande/Sigiswald Kuijken

John Johnson Pavan Pierre Hantai, hc

Antonin Dvorak Slavonic Dances, Op. 46 Artur Balsam, p; Gena Raps, p

Antonin Dvorak Czech Suite, Op 39 North German Radio Sym/John Eliot Gardiner

Felix Mendelssohn Konzertstuck in f, Op 113 Alan Hacker, cl; Lesley Schatzberger, basset horn; Richard Purnett, p

Robert Schumann Konzertstuck in F, Op. 86 Solo Quartet, Orchestre Revolutionnaire et Romantique/Sir John Eliot Gardiner

Daniel Schnyder Le Monde Miniscule David Jolley, fh



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

César Franck: Allegretto from Violin Sonata (1886)

Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 3 'English' (1889)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in C (1720)

Joseph Achron: Hebrew Melody (1911)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Emilio Pujol: Tristango en Vos (1985)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

Carl Teike: March 'Old Comrades' (1889)

George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 in B-Flat (1740)

Franz Lehár: Waltz 'Gold and Silver' (1902)

Bernard de La Monnoye: Patapan (1720)

Josef Strauss: Jockey Polka (1871)

Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 13 (1742)

Frédéric Chopin: Polonaise brillante in C (1830)

Anatoly Liadov: Baba-Yaga (1905)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 209: Sinfonia (1729)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Pablo Casals: Song of the Birds

Stanislaw Moniuszko: Paria: Overture (1869)

Traditional: Good King Wenceslas

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Miklós Rózsa: Ivanhoe: Overture (1952)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers (1892)

Karol Kurpinski: Polish Wedding: Mazurka (1850)

Florence Price: Andante from Symphony No. 3 (1940)

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)

Leroy Anderson: The Typewriter (1950)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gustav Holst: In the Bleak Midwinter (1906)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Franz Schubert: Fantasy in f (1828)

Ludwig van Beethoven: Rondo in G (1798)

Joseph Haydn: Scherzando No. 5 (1765)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Gaetano Maria Schiassi: Sinfonia Pastorale (1735)

Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet (1800)

George Martin: Overture 'Under Milk Wood' (1988)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Traditional: Gloucestershire Wassail

Gian Carlo Menotti: Amahl and the Night Visitors: Suite (1951)

Traditional: Deck the Halls

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

Leslie Adams: Christmas Lullaby (1993)

Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell (1854)

John Francis Wade: O Come, All Ye Faithful (1843)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Morton Gould: American Caprice (1940)

Morton Gould: Folk Suite: Overture (1938)

Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale (1845)

Clara Schumann: Romance in B-Flat (1855)

Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 10 (1776)

Stephen Griebling: Queensmere: December 1964 (1987)

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)

Jule Styne: Let it Snow (1945)

Jerry Herman: Mame: We Need a Little Christmas (1966)

Giuseppe Cambini: Wind Quintet No. 3 in F (1802)

Alexander Glazunov: Song of the Minstrel (1900)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto for 2 Guitars (1962)

Ray Evans & Jay Livingston: Silver Bells (1951)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Nigel Hess: A Christmas Overture (2007)

César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Gustav Holst: In the Bleak Midwinter (1906)

Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture (1859)

Florence Price: Andante cantabile from Symphony No. 4 (1945)

Various: 'Songs of Angels' Pt. 1 (1993)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 (1791)

John Rutter: Candlelight Carol (1984)

John Rutter: Star Carol (1985)

Antonín Dvorák: Allegro con brio from Symphony No. 8 (1889)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 191: Chorus 'Gloria in excelsis Deo' (1741)

Antonio Vivaldi: Final Choruses from Gloria (1707)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 24 in F-Sharp (1809)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

César Franck: Symphony in d (1888)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti (1743)

Claude Debussy: String Quartet in g (1893)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 (1939)

Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: December (1841)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: December 'Christmas' (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds (1775)

Olivier Messiaen: Quartet for the End of Time (1941)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 (1878)

Eriks Esenvalds: Stars (2011)

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)

Poul Schierbeck: Prelude for Strings (1941)

Antonín Dvorák: Cypress No. 4 (1887)

Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song 'Indian' (1895)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix (1877)

William Bolcom: Recitatif from Twelve New Etudes, Book 1 (1988)

Robert Farnon: Lake of the Woods (1945)

Leopold Stokowski: Traditional Slavic Christmas Music (1933)

Alexander Scriabin: Etude in b-Flat (1894)

Walter Kent: I'll Be Home for Christmas (1943)